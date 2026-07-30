31 июля состоится поединок 2-го тура Первой лиги Украины между «ЮКСА» и «Александрией». По киевскому времени игра начнется в 13:00.



ЮКСА



Предыдущий сезон для крестоносцев прошел довольно средне. За 30 туров Первой лиги коллективу удалось набрать всего 36 зачетных пунктов и занять 11-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от зоны вылета было далеко не заоблачным – всего 6 очков.



Не удалось клубу удивить и в Кубке Украины, где он вылетел на стадии 1/16 финала после технического поражения против «Нивы». Тогда ЮКСА выпустила на поле незаявленного игрока. В 1-м туре текущего сезона Первой лиги коллектив сыграл вничью 2:2 с дублем «Полесье».



Александрия



Для «Александрии» предыдущий сезон тоже оказался не лучшим. После серебряных медалей Премьер-лиги коллектив ждал ужасный спад – 17 очков за 30 игр и всего 15-е место общего зачета. Поэтому команда была вынуждена играть в переходных играх на вылет, где и уступила «Левому Берегу».



В прошлогоднем Кубке Украины «Александрия» также выбыла на стадии 1/16 финала, проиграв «Динамо» Киев со счетом 2:1. В 1-м туре текущего сезона Первой лиги клуб сыграл вничью с «Нивой» Тернополь – 1:1.



Личные встречи



Коллективы играли между собой только в Кубке Украины в сезоне 2024/25. Тогда «Александрия» на стадии 1/8 финала одержала победу со счетом 4:1.



Прогноз



Нас ждет поединок заряженных коллективов, желающих одержать первую победу в новом сезоне. Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.57.

Прогноз Sport.ua ЮКСА Александрия Тотал больше 2 1.57 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024 (21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.