Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЮКСА – Александрия – 4:4. Открытый футбол. Видео голов и обзор матча
Первая лига
ЮКСА
31.07.2026 13:00 – FT 4 : 4
Александрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
31 июля 2026, 15:47 | Обновлено 31 июля 2026, 15:48
370
1

ЮКСА – Александрия – 4:4. Открытый футбол. Видео голов и обзор матча

Команды Первой лиги провели результативный матч

31 июля 2026, 15:47 | Обновлено 31 июля 2026, 15:48
370
1 Comments
ЮКСА – Александрия – 4:4. Открытый футбол. Видео голов и обзор матча
ФК ЮКСА
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

В пятницу, 31 июля, в Буче состоялся стартовый поединок игровой программы 2-го тура Первой лиги. ФК ЮКСА принимал «Александрию».

Хозяева поля активно начали поединок и уже на первых минутах создали пару опасных моментов. Затем «Александрия» перехватила инициативу, и жарко стало уже у ворот ФК ЮКСА.

На 34-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Александрии» за фол против Максима Андрущенко. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Парагвай.

А вскоре право на пенальти получила уже «Александрия». Его на 40-й минуте реализовал Максим Третьяков.

В начале второго тайма «Александрия» вышла вперед. Третьяков оформил дубль, замкнув навес с правого фланга.

ЮКСА отыгралась на 56-й минуте. Михаил Шершень с линии вратарской протолкнул мяч в ворота.

На этом команды не остановились. На 64-й минуте Александр Дихтярук снова вывел «Александрию» вперед.

На 77-й минуте Парагвай сделал счет 3:3. А на 84-й минуте реализовал пенальти, оформив хет-трик.

«Александрия» не сдалась. На 90-й минуте Роман Кузьмин сравнял счет.

Первая лига. 2-й тур. Буча, стадион «Юбилейный». 31 июля

ЮКСА (Тарасовка) – «Александрия» – 4:4

Голы: Парагвай, 35 (пенальти), 77, 84 (пенальти), Шершень, 56 – Третьяков, 40 (пенальти), 48, Дихтярук, 64, Кузьмин, 90

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Кузьмин (Александрия).
85’
ГОЛ ! С пенальти забил Пабло Кастро (ЮКСА).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Пабло Кастро (ЮКСА).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Дихтярук (Александрия).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Михаил Шершень (ЮКСА).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Третьяков (Александрия).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Третьяков (Александрия).
35’
ГОЛ ! С пенальти забил Пабло Кастро (ЮКСА).
По теме:
Старт сезона УПЛ 2026/27. Заря – Колос: обнародованы стартовые составы
«Больше, чем просто команда». Сыч эмоционально попрощался с Карпатами
Большие амбиции. Нападающий Кривбасса назвал цель команды на сезон
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Александрия ЮКСА Тарасовка Парагвай (Пабло Рамон Кастро Гонсалес) Михаил Шершень Максим Третьяков Александр Дихтярук Роман Кузьмин
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо определилось с будущим Костюка после провала в ЛЕ – источник
Футбол | 31 июля 2026, 10:10 21
Динамо определилось с будущим Костюка после провала в ЛЕ – источник
Динамо определилось с будущим Костюка после провала в ЛЕ – источник

Киевский клуб сохранит тренера, так как главная цель – победа в чемпионате Украины

Киевское Динамо перешло в Лигу конференций. Кто соперник в 3-м раунде?
Футбол | 30 июля 2026, 22:42 29
Киевское Динамо перешло в Лигу конференций. Кто соперник в 3-м раунде?
Киевское Динамо перешло в Лигу конференций. Кто соперник в 3-м раунде?

После фиаско в Греции столичная команда сыграет с ЦСКА София или Карабахом

Динамо против Карабаха. Известно, кто обслужит матчи киевлян
Футбол | 31.07.2026, 15:33
Динамо против Карабаха. Известно, кто обслужит матчи киевлян
Динамо против Карабаха. Известно, кто обслужит матчи киевлян
Стал известен соперник Динамо в третьем раунде Лиги конференций
Футбол | 30.07.2026, 23:48
Стал известен соперник Динамо в третьем раунде Лиги конференций
Стал известен соперник Динамо в третьем раунде Лиги конференций
Итоги Q2 Лиги конференций, пары Q3. Вылет ЛНЗ, Вернидуба, хет-трик украинца
Футбол | 31.07.2026, 06:05
Итоги Q2 Лиги конференций, пары Q3. Вылет ЛНЗ, Вернидуба, хет-трик украинца
Итоги Q2 Лиги конференций, пары Q3. Вылет ЛНЗ, Вернидуба, хет-трик украинца
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
сашки другий тур поспіль грають договірняк
Ответить
0
Популярные новости
Суркис принял решение. Динамо получило предложение на 25 миллионов евро
Суркис принял решение. Динамо получило предложение на 25 миллионов евро
30.07.2026, 11:13 29
Футбол
В Англии закрыли вопрос о трансфере Забарного
В Англии закрыли вопрос о трансфере Забарного
30.07.2026, 09:12 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик сменил команду в чемпионате Италии
ОФИЦИАЛЬНО. Артем Довбик сменил команду в чемпионате Италии
30.07.2026, 13:55 24
Футбол
Безумная игра Ваната! Владислав оформил дубль в сумасшедшем матче Жироны
Безумная игра Ваната! Владислав оформил дубль в сумасшедшем матче Жироны
30.07.2026, 00:01 6
Футбол
Итоги Q2 Лиги Европы, пары Q3. Вылет Динамо, гол Сикана, камбек орлов
Итоги Q2 Лиги Европы, пары Q3. Вылет Динамо, гол Сикана, камбек орлов
31.07.2026, 06:23 11
Футбол
Дебют в плей-офф Лиги наций. Украина дала достойный отпор чемпионам Европы
Дебют в плей-офф Лиги наций. Украина дала достойный отпор чемпионам Европы
30.07.2026, 16:25 42
Волейбол
Усик отказался от большого боя, который должен был стать последним танцем
Усик отказался от большого боя, который должен был стать последним танцем
30.07.2026, 08:57 1
Бокс
Усик ответил Верховену, который считает, что у него украли победу
Усик ответил Верховену, который считает, что у него украли победу
30.07.2026, 11:36 12
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем