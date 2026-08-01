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Первая лига
Полтава
01.08.2026 15:30 – FT 1 : 1
Нива Тернополь
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Украина. Первая лига
01 августа 2026, 23:44 | Обновлено 01 августа 2026, 23:45
12
0

Полтава – Нива Тернополь – 1:1. Разделили очки. Видео голов и обзор матча

«Нива» едет домой не с пустыми руками

01 августа 2026, 23:44 | Обновлено 01 августа 2026, 23:45
12
0
Полтава – Нива Тернополь – 1:1. Разделили очки. Видео голов и обзор матча
СК Полтава
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В субботу, 1 августа, в Полтаве прошел поединок 2-го тура Первой лиги. «Полтава» встретилась с тернопольской «Нивой». Из-за воздушной тревоги начало поединка пришлось отложить на полтора часа.

«Нива» открыла счет уже на 9-й минуте поединка. Андрей Борячук опередил соперника и отправил мяч в сетку.

На 42-й минуте у «Полтавы» был хороший шанс сравнять счет. Однако удар Дмитрия Касимова приняла на себя перекладина ворот «Нивы».

Хозяева поля отыгрались в начале второго тайма. На 50-й минуте Валерий Сад с линии штрафной точно пробил в левый нижний угол.

На 87-й минуте матч пришлось прервать из-за воздушной тревоги. К счастью, команды смогли доиграть поединок. Но счет на табло так и не изменился.

Первая лига. 2-й тур. Полтава, стадион «Ворскла». 1 августа

СК «Полтава» (Полтава) – «Нива» (Тернополь) – 1:1

Голы: Сад, 50 – Борячук, 9

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

События матча

50’
ГОЛ ! Мяч забил Валерий Сад (Полтава).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Борячук (Нива Тернополь).
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Полтава Нива Тернополь чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Андрей Борячук Валерий Сад видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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