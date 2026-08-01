Полтава – Нива Тернополь – 1:1. Разделили очки. Видео голов и обзор матча

В субботу, 1 августа, в Полтаве прошел поединок 2-го тура Первой лиги. «Полтава» встретилась с тернопольской «Нивой». Из-за воздушной тревоги начало поединка пришлось отложить на полтора часа.

«Нива» открыла счет уже на 9-й минуте поединка. Андрей Борячук опередил соперника и отправил мяч в сетку.

На 42-й минуте у «Полтавы» был хороший шанс сравнять счет. Однако удар Дмитрия Касимова приняла на себя перекладина ворот «Нивы».

Хозяева поля отыгрались в начале второго тайма. На 50-й минуте Валерий Сад с линии штрафной точно пробил в левый нижний угол.

На 87-й минуте матч пришлось прервать из-за воздушной тревоги. К счастью, команды смогли доиграть поединок. Но счет на табло так и не изменился.

Первая лига. 2-й тур. Полтава, стадион «Ворскла». 1 августа

СК «Полтава» (Полтава) – «Нива» (Тернополь) – 1:1

Голы: Сад, 50 – Борячук, 9

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча