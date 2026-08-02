Результативный первый тайм. Прикарпатье и Локомотив сыграли вничью

В воскресенье, 2 августа, на стадионе «Рух» в Ивано-Франковске состоялся поединок 2-го тура Первой лиги. «Прикарпатье» принимало киевский «Локомотив».

«Прикарпатье» открыло счет на 9-й минуте. Цель ударом из-за пределов штрафной поразил Ростислав Русин.

«Локомотив» отыгрался достаточно быстро. На 12-й минуте Александр Савчук без нарушения правил выиграл верховую борьбу у голкипера «Прикарпатья» и отправил мяч в сетку.

Гости вышли вперед на 21-й минуте. Результативным стал удар Сергея Мякушко.

Однако на перерыв команды ушли при равном счете. На 37-й минуте отличился капитан «Прикарпатья» Василий Цюцюра.

Зрители надеялись на продолжение результативного футбола. Но во втором тайме обошлось без голов.

Первая лига. 2-й тур. Ивано-Франковск, стадион «Рух». 2 августа

«Прикарпатье» (Ивано-Франковск) – «Локомотив» (Киев) – 2:2

Голы: Русин, 9, Цюцюра, 37 – Савчук, 12, Мякушко, 21

Видеозапись матча