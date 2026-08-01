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Первая лига
Полтава
01.08.2026 15:30 - : -
Нива Тернополь
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Украина. Первая лига
01 августа 2026, 00:21 | Обновлено 01 августа 2026, 00:22
13
0

СК Полтава – Нива Тернополь. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины

Матч начнется 1 августа в 15:30 по Киеву

01 августа 2026, 00:21 | Обновлено 01 августа 2026, 00:22
13
0
СК Полтава – Нива Тернополь. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
ФК Нива Тернополь
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В субботу, 1 августа, состоится поединок 2-го тура Первой лиги Украины между «СК Полтавой» и «Нивой Тернополь». По киевскому времени игра начнется в 15.30.

СК Полтава

Дебютный сезон команды в Премьер-лиге получился далеко не лучшим. После 30 поединков на балансе «Полтавы» было только 13 очков, из-за чего она и заняла последнее, 16 место турнирной таблицы. Расстояние от зоны переходных игр было большим – 8 зачетных пунктов.

Из национального кубка коллектив вылетел на стадии 1/16 финала после проигрыша 3:0 той же «Ниве» Тернополь. Текущий сезон Первой лиги коллектив начал с победы 3:0 над «Агробизнесом».

Нива Тернополь

Несмотря на хорошее начало, предыдущий сезон оказался для «Нивы» не слишком удачным. За 30 туров Первой лиги коллектив завоевал только 34 балла, благодаря которым завершил соревнования на 12-й строчке. Расстояние от зоны переходных игр было небольшим – всего 4 очка.

С Кубка Украины коллектив вылетел в 1/8 финала от черновицкой «Буковины». В 1-м туре текущего сезона Первой лиги «Нива» сыграла вничью 1:1 с «Александрией».

Личные встречи

Коллективы играли между собой только раз – в 1/16 финала предварительного розыгрыша Кубка Украины. Тогда победу со счетом 3:0 одержала «Нива».

Прогноз

После удачного старта фаворитом этой игры считается именно «Полтава». Я поставлю ее победу с коэффициентом 1.9.

Прогноз Sport.ua
Полтава
1 августа 2026 -
15:30
Нива Тернополь
Перемога СК Полтава 1.9 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Полтава Нива Тернополь прогнозы прогнозы на футбол Первая лига Украины
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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