Юрий МАКСИМОВ: «Мальдера? Склоняюсь к мнению, что это правильное решение»

Известный украинский тренер Юрий Максимов отреагировал на назначение Андреа Мальдеры на должность главного тренера сборной Украины.

– Назначение Андреа Мальдеры главным тренером сборной Украины вызвало дискуссии. А каково ваше мнение?

– Что ж, впервые иностранный тренер возглавил сборную Украины. Склоняюсь к мнению, что это правильное решение. Но конечно все будет видно по результату.

По отзывам, Мальдера – очень хороший тактик, умеющий качественно разобрать соперника и использовать это. Важно, чтобы он находился в Украине, смотрел много матчей, а не только между Шахтером и Динамо, общался.

Я далек от того, чтобы раздавать советы, но у нас много футболистов, которые могут претендовать на место в сборной, – лаконично поделился мнениями Максимов.