Максимов мог возглавить европейский клуб, но помешал один нюанс

Известный украинский тренер Юрий Максимов рассказал о планах на будущее. Специалист заявил, что планирует вернуться к тренерской работе.

– А каковы ваши дела по трудоустройству?

– Было несколько предложений и даже сейчас возникают новые варианты. Но есть свои сложности. Приглашали иностранные клубы, но нужно было выезжать буквально через три дня.

Конечно, я хочу и готов работать, но загадывать что-то тяжело. Футбольная жизнь такова, что может измениться в любой момент, – лаконично сказал Максимов.

Юрий Максимов – известный украинский тренер. Он успел поработать в Ворскле, СК Днепр-1, Звягеле, Кривбассе, донецком Металлурге и других клубах.