Чернигов – Куликов-Белка, Металлист – Пробой, Полтава – Нива. Смотреть LIVE

1 августа проходят матчи 2-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2026/27.

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Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.

Первая лига. 2-й тур. 1 августа 2026

11:00. Чернигов – Куликов-Белка (начало матча отложено)

13:00. Металлист Харьков – Пробой Городенка

15:30. Полтава – Нива Тернополь

11:00. Чернигов – Куликов-Белка

14:00. Металлист Харьков – Пробой Городенка

15:30. Полтава – Нива Тернополь

Турнирная таблица