  4. Украинский тренер: «Этот игрок Динамо переживает вторую молодость»
22 мая 2026, 18:33
Украинский тренер: «Этот игрок Динамо переживает вторую молодость»

Юрий Максимов оценил влияние Виталия Буяльского на игру киевского Динамо

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Буяльский

Известный украинский тренер Юрий Максимов оценил влияние Виталия Буяльского на игру киевского Динамо в нынешнем сезоне.

– Многие увлекаются Буяльским…

– Вторая молодость.

– …и в то же время задает вопросы тренерам, которые его долгое время держали в запасе.

– Подобные вопросы, касающиеся того или иного игрока, возникают часто. Это и не удивительно, поскольку у Динамо большая обойма игроков. И тренер уже выбирает состав под свое видение, учитывая текущее состояние футболистов. Вчера Ярмоленко вышел на замену – тоже сразу уровень показал. Мастерство, как говорится, не пропьешь, – сказал Максимов.

