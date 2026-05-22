  Украинский тренер: «Этот клуб УПЛ покупает футболистов за большие деньги»
22 мая 2026, 14:11 | Обновлено 22 мая 2026, 14:17
Украинский тренер: «Этот клуб УПЛ покупает футболистов за большие деньги»

Юрий Максимов оценил выступление донецкого Шахтера в нынешнем сезоне

ФК Ворскла. Юрий Максимов

Известный украинский тренер Юрий Максимов оценил выступление донецкого Шахтера в нынешнем сезоне Лиги конференций.

– Удачное выступление Шахтера в Лиге конференций закономерно или повезло с не очень сильным составом участников?

– У Шахтера стабильная команда. Вы посмотрите, какая у них скамейка запасных: кто бы ни выходил, не выпадает из игры. Арда Туран добавил игрокам эмоций, плюс у него хороший подбор футболистов.

В Шахтер же не берут свободных агентов, а покупают за большие деньги. Придерживаются своей линии по отношению к молодым талантливым бразильцам. Тренер производит ротацию, всем дает и отдохнуть, и поиграть. Футболисты видят справедливость, равенство между собой, знают, что всегда будут иметь шанс.

– Кстати, одним из ведущих игроков в Шахтере стал Олег Очеретько, который вам хорошо знаком по работе в Днепре-1.

– Да, он молодец, очень добавил, и я рад за него. Он всегда отличался работоспособностью, большим объемом работы – для меня это был важный показатель. Думаю, он еще не раскрыл полностью свой потенциал, и в перспективе может пользоваться спросом со стороны хороших европейских клубов, – сказал Максимов.

Караваев выступил с заявлением о своем будущем после предложения от Шахтера
Максимов ты забыл добавить главный фактор типа успеха шахрая - монзулиху с ее продажными судейскими. Без этого при нормальном судействе все это стадо браузилов - полный ноль. Доказали ЛНЗ, КП и Колос.
Ребров выбрал клуб, который возглавит после сборной Украины
