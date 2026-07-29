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  4. Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Нам нечего терять, нечего бояться»
Лига Европы
29 июля 2026, 18:37 |
268
0

Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Нам нечего терять, нечего бояться»

Полузащитник «Динамо» уверен, что сопернику придется бороться с давлением, а не киевлянам

29 июля 2026, 18:37 |
268
0
Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Нам нечего терять, нечего бояться»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Буяльский
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Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский дал комментарий перед ответным матчем Лиги Европы с ПАОКом.

– ФК «Динамо» отказался от своей квоты билетов на стадионе и останется завтра без поддержки болельщиков. Учитывая поведение греческих болельщиков в Люблине, готовы ли вы к ещё большему давлению и возможным провокациям?

– Вчера нас встречала украинская диаспора в Греции, поэтому мы будем здесь чувствовать поддержку. Что касается давления – как правило, большее давление ощущает та команда, которая играет дома, а не гости. Нам завтра нечего терять, нечего бояться. Будем выходить и, я надеюсь, демонстрировать нашу лучшую игру. Так что всё в наших руках.

Матч состоится в четверг и начнется в 20:45.

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Виталий Буяльский Динамо Киев ПАОК Лига Европы ПАОК - Динамо
Руслан Полищук Источник: Динамо Киев от Шурика
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