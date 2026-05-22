Украинский тренер: «Этот игрок Динамо переживает вторую молодость»

Известный украинский тренер Юрий Максимов оценил влияние Виталия Буяльского на игру киевского Динамо в нынешнем сезоне.

– Многие увлекаются Буяльским…

– Вторая молодость.

– …и в то же время задает вопросы тренерам, которые его долгое время держали в запасе.

– Подобные вопросы, касающиеся того или иного игрока, возникают часто. Это и не удивительно, поскольку у Динамо большая обойма игроков. И тренер уже выбирает состав под свое видение, учитывая текущее состояние футболистов. Вчера Ярмоленко вышел на замену – тоже сразу уровень показал. Мастерство, как говорится, не пропьешь, – сказал Максимов.