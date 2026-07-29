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Товарищеские матчи
Удинезе
28.07.2026 18:30 – FT 1 : 2
Шабаб Аль-Ахли Дубай
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
29 июля 2026, 01:15 | Обновлено 29 июля 2026, 01:19
43
0

Спарринги дня. Астон Вилла проиграла Реалу Сосьедад, победа Валенсии

Европейские топ-команды проводят сборы перед стартом чемпионатов

29 июля 2026, 01:15 | Обновлено 29 июля 2026, 01:19
43
0
Спарринги дня. Астон Вилла проиграла Реалу Сосьедад, победа Валенсии
ФК Астон Вилла
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Европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к старту национальных чемпионатов.

Астон Вилла проиграла Реалу Сосьедад (2:4), победу одержала Валенсия в игре с Дерби (2:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня для топ-клубов.

Товарищеские матчи. 28 июля 2026

Дерби Каунти (Англия) – Валенсия (Испания) – 1:2

Оуэн Имс, 89 – Арно Данджума, 50, 60

Удинезе (Италия) – Шабаб Аль-Ахли Дубай (ОАЭ) – 1:2

Голы: Адам Букса, 74 – Матеусао, 17, Султан Адил, 60

Аль-Ахли Джидда (Саудовская Аравия) – Фулхэм (Англия) – 1:1

Голы: Рикардо Матиас, 20 – Райан Сессеньон, 40

Астон Вилла (Англия) – Реал Сосьедад (Испания) – 2:4

Голы: Джордж Хеммингс, 14, Брайан Маджо, 56 – Карлос Солер, 22, Орри Оускарссон, 53, Горка Каррера, 66, Иньяки Руперес, 88.

Видео голов и обзор матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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