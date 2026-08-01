Обменялись голами. Чернигов и Куликов-Белка разошлись миром
Поединок «Чернигов» – «Куликов-Белка» завершился со счетом 1:1
В субботу, 1 августа, в Чернигове состоялся матч 2-го тура Первой лиги. ФК «Чернигов» встретился с ФК «Куликов-Белка».
Из-за воздушных тревог поединок начался на три часа позже, чем было запланировано.
Гости могли выйти вперед в начале матча, однако голкипер «Чернигова» Максим Татаренко парировал удар Виталия Патуляка с 11-метровой отметки.
А вот «Чернигов» забил на 9-й минуте. После прострела в штрафную отличился Джилиндо Безгубченко.
«Куликов-Белка» отыгрался на 74-й минуте. Руслан Мальский принял передачу в штрафной и обводящим ударом отправил мяч в правую девятку ворот «Чернигова».
В конце матча гости были ближе к голу. Однако счет не изменился.
Первая лига. 2-й тур. Чернигов, стадион «Чернигов-Арена». 1 августа
«Чернигов» – «Куликов-Белка» – 1:1
Голы: Безгубченко, 9 – Мальский, 74
Видеозапись матча
События матча
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