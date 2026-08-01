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Первая лига
Полтава
01.08.2026 15:30 – FT 1 : 1
Нива Тернополь
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Украина. Первая лига
01 августа 2026, 19:44 |
464
0

Вернулись в родной город. Полтава сыграла вничью с Нивой Тернополь

Поединок «Полтава» – «Нива» Тернополь завершился со счетом 1:1

01 августа 2026, 19:44 |
464
0
Вернулись в родной город. Полтава сыграла вничью с Нивой Тернополь
СК Полтава
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В субботу, 1 августа, в Полтаве состоялся матч 2-го тура Первой лиги. «Полтава» провела поединок с тернопольской «Нивой». Из-за воздушной тревоги начало встречи пришлось отложить на полтора часа.

Гости открыли счет уже на 9-й минуте поединка. Андрей Борячук опередил опекуна и отправил мяч в сетку.

На 42-й минуте у «Полтавы» был хороший шанс отыграться. Однако удар Дмитрия Касимова приняла на себя перекладина ворот «Нивы».

Хозяева поля сравняли счет в начале второго тайма. На 50-й минуте Валерий Сад с линии штрафной точно пробил в левый нижний угол.

На 87-й минуте матч пришлось прервать из-за воздушной тревоги. К счастью, команды смогли доиграть поединок. Но счет на табло так и не изменился.

Первая лига. 2-й тур. Полтава, стадион «Ворскла». 1 августа

СК «Полтава» (Полтава) – «Нива» (Тернополь) – 1:1

Голы: Сад, 50 – Борячук, 9

Видеозапись матча

События матча

50’
ГОЛ ! Мяч забил Валерий Сад (Полтава).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Борячук (Нива Тернополь).
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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Полтава Нива Тернополь Валерий Сад Андрей Борячук
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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