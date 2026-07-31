ЮКСА – Александрия – 4:4. Открытый футбол. Видео голов и обзор матча
Команды Первой лиги провели результативный матч
В пятницу, 31 июля, в Буче состоялся стартовый поединок игровой программы 2-го тура Первой лиги. ФК ЮКСА принимал «Александрию».
Хозяева поля активно начали поединок и уже на первых минутах создали пару опасных моментов. Затем «Александрия» перехватила инициативу, и жарко стало уже у ворот ФК ЮКСА.
На 34-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Александрии» за фол против Максима Андрущенко. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Парагвай.
А вскоре право на пенальти получила уже «Александрия». Его на 40-й минуте реализовал Максим Третьяков.
В начале второго тайма «Александрия» вышла вперед. Третьяков оформил дубль, замкнув навес с правого фланга.
ЮКСА отыгралась на 56-й минуте. Михаил Шершень с линии вратарской протолкнул мяч в ворота.
На этом команды не остановились. На 64-й минуте Александр Дихтярук снова вывел «Александрию» вперед.
На 77-й минуте Парагвай сделал счет 3:3. А на 84-й минуте реализовал пенальти, оформив хет-трик.
«Александрия» не сдалась. На 90-й минуте Роман Кузьмин сравнял счет.
Первая лига. 2-й тур. Буча, стадион «Юбилейный». 31 июля
ЮКСА (Тарасовка) – «Александрия» – 4:4
Голы: Парагвай, 35 (пенальти), 77, 84 (пенальти), Шершень, 56 – Третьяков, 40 (пенальти), 48, Дихтярук, 64, Кузьмин, 90
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
События матча
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