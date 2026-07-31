Классный матч открыл тур Первой лиги: 8 голов, хет-трик и дубль
ЮКСА и Александрия сыграли яркий матч
2-й тур в Первой лиге стартовал матчем между ФК ЮКСА и Александрией, которая по итогам минувшего сезона вылетела из УПЛ и имеет амбиции вернуться.
Встреча завершилась со счетом 4:4.
Александрия вела 3:2 с дублем Максима Третьякова, но соперник не только отыгрался, но и вышел вперед. У хозяев хет-трик оформил Пабло Рамон.
Коллектив Владимира Шарана успел сравнять счет под финальный свисток.
Обе команды по итогам двух туров имеют по 2 очка.
Первая лига. 2-й тур
ЮКСА – Александрия 4:4
Голы: Пабло Рамон, 35 (с пен), 77, 84 (с пен) Шершень, 56 – Третьяков, 40 (с пен), 48, Дихтярук, 64, Кузьмин, 89
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В Лиге Европы ЦСКА София и Карабах провели серию пенальти
Айнарс Багатскис будет работать в португальском гранде