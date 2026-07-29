Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Нам нечего терять, нечего бояться»

Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский дал комментарий перед ответным матчем Лиги Европы с ПАОКом.

– ФК «Динамо» отказался от своей квоты билетов на стадионе и останется завтра без поддержки болельщиков. Учитывая поведение греческих болельщиков в Люблине, готовы ли вы к ещё большему давлению и возможным провокациям?

– Вчера нас встречала украинская диаспора в Греции, поэтому мы будем здесь чувствовать поддержку. Что касается давления – как правило, большее давление ощущает та команда, которая играет дома, а не гости. Нам завтра нечего терять, нечего бояться. Будем выходить и, я надеюсь, демонстрировать нашу лучшую игру. Так что всё в наших руках.

Матч состоится в четверг и начнется в 20:45.