ЮКСА – Александрия, Агробизнес – Феникс-Мариуполь. Смотреть онлайн LIVE

31 июля проходят матчи 2-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2026/27.

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Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.

Первая лига. 2-й тур. 31 июля 2026

13:00. ЮКСА Тарасовка – Александрия

16:00. Агробизнес – Феникс-Мариуполь

13:00. ЮКСА Тарасовка – Александрия

16:00. Агробизнес – Феникс-Мариуполь

Турнирная таблица