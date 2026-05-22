  4. Маркевич назвал игроков, которые точно нужны Динамо: «Это пойдет на пользу»
Маркевич назвал игроков, которые точно нужны Динамо: «Это пойдет на пользу»

Тренер выделил Ярмоленко и Буяльского

Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич заявил, что киевскому Динамо точно нужны Виталий Буяльский и Андрей Ярмоленко, которой помогли бело-синим одержать победу в Кубке Украины, одержав ФК Чернигов (3:1).

– Результат в этом матче сделали ветераны Динамо: дубль Буяльского, гол Ярмоленко. Можно ли сказать, что ветераны Динамо до сих пор остаются лидерами бело-синих.

– Это действительно так. Я думаю, что они еще год точно поиграют, мне так кажется – это всем пойдет только на пользу, – сказал Маркевич.

Нынешний сезон можно считать провальным для киевского Динамо. Подопечные Игоря Костюка сейчас находятся на 4 строчке турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 54 балла после 29 сыгранных матчей. Победа в Кубке Украины – единственное светлое пятно для «бело-синих» в этом сезоне.

Мирон Маркевич Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Виталий Буяльский Андрей Ярмоленко Динамо Киев Кубок Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
