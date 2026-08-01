Полтава – Нива Тернополь – 1:1. Разделили очки. Видео голов и обзор матча
«Нива» едет домой не с пустыми руками
В субботу, 1 августа, в Полтаве прошел поединок 2-го тура Первой лиги. «Полтава» встретилась с тернопольской «Нивой». Из-за воздушной тревоги начало поединка пришлось отложить на полтора часа.
«Нива» открыла счет уже на 9-й минуте поединка. Андрей Борячук опередил соперника и отправил мяч в сетку.
На 42-й минуте у «Полтавы» был хороший шанс сравнять счет. Однако удар Дмитрия Касимова приняла на себя перекладина ворот «Нивы».
Хозяева поля отыгрались в начале второго тайма. На 50-й минуте Валерий Сад с линии штрафной точно пробил в левый нижний угол.
На 87-й минуте матч пришлось прервать из-за воздушной тревоги. К счастью, команды смогли доиграть поединок. Но счет на табло так и не изменился.
Первая лига. 2-й тур. Полтава, стадион «Ворскла». 1 августа
СК «Полтава» (Полтава) – «Нива» (Тернополь) – 1:1
Голы: Сад, 50 – Борячук, 9
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
События матча
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