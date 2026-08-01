В субботу, 1 августа состоится поединок 2-го тура Первой лиги Украины между «Черниговом» и «Куликов-Белкой». По киевскому времени игра начнется в 11:00.



Чернигов



Предыдущий сезон Первой лиги Украины для коллектива прошел достаточно средне. За 30 поединков соревнований «Чернигов» смог набрать только 31 балл, благодаря чему занял 13-ю строчку турнирной таблицы. Однако благодаря снятию «Руха» с Премьер-лиги тигры смогли сохранить прописку и без участия в переходных играх.



Однако в Кубке Украины «Чернигову» удалось пройти до финала, где он уступил «Динамо» Киев со счетом 3:1. В 1-м туре текущего сезона Первой лиги «тигры» сыграли вничью 1:1 с киевским «Локомотивом».



Куликов-Белка



Предыдущий сезон для куликовцев прошел очень уверенно. За 30 игр Второй лиги команде удалось набрать 68 баллов, благодаря которым она смогла занять 1-е место собственной группы. Впоследствии коллектив встретился с «Локомотивом» в матче за чемпионство, где победил со счетом 2:1.



В 1/32 финала прошлогоднего кубка коллектив вылетел после поражения против «Кривбасса» со счетом 3:0. Дебютный сезон Первой лиги «Куликов-Белка» начал с победы 2:1 над «Металлистом».



Личные встречи



Коллективы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.



Прогноз



Команды довольно похожи по уровню, поэтому можно ожидать интересный и забивной матч. Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.64.

Прогноз Sport.ua Чернигов Куликов-Белка Тотал больше 2 1.64 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024 (21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.