Украинский тренер: «Этот клуб УПЛ покупает футболистов за большие деньги»

Известный украинский тренер Юрий Максимов оценил выступление донецкого Шахтера в нынешнем сезоне Лиги конференций.

– Удачное выступление Шахтера в Лиге конференций закономерно или повезло с не очень сильным составом участников?

– У Шахтера стабильная команда. Вы посмотрите, какая у них скамейка запасных: кто бы ни выходил, не выпадает из игры. Арда Туран добавил игрокам эмоций, плюс у него хороший подбор футболистов.

В Шахтер же не берут свободных агентов, а покупают за большие деньги. Придерживаются своей линии по отношению к молодым талантливым бразильцам. Тренер производит ротацию, всем дает и отдохнуть, и поиграть. Футболисты видят справедливость, равенство между собой, знают, что всегда будут иметь шанс.

– Кстати, одним из ведущих игроков в Шахтере стал Олег Очеретько, который вам хорошо знаком по работе в Днепре-1.

– Да, он молодец, очень добавил, и я рад за него. Он всегда отличался работоспособностью, большим объемом работы – для меня это был важный показатель. Думаю, он еще не раскрыл полностью свой потенциал, и в перспективе может пользоваться спросом со стороны хороших европейских клубов, – сказал Максимов.