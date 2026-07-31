Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЮКСА – Александрия, Агробизнес – Феникс-Мариуполь. Смотреть онлайн LIVE
Первая лига
ЮКСА
31.07.2026 13:00 - : -
Александрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
31 июля 2026, 12:27 | Обновлено 31 июля 2026, 12:30
24
0

ЮКСА – Александрия, Агробизнес – Феникс-Мариуполь. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 31 июля видеотрансляцию матчей 2-го тура Первой лиги

31 июля 2026, 12:27 | Обновлено 31 июля 2026, 12:30
24
0
ЮКСА – Александрия, Агробизнес – Феникс-Мариуполь. Смотреть онлайн LIVE
ФК Агробизнес
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

31 июля проходят матчи 2-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2026/27.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.

Первая лига. 2-й тур. 31 июля 2026

  • 13:00. ЮКСА Тарасовка – Александрия
  • 16:00. Агробизнес – Феникс-Мариуполь

13:00. ЮКСА Тарасовка – Александрия

16:00. Агробизнес – Феникс-Мариуполь

Турнирная таблица

По теме:
ЮКСА – Александрия. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Агробизнес – Феникс-Мариуполь. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Заря – Колос. Прогноз Александра Шовковского на матч УПЛ
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины смотреть онлайн ЮКСА Тарасовка Александрия Агробизнес Феникс-Мариуполь
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинский тренер объяснил, почему ЛНЗ вылетел из Лиги конференций
Футбол | 31 июля 2026, 11:47 2
Украинский тренер объяснил, почему ЛНЗ вылетел из Лиги конференций
Украинский тренер объяснил, почему ЛНЗ вылетел из Лиги конференций

Ярослав Вишняк похвалил «фиолетовых»

Итоги Q2 Лиги Европы, пары Q3. Вылет Динамо, гол Сикана, камбек орлов
Футбол | 31 июля 2026, 06:23 10
Итоги Q2 Лиги Европы, пары Q3. Вылет Динамо, гол Сикана, камбек орлов
Итоги Q2 Лиги Европы, пары Q3. Вылет Динамо, гол Сикана, камбек орлов

Киевская команда на выезде потерпела второе поражение от греческого ПАОК

Минус два клуба. Таблица коэффициентов, в которую не хочется смотреть
Футбол | 31.07.2026, 11:11
Минус два клуба. Таблица коэффициентов, в которую не хочется смотреть
Минус два клуба. Таблица коэффициентов, в которую не хочется смотреть
ОФИЦИАЛЬНО. Тренер сборной Украины возглавил Бенфику
Баскетбол | 30.07.2026, 17:15
ОФИЦИАЛЬНО. Тренер сборной Украины возглавил Бенфику
ОФИЦИАЛЬНО. Тренер сборной Украины возглавил Бенфику
Анатолий Трубин решил, где продолжит карьеру
Футбол | 31.07.2026, 08:08
Анатолий Трубин решил, где продолжит карьеру
Анатолий Трубин решил, где продолжит карьеру
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Суркис принял решение. Динамо получило предложение на 25 миллионов евро
Суркис принял решение. Динамо получило предложение на 25 миллионов евро
30.07.2026, 11:13 29
Футбол
Усик ответил Верховену, который считает, что у него украли победу
Усик ответил Верховену, который считает, что у него украли победу
30.07.2026, 11:36 12
Бокс
Усик проведет грандиозный бой за титул чемпиона в Нью-Йорке – источник
Усик проведет грандиозный бой за титул чемпиона в Нью-Йорке – источник
29.07.2026, 08:06 7
Бокс
Буткевич зарядил игроков Полесья перед матчем с Копенгагеном
Буткевич зарядил игроков Полесья перед матчем с Копенгагеном
29.07.2026, 10:42 17
Футбол
Усик отказался от большого боя, который должен был стать последним танцем
Усик отказался от большого боя, который должен был стать последним танцем
30.07.2026, 08:57 1
Бокс
Шакур СТИВЕНСОН: «Это единственный боксер, который победит Усика»
Шакур СТИВЕНСОН: «Это единственный боксер, который победит Усика»
29.07.2026, 10:37 2
Бокс
Динамо пригласило на просмотр четырех легионеров, которые были в Шахтере
Динамо пригласило на просмотр четырех легионеров, которые были в Шахтере
29.07.2026, 09:27 30
Футбол
«Спасибо за подарок». Юрий Вирт – о вылете Полесья из еврокубков
«Спасибо за подарок». Юрий Вирт – о вылете Полесья из еврокубков
30.07.2026, 09:16 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем