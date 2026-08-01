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Первая лига
Чернигов
01.08.2026 11:00 – FT 1 : 1
Куликов-Белка
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Украина. Первая лига
01 августа 2026, 16:09 | Обновлено 01 августа 2026, 17:47
305
0

Обменялись голами. Чернигов и Куликов-Белка разошлись миром

Поединок «Чернигов» – «Куликов-Белка» завершился со счетом 1:1

01 августа 2026, 16:09 | Обновлено 01 августа 2026, 17:47
305
0
Обменялись голами. Чернигов и Куликов-Белка разошлись миром
ФК Чернигов
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В субботу, 1 августа, в Чернигове состоялся матч 2-го тура Первой лиги. ФК «Чернигов» встретился с ФК «Куликов-Белка».

Из-за воздушных тревог поединок начался на три часа позже, чем было запланировано.

Гости могли выйти вперед в начале матча, однако голкипер «Чернигова» Максим Татаренко парировал удар Виталия Патуляка с 11-метровой отметки.

А вот «Чернигов» забил на 9-й минуте. После прострела в штрафную отличился Джилиндо Безгубченко.

«Куликов-Белка» отыгрался на 74-й минуте. Руслан Мальский принял передачу в штрафной и обводящим ударом отправил мяч в правую девятку ворот «Чернигова».

В конце матча гости были ближе к голу. Однако счет не изменился.

Первая лига. 2-й тур. Чернигов, стадион «Чернигов-Арена». 1 августа

«Чернигов» – «Куликов-Белка» – 1:1

Голы: Безгубченко, 9 – Мальский, 74

Видеозапись матча

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Руслан Мальский (Куликов-Белка).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Джилиндо Безгубченко (Чернигов).
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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