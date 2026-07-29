Товарищеские матчи, 28 июля. Лунин сыграл за Реал, Таловеров vs Миколенко

Европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к старту национальных чемпионатов.

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Мадридский Реал провел контрольный матч без зрителей. Команда Жозе Моуриньо на тренировочной базе разгромила клуб Леганес (4:1).

В составе мадридцев весь матч сыграл украинский голкипер Андрей Лунин. У галактикос отличились: Федерико Вальверде, 21, Гонсало Гарсия, 25, Франко Мастантуоно, 58, Рубен Пулидо, 60 (автогол). На 36-й минуте Наим Гарсия из Леганеса забил гол в ворота Лунина ударом издалека.

Английские клубы Сток Сити и Эвертон провели контрольный матч. Победу с минимальным счетом 1:0 на домашней арене одержал Сток Сити. Единственный гол на 59-й минуте забил Гэбриел Келли.

Украинский защитник Максим Таловеров вышел на поле в составе Сток Сити сразу после перерыва и отыграл весь второй тайм. В составе Эвертона с первых минут начал матч украинский защитник Виталий Миколенко, он был заменен на 60-й минуте.

Товарищеские матчи. 28 июля 2026

28.07. 11:00. Хиросима (Япония) – Верспа Оита (Япония) – 4:0

28.07. 12:45. Челси (Англия) – Сидней Уондерерс (Австралия) – 6:4

28.07. 13:00. Портимоненсе (Португалия) – СК Аль-Ахли (Сауд. Аравия) – 2:0

28.07. 15:00. Блэкберн U21 (Англия) – Престон U21 (Англия) – 5:2

28.07. 15:00. Дерби (Англия) – Валенсия (Испания) – 1:2

28.07. 17:00. Оран (Алжир) – Муайтер (Катар) – 3:0

28.07. 18:00. АСД Пинето Кальчо (Италия) – Скафатезе (Италия) – 1:4

28.07. 18:00. Кальяри (Италия) – Модена (Италия) – 1:0

28.07. 18:00. Работнички (Сев. Македония) – Горно Лисиче (Сев. Македония) – 2:1

28.07. 18:30. Авеллино (Италия) – Реал Форио 2014 (Италия) – 3:1

28.07. 18:30. Зюдтироль (Италия) – АСК Санкт-Георген (Италия) – 7:0

28.07. 18:30. Кожуф Гевгелия (Сев. Македония) – Беласица (Сев. Македония) – 0:2

28.07. 18:30. Ланчано (Италия) – Бари (Италия) – 0:1

28.07. 18:30. Попрад (Словакия) – Сокол Люботице (Словакия) – 2:1

28.07. 18:30. Удинезе (Италия) – Аль-Ахли Дубай (ОАЭ) – 1:2

28.07. 19:00. Баник Превиза (Словакия) – МСК Мартин (Словакия) – 2:1

28.07. 19:00. Кретей (Франция) – Пари 13 Атлетико (Франция) – 2:2

28.07. 19:00. Лас-Пальмас (Испания) – Лейрия (Португалия) – 3:2

28.07. 19:00. Младост Ждралови (Хорватия) – Инкер Запрешич (Хорватия) – 2:0

28.07. 19:00. Нанси (Франция) – Аннеси (Франция) – 1:1

28.07. 19:00. ОФК Белград (Сербия) – Газиантеп (Турция) – 1:2

28.07. 19:00. Реал Мадрид (Испания) – Леганес (Испания) – 4:1

28.07. 19:00. Ризеспор (Турция) – Халл (Англия) – 1:2

28.07. 19:00. Руан (Франция) – Аль-Вакра (Катар) – 1:0

28.07. 19:00. ЮНФП (Франция) – Ред Стар (Франция) – 1:4

28.07. 19:30. Петрин Пльзень (Чехия) – Домажлице (Чехия) – 1:5

28.07. 20:00. Гент U23 (Бельгия) – Маастрихт (Нидерланды) – 1:0

28.07. 20:00. Камбюр (Нидерланды) – Волос (Греция) – 1:2

28.07. 20:00. Мерида (Испания) – Аль-Наср (Саудовская Аравия) – 0:2

28.07. 20:00. НАК Бреда (Нидерланды) – ОФИ Крит (Греция) – 3:2

28.07. 20:00. Аль-Ахли (Саудовская Аравия) – Фулхэм (Англия) – 1:1

28.07. 20:00. Спарта Роттердам (Нидерланды) – Астерас Триполис (Греция) – 1:1

28.07. 21:00. Уэлдстон (Англия) – Уимблдон (Англия) – 1:0

28.07. 21:00. ГВВВ (Нидерланды) – Эмдейк (Нидерланды) – 1:2

28.07. 21:00. Гримсби (Англия) – Линкольн (Англия) – 5:1

28.07. 21:00. Эльче (Испания) – Аль-Айн (ОАЭ) – 2:2

28.07. 21:00. Квик Бойз (Нидерланды) – Йонг АЗ Алкмар (Нидерланды) – 1:4

28.07. 21:00. Куинс Юниверсити (Сев. Ирландия) – Балликлер (Сев. Ирландия) – 4:1

28.07. 21:00. Киддерминстер (Англия) – Алвечерч (Англия) – 0:0

28.07. 21:00. Моркам (Англия) – Файлд (Англия) – 1:1

28.07. 21:00. Норт Ферриби (Англия) – Сканторп (Англия) – 3:6

28.07. 21:00. Оксфорд Юнайтед (Англия) – Кроули (Англия) – 3:1

28.07. 21:00. Олдем (Англия) – Стокпорт (Англия) – 0:1

28.07. 21:00. ПСВ (Нидерланды) – ФК Эйндховен (Нидерланды) – 3:0

28.07. 21:00. Рекреативо Уэльва (Испания) – Дос Эрманас (Испания) – 3:1

28.07. 21:00. Суиндон (Англия) – Лейтон Ориент (Англия) – 2:1

28.07. 21:00. Солихалл (Англия) – Бертон (Англия) – 1:1

28.07. 21:00. Флитвуд (Англия) – Болтон (Англия) – 1:1

28.07. 21:30. Аккрингтон (Англия) – Бери (Англия) – 1:0

28.07. 21:30. Астон Вилла (Англия) – Реал Сосьедад (Испания) – 2:4

28.07. 21:30. Барнет (Англия) – Милтон-Кинс Донс (Англия) – 0:0

28.07. 21:30. Уортинг (Англия) – Брайтон U21 (Англия) – 2:1

28.07. 21:30. Гейтсхед (Англия) – Саут Шилдс (Англия) – 1:4

28.07. 21:30. Горлстон (Англия) – Лейстон (Англия) – 1:3

28.07. 21:30. Дагенем энд Редбридж (Англия) – Борем Вуд (Англия) – 1:2

28.07. 21:30. Дарлингтон (Англия) – Ротерем (Англия) – 0:2

28.07. 21:30. Доллингстаун (Сев. Ирландия) – Линфилд (Сев. Ирландия) – 1:7

28.07. 21:30. Йорк (Англия) – Питерборо (Англия) – 1:2

28.07. 21:30. К. Рейнджерс (Сев. Ирландия) – Ардс (Сев. Ирландия) – 1:0

28.07. 21:30. Карлайл (Англия) – Солфорд (Англия) – 0:2

28.07. 21:30. Кембридж Юнайтед (Англия) – Нортгемптон (Англия) – 0:0

28.07. 21:30. Марин (Англия) – Уоррингтон (Англия) – 2:1

28.07. 21:30. Маунтджой (Сев. Ирландия) – Портадаун (Сев. Ирландия) – 1:12

28.07. 21:30. Мертир Таун (Уэльс) – Суонси (Уэльс) – 3:0

28.07. 21:30. Ньюпорт (Уэльс) – Рединг (Англия) – 0:4

28.07. 21:30. Ньюри Сити (Сев. Ирландия) – ФК Бангор (Сев. Ирландия) – 1:0

28.07. 21:30. Олфретон (Англия) – Мансфилд (Англия) – 0:4

28.07. 21:30. Понтфракт (Англия) – Гайзли (Англия) – 1:3

28.07. 21:30. Тонтон (Англия) – Байдфорд (Англия) – 3:2

28.07. 21:30. Феликсстоу энд Уолтон (Англия) – Брейнтри (Англия) – 2:1

28.07. 21:45. Болдмир (Англия) – Чейстаун (Англия) – 1:2

28.07. 21:45. Бромли (Англия) – Миллуолл (Англия) – 1:1

28.07. 21:45. Бромсгроув (Англия) – Малверн Таун (Англия) – 3:0

28.07. 21:45. Уорксоп (Англия) – Микловер (Англия) – 1:0

28.07. 21:45. Далвич Гамлет (Англия) – Доркинг (Англия) – 1:0

28.07. 21:45. Довер (Англия) – Херн Бей (Англия) – 2:2

28.07. 21:45. Энфилд Таун (Англия) – Хорнчерч (Англия) – 4:2

28.07. 21:45. Илкстон (Англия) – Бесфорд (Англия) – 4:1

28.07. 21:45. Истборн Юнайтед (Англия) – Гастингс (Англия) – 0:4

28.07. 21:45. Колчестер (Англия) – Чарльтон (Англия) – 0:2

28.07. 21:45. Коулсхилл (Англия) – Шифнал Таун (Англия) – 2:3

28.07. 21:45. Крей Велли Пейпер Миллс (Англия) – Эббсфлит (Англия) – 2:3

28.07. 21:45. Крусейдерс (Сев. Ирландия) – Ньюингтон (Сев. Ирландия) – 1:1

28.07. 21:45. Мейдстон (Англия) – Брентвуд (Англия) – 5:0

28.07. 21:45. Нантвич (Англия) – Честер (Англия) – 0:3

28.07. 21:45. Рамсботтом (Англия) – Бамбер Бридж (Англия) – 1:3

28.07. 21:45. Реал Бедфорд (Англия) – Сент-Олбанс (Англия) – 4:4

28.07. 21:45. Рочдейл (Англия) – Галифакс (Англия) – 2:3

28.07. 21:45. Саттон (Англия) – Фолкстон (Англия) – 2:1

28.07. 21:45. Саут Парк (Англия) – Кингстониан (Англия) – 2:2

28.07. 21:45. Сент-Айвс (Англия) – Бишопс Стортфорд (Англия) – 3:2

28.07. 21:45. Скарборо (Англия) – Халл Сити U21 (Англия) – 1:0

28.07. 21:45. Слау (Англия) – Оксфорд Сити (Англия) – 2:1

28.07. 21:45. Сток Сити (Англия) – Эвертон (Англия) – 1:0

28.07. 21:45. Темворт (Англия) – Маклсфилд (Англия) – 1:1

28.07. 21:45. Тонбридж (Англия) – Истборн Боро (Англия) – 4:2

28.07. 21:45. Траффорд (Англия) – Чорли (Англия) – 2:1

28.07. 21:45. Фарнем (Англия) – Йовил (Англия) – 1:1

28.07. 21:45. Хайд (Англия) – Атертон (Англия) – 2:1

28.07. 21:45. Хейлсовен (Англия) – Стаурбридж (Англия) – 3:3

28.07. 21:45. Херефорд (Англия) – Шрусбери (Англия) – 1:1

28.07. 21:45. Чертси (Англия) – Чешем (Англия) – 2:1

28.07. 22:00. Кэнви (Англия) – Эйвли (Англия) – 1:4

Видео матчей