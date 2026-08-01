Обменялись голами. Чернигов и Куликов-Белка разошлись миром

В субботу, 1 августа, в Чернигове состоялся матч 2-го тура Первой лиги. ФК «Чернигов» встретился с ФК «Куликов-Белка».

Из-за воздушных тревог поединок начался на три часа позже, чем было запланировано.

Гости могли выйти вперед в начале матча, однако голкипер «Чернигова» Максим Татаренко парировал удар Виталия Патуляка с 11-метровой отметки.

А вот «Чернигов» забил на 9-й минуте. После прострела в штрафную отличился Джилиндо Безгубченко.

«Куликов-Белка» отыгрался на 74-й минуте. Руслан Мальский принял передачу в штрафной и обводящим ударом отправил мяч в правую девятку ворот «Чернигова».

В конце матча гости были ближе к голу. Однако счет не изменился.

Первая лига. 2-й тур. Чернигов, стадион «Чернигов-Арена». 1 августа

«Чернигов» – «Куликов-Белка» – 1:1

Голы: Безгубченко, 9 – Мальский, 74

Видеозапись матча