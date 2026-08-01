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  4. Чернигов – Куликов-Белка, Металлист – Пробой, Полтава – Нива. Смотреть LIVE
Первая лига
Чернигов
01.08.2026 11:00 - : -
Куликов-Белка
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Украина. Первая лига
01 августа 2026, 11:15 | Обновлено 01 августа 2026, 11:21
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0

Чернигов – Куликов-Белка, Металлист – Пробой, Полтава – Нива. Смотреть LIVE

Смотрите 1 августа видеотрансляцию матчей 2-го тура Первой лиги

01 августа 2026, 11:15 | Обновлено 01 августа 2026, 11:21
151
0
Чернигов – Куликов-Белка, Металлист – Пробой, Полтава – Нива. Смотреть LIVE
ФК Чернигов
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1 августа проходят матчи 2-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2026/27.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.

Первая лига. 2-й тур. 1 августа 2026

  • 11:00. Чернигов – Куликов-Белка (начало матча отложено)
  • 13:00. Металлист Харьков – Пробой Городенка
  • 15:30. Полтава – Нива Тернополь

11:00. Чернигов – Куликов-Белка

14:00. Металлист Харьков – Пробой Городенка

15:30. Полтава – Нива Тернополь

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Полтава 1 1 0 0 3 - 0 01.08.26 15:30 Полтава - Нива Тернополь25.07.26 Агробизнес 0:3 Полтава 3
2 Куликов-Белка 1 1 0 0 2 - 1 01.08.26 11:00 Чернигов - Куликов-Белка26.07.26 Куликов-Белка 2:1 Металлист 3
3 Виктория 1 1 0 0 1 - 0 02.08.26 11:00 Виктория - Колос-2 Ковалевка24.07.26 Феникс-Мариуполь 0:1 Виктория 3
4 Колос-2 Ковалевка 1 1 0 0 1 - 0 02.08.26 11:00 Виктория - Колос-2 Ковалевка26.07.26 Колос-2 Ковалевка 1:0 Прикарпатье 3
5 Агробизнес 2 1 0 1 2 - 3 08.08.26 03:00 Колос-2 Ковалевка - Агробизнес31.07.26 Агробизнес 2:0 Феникс-Мариуполь25.07.26 Агробизнес 0:3 Полтава 3
6 ЮКСА 2 0 2 0 6 - 6 07.08.26 03:00 ЮКСА - Нива Тернополь31.07.26 ЮКСА 4:4 Александрия25.07.26 Полесье-2 2:2 ЮКСА 2
7 Александрия 2 0 2 0 5 - 5 08.08.26 03:00 Александрия - Ингулец31.07.26 ЮКСА 4:4 Александрия24.07.26 Александрия 1:1 Нива Тернополь 2
8 Ингулец 1 0 1 0 2 - 2 03.08.26 13:00 Ингулец - Полесье-226.07.26 Пробой 2:2 Ингулец 1
9 Пробой 1 0 1 0 2 - 2 01.08.26 13:00 Металлист - Пробой26.07.26 Пробой 2:2 Ингулец 1
10 Чернигов 1 0 1 0 1 - 1 01.08.26 11:00 Чернигов - Куликов-Белка25.07.26 Локомотив Киев 1:1 Чернигов 1
11 Локомотив Киев 1 0 1 0 1 - 1 02.08.26 14:00 Прикарпатье - Локомотив Киев25.07.26 Локомотив Киев 1:1 Чернигов 1
12 Полесье-2 1 0 1 0 2 - 2 03.08.26 13:00 Ингулец - Полесье-225.07.26 Полесье-2 2:2 ЮКСА 1
13 Нива Тернополь 1 0 1 0 1 - 1 01.08.26 15:30 Полтава - Нива Тернополь24.07.26 Александрия 1:1 Нива Тернополь 1
14 Металлист 1 0 0 1 1 - 2 01.08.26 13:00 Металлист - Пробой26.07.26 Куликов-Белка 2:1 Металлист 0
15 Прикарпатье 1 0 0 1 0 - 1 02.08.26 14:00 Прикарпатье - Локомотив Киев26.07.26 Колос-2 Ковалевка 1:0 Прикарпатье 0
16 Феникс-Мариуполь 2 0 0 2 0 - 3 09.08.26 03:00 Феникс-Мариуполь - Полтава31.07.26 Агробизнес 2:0 Феникс-Мариуполь24.07.26 Феникс-Мариуполь 0:1 Виктория 0
Полная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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