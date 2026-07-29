Спарринги дня. Астон Вилла проиграла Реалу Сосьедад, победа Валенсии

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня для топ-клубов.

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Астон Вилла проиграла Реалу Сосьедад (2:4), победу одержала Валенсия в игре с Дерби (2:1).

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