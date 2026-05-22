  4. Юрий МАКСИМОВ: «Мальдера? Склоняюсь к мнению, что это правильное решение»
22 мая 2026, 10:04 |
Юрий МАКСИМОВ: «Мальдера? Склоняюсь к мнению, что это правильное решение»

Украинский специалист поддерживает решение УАФ

Известный украинский тренер Юрий Максимов отреагировал на назначение Андреа Мальдеры на должность главного тренера сборной Украины.

– Назначение Андреа Мальдеры главным тренером сборной Украины вызвало дискуссии. А каково ваше мнение?

– Что ж, впервые иностранный тренер возглавил сборную Украины. Склоняюсь к мнению, что это правильное решение. Но конечно все будет видно по результату.

По отзывам, Мальдера – очень хороший тактик, умеющий качественно разобрать соперника и использовать это. Важно, чтобы он находился в Украине, смотрел много матчей, а не только между Шахтером и Динамо, общался.

Я далек от того, чтобы раздавать советы, но у нас много футболистов, которые могут претендовать на место в сборной, – лаконично поделился мнениями Максимов.

Андреа Мальдера Юрий Максимов сборная Украины по футболу Украинская ассоциация футбола
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Комментарии 1
Чи правильне рішення 2 гри покажуть
