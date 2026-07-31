31.07.2026 13:00 - : -
Украина. Первая лига31 июля 2026, 12:27 | Обновлено 31 июля 2026, 12:30
24
0
ЮКСА – Александрия, Агробизнес – Феникс-Мариуполь. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 31 июля видеотрансляцию матчей 2-го тура Первой лиги
31 июля 2026, 12:27 | Обновлено 31 июля 2026, 12:30
24
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
31 июля проходят матчи 2-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2026/27.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.
Первая лига. 2-й тур. 31 июля 2026
- 13:00. ЮКСА Тарасовка – Александрия
- 16:00. Агробизнес – Феникс-Мариуполь
13:00. ЮКСА Тарасовка – Александрия
16:00. Агробизнес – Феникс-Мариуполь
Турнирная таблица
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 31 июля 2026, 11:47 2
Ярослав Вишняк похвалил «фиолетовых»
Футбол | 31 июля 2026, 06:23 10
Киевская команда на выезде потерпела второе поражение от греческого ПАОК
Футбол | 31.07.2026, 11:11
Баскетбол | 30.07.2026, 17:15
Футбол | 31.07.2026, 08:08
Комментарии 0
Популярные новости
30.07.2026, 11:13 29
30.07.2026, 11:36 12
29.07.2026, 08:06 7
29.07.2026, 10:42 17
30.07.2026, 08:57 1
29.07.2026, 10:37 2
29.07.2026, 09:27 30
30.07.2026, 09:16 15