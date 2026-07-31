ЮКСА – Александрия – 4:4. Открытый футбол. Видео голов и обзор матча

В пятницу, 31 июля, в Буче состоялся стартовый поединок игровой программы 2-го тура Первой лиги. ФК ЮКСА принимал «Александрию».

Хозяева поля активно начали поединок и уже на первых минутах создали пару опасных моментов. Затем «Александрия» перехватила инициативу, и жарко стало уже у ворот ФК ЮКСА.

На 34-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Александрии» за фол против Максима Андрущенко. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Парагвай.

А вскоре право на пенальти получила уже «Александрия». Его на 40-й минуте реализовал Максим Третьяков.

В начале второго тайма «Александрия» вышла вперед. Третьяков оформил дубль, замкнув навес с правого фланга.

ЮКСА отыгралась на 56-й минуте. Михаил Шершень с линии вратарской протолкнул мяч в ворота.

На этом команды не остановились. На 64-й минуте Александр Дихтярук снова вывел «Александрию» вперед.

На 77-й минуте Парагвай сделал счет 3:3. А на 84-й минуте реализовал пенальти, оформив хет-трик.

«Александрия» не сдалась. На 90-й минуте Роман Кузьмин сравнял счет.

Первая лига. 2-й тур. Буча, стадион «Юбилейный». 31 июля

ЮКСА (Тарасовка) – «Александрия» – 4:4

Голы: Парагвай, 35 (пенальти), 77, 84 (пенальти), Шершень, 56 – Третьяков, 40 (пенальти), 48, Дихтярук, 64, Кузьмин, 90

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча