Классный матч открыл тур Первой лиги: 8 голов, хет-трик и дубль

2-й тур в Первой лиге стартовал матчем между ФК ЮКСА и Александрией, которая по итогам минувшего сезона вылетела из УПЛ и имеет амбиции вернуться.

Встреча завершилась со счетом 4:4.

Александрия вела 3:2 с дублем Максима Третьякова, но соперник не только отыгрался, но и вышел вперед. У хозяев хет-трик оформил Пабло Рамон.

Коллектив Владимира Шарана успел сравнять счет под финальный свисток.

Обе команды по итогам двух туров имеют по 2 очка.

Первая лига. 2-й тур

ЮКСА – Александрия 4:4

Голы: Пабло Рамон, 35 (с пен), 77, 84 (с пен) Шершень, 56 – Третьяков, 40 (с пен), 48, Дихтярук, 64, Кузьмин, 89