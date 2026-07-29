Копенгаген – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию ответного матча 2-го раунда квалификации Лиги конференций
В среду, 29 июля, состоится второй матч между «Полесьем» (Украина) и «Копенгагеном» (Дания) во 2-м раунде квалификации Лиги конференций 2026/27.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Встретятся команды на стадионе «Паркен» в Копенгагене – столице Дании.
Главным судьей матча станет 33-летний Марек Радина из Чехии. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.
Первый поединок между командами в Кошице (Словакия) завершился результативной ничьей – 3:3.
Главный тренер «Полесья» – экс-футболист сборной Украины Руслан Ротань. В свою очередь, «Копенгаген» тренирует Бо Свенссон, имеющий опыт работы в немецких клубах «Унион» и «Майнц».
Победитель этой пары в следующем раунде сыграет либо против «Дебрецена», либо против «Пюника» из Еревана. Первая игра между этими клубами принесла радость «Дебрецену» (1:0).
Копенгаген – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
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