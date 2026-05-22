  Известный тренер назвал главную проблему Динамо: «Давайте не забывать...»
Украина. Премьер лига
22 мая 2026, 15:39 | Обновлено 22 мая 2026, 15:51
Известный тренер назвал главную проблему Динамо: «Давайте не забывать...»

Юрий Максимов оценил выступления киевского Динамо

ФК Динамо Киев

Украинский тренер Юрий Максимов оценил выступления киевского Динамо в нынешнем сезоне. Специалист объяснил проблемы киевского клуба.

– Юрий Вильевич, результат финала Кубка Украины между Динамо и ФК Чернигов (3:1) хоть и получился предполагаемым, но интрига некоторое время имела место?

– Да, Чернигов мне понравился, как и многим обозревателям. Очевидно, что мало кто из ребят имеет опыт матчей такого уровня, но они старались, отдавались. К тому же им было легче психологически, ведь не было большого давления – они и так совершили подвиг в этом розыгрыше Кубка. Понятно, что Динамо действовало первым номером, контролировало ход игры.

– Выигрыш Кубка Украины может считаться для Динамо сатисфакцией за неудачу в чемпионате?

– Четвертое место… Ну, теоретически киевляне еще могут завоевать медали – все зависит от результатов других матчей. Трудно сказать, как это воспринимается внутри команды. Попали в еврокубки – это самое главное. Понятно, что в Динамо происходит смена состава, многие молодые люди привлекаются, наигрывают новых футболистов.

– В общем, глядя на состав Динамо, у вас не возникает впечатления, что он разбалансирован?

– Как уже отмечал, в команде сейчас много молодых игроков, перешедших из дублирующего состава. Да, главный тренер с ними работал и знает возможности, но в любом случае нужно время для перехода на новый уровень. Плюс давайте не забывать, в какое время мы живем. Мало кого можно пригласить из-за границы, мало кто соглашается приезжать. Следовательно, нужно делать ставку на свою молодежь, воспитанников школы, – сказал Максимов.

Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Юрий Максимов Кубок Украины по футболу Лига конференций
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Из всех слов Максимова сайт вытаскивает в заголовок только негатив/проблему для Динамо. Как всегда. Самим не надоело?!
В Динамо есть основная беда - ее хозяева. Пока клуб не перейдет к тем, кто живет честно, кому не безразлична судьба известного клуба, кто готов побеждать без покупки судей, клуб будет барахтаться между, сначала, 2-м и 5-м местом, потом опустится ниже.
