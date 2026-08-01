Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Чернигов – Куликов-Белка. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Первая лига
Чернигов
01.08.2026 11:00 - : -
Куликов-Белка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
01 августа 2026, 00:06 | Обновлено 01 августа 2026, 00:12
15
0

Чернигов – Куликов-Белка. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины

Матч начнется 1 августа в 11:00 по Киеву

01 августа 2026, 00:06 | Обновлено 01 августа 2026, 00:12
15
0
Чернигов – Куликов-Белка. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
ФК Чернигов
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

В субботу, 1 августа состоится поединок 2-го тура Первой лиги Украины между «Черниговом» и «Куликов-Белкой». По киевскому времени игра начнется в 11:00.

Чернигов

Предыдущий сезон Первой лиги Украины для коллектива прошел достаточно средне. За 30 поединков соревнований «Чернигов» смог набрать только 31 балл, благодаря чему занял 13-ю строчку турнирной таблицы. Однако благодаря снятию «Руха» с Премьер-лиги тигры смогли сохранить прописку и без участия в переходных играх.

Однако в Кубке Украины «Чернигову» удалось пройти до финала, где он уступил «Динамо» Киев со счетом 3:1. В 1-м туре текущего сезона Первой лиги «тигры» сыграли вничью 1:1 с киевским «Локомотивом».

Куликов-Белка

Предыдущий сезон для куликовцев прошел очень уверенно. За 30 игр Второй лиги команде удалось набрать 68 баллов, благодаря которым она смогла занять 1-е место собственной группы. Впоследствии коллектив встретился с «Локомотивом» в матче за чемпионство, где победил со счетом 2:1.

В 1/32 финала прошлогоднего кубка коллектив вылетел после поражения против «Кривбасса» со счетом 3:0. Дебютный сезон Первой лиги «Куликов-Белка» начал с победы 2:1 над «Металлистом».

Личные встречи

Коллективы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.

Прогноз

Команды довольно похожи по уровню, поэтому можно ожидать интересный и забивной матч. Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.64.

Прогноз Sport.ua
Чернигов
1 августа 2026 -
11:00
Куликов-Белка
Тотал больше 2 1.64 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Порту – Торреенсе. Прогноз и анонс на Суперкубок Португалии
СК Полтава – Нива Тернополь. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Металлист – Пробой. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Чернигов Куликов-Белка прогнозы прогнозы на футбол Первая лига Украины
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Спортивный врач объяснил, как удалось оправдать Мудрика
Футбол | 31 июля 2026, 18:43 7
Спортивный врач объяснил, как удалось оправдать Мудрика
Спортивный врач объяснил, как удалось оправдать Мудрика

Помогло изменение технического документа WADA

В Греции назвали футболиста Динамо, из-за которого киевляне уступили ПАОКу
Футбол | 31 июля 2026, 08:15 5
В Греции назвали футболиста Динамо, из-за которого киевляне уступили ПАОКу
В Греции назвали футболиста Динамо, из-за которого киевляне уступили ПАОКу

Киевский клуб завершил выступления в Лиге Европы

Динамо определилось с будущим Костюка после провала в ЛЕ – источник
Футбол | 31.07.2026, 10:10
Динамо определилось с будущим Костюка после провала в ЛЕ – источник
Динамо определилось с будущим Костюка после провала в ЛЕ – источник
Анатолий Трубин решил, где продолжит карьеру
Футбол | 31.07.2026, 08:08
Анатолий Трубин решил, где продолжит карьеру
Анатолий Трубин решил, где продолжит карьеру
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера после возвращения в футбол
Футбол | 31.07.2026, 23:42
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера после возвращения в футбол
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера после возвращения в футбол
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стал известен соперник Динамо в третьем раунде Лиги конференций
Стал известен соперник Динамо в третьем раунде Лиги конференций
30.07.2026, 23:48 38
Футбол
Итоги Q2 Лиги конференций, пары Q3. Вылет ЛНЗ, Вернидуба, хет-трик украинца
Итоги Q2 Лиги конференций, пары Q3. Вылет ЛНЗ, Вернидуба, хет-трик украинца
31.07.2026, 06:05
Футбол
Дебютантов показали, чуда не совершили. Динамо снова проиграло ПАОКу
Дебютантов показали, чуда не совершили. Динамо снова проиграло ПАОКу
30.07.2026, 22:41 280
Футбол
Дебют в плей-офф Лиги наций. Украина дала достойный отпор чемпионам Европы
Дебют в плей-офф Лиги наций. Украина дала достойный отпор чемпионам Европы
30.07.2026, 16:25 42
Волейбол
Сборная Украины определила своё место в турнирной таблице Лиги наций
Сборная Украины определила своё место в турнирной таблице Лиги наций
30.07.2026, 17:05 5
Волейбол
Суркис принял решение. Динамо получило предложение на 25 миллионов евро
Суркис принял решение. Динамо получило предложение на 25 миллионов евро
30.07.2026, 11:13 35
Футбол
Челси определился с судьбой Мудрика после его возвращения в футбол
Челси определился с судьбой Мудрика после его возвращения в футбол
31.07.2026, 20:02 87
Футбол
Итоги Q2 Лиги Европы, пары Q3. Вылет Динамо, гол Сикана, камбек орлов
Итоги Q2 Лиги Европы, пары Q3. Вылет Динамо, гол Сикана, камбек орлов
31.07.2026, 06:23 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем