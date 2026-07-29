Спарринги дня. Астон Вилла проиграла Реалу Сосьедад, победа Валенсии
Европейские топ-команды проводят сборы перед стартом чемпионатов
Европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к старту национальных чемпионатов.
Астон Вилла проиграла Реалу Сосьедад (2:4), победу одержала Валенсия в игре с Дерби (2:1).
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Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня для топ-клубов.
Товарищеские матчи. 28 июля 2026
Дерби Каунти (Англия) – Валенсия (Испания) – 1:2
Оуэн Имс, 89 – Арно Данджума, 50, 60
Удинезе (Италия) – Шабаб Аль-Ахли Дубай (ОАЭ) – 1:2
Голы: Адам Букса, 74 – Матеусао, 17, Султан Адил, 60
Аль-Ахли Джидда (Саудовская Аравия) – Фулхэм (Англия) – 1:1
Голы: Рикардо Матиас, 20 – Райан Сессеньон, 40
Астон Вилла (Англия) – Реал Сосьедад (Испания) – 2:4
Голы: Джордж Хеммингс, 14, Брайан Маджо, 56 – Карлос Солер, 22, Орри Оускарссон, 53, Горка Каррера, 66, Иньяки Руперес, 88.
Видео голов и обзор матча
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