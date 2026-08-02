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Первая лига
Чернигов
01.08.2026 11:00 – FT 1 : 1
Куликов-Белка
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Украина. Первая лига
02 августа 2026, 00:11 |
43
0

Чернигов – Куликов-Белка – 1:1. Незабитый пенальти. Видео голов и обзор

Гости не воспользовались шансом забить в начале матча

02 августа 2026, 00:11 |
43
0
Чернигов – Куликов-Белка – 1:1. Незабитый пенальти. Видео голов и обзор
ФК Куликов-Белка
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В субботу, 1 августа, в Чернигове состоялся поединок 2-го тура Первой лиги. ФК «Чернигов» и ФК «Куликов-Белка» разделили очки.

Из-за воздушных тревог поединок начался на три часа позже, чем было запланировано.

«Куликов-Белка» мог выйти вперед уже в начале матча. Однако голкипер «Чернигова» Максим Татаренко на 4-й минуте парировал удар Виталия Патуляка с 11-метровой отметки.

А вот «Чернигов» на 9-й минуте свой шанс использовал. После прострела в штрафную Джилиндо Безгубченко открыл счет.

Команда гостей отыгралась на 74-й минуте. Руслан Мальский принял передачу в штрафной и обводящим ударом отправил мяч в правую девятку ворот «Чернигова».

В конце матча гости были ближе к голу. Однако счет не изменился.

Первая лига. 2-й тур. Чернигов, стадион «Чернигов-Арена». 1 августа

«Чернигов» – «Куликов-Белка» – 1:1

Голы: Безгубченко, 9 – Мальский, 74

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Руслан Мальский (Куликов-Белка).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Джилиндо Безгубченко (Чернигов).
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Чернигов чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Джилиндо Безгубченко Куликов-Белка видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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