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28 июля 2026, 13:07 | Обновлено 28 июля 2026, 13:18
162
0

Товарищеские матчи, 27 июля. Фиаско команды Сане, Гюндогана и Осимхена

Команды провели контрольные поединки, готовясь к старту чемпионата

28 июля 2026, 13:07 | Обновлено 28 июля 2026, 13:18
162
0
Товарищеские матчи, 27 июля. Фиаско команды Сане, Гюндогана и Осимхена
ФК Венеция
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Европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к старту национальных чемпионатов.

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.

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В австрийском Линце турецкий Галатасарай проиграл итальянской Венеции со счетом 0:3. Счет открыл Джон Йебоа (71 мин), а затем Лион Лаубербах оформил дубль (75 мин с пенальти и 90+2 мин).

За турецкий клуб сыграли звездные футболисты Илкай Гюндоган и Виктор Осимхен, которого заменил Лерой Сане. Бурак Йылмаз не реализовал пенальти на 90-й минуте.

Товарищеские матчи. 27 июля 2026

  • 27.07. 01:30. Портленд Хартс оф Пайн (США) – Сарасота Парадайз (США) – 1:2
  • 27.07. 13:00. Термалица (Польша) – Неа Саламина (Кипр) – 1:1
  • 27.07. 14:00. Мамелоди Сандаунз (ЮАР) – МК Алжир (Алжир) – 1:1
  • 27.07. 17:00. Аль-Хор (Катар) – Аль-Фуджейра (ОАЭ) – 1:2
  • 27.07. 18:00. Аль-Рияд (Саудовская Аравия) – Аль-Гарафа (Катар) – 2:2
  • 27.07. 18:30. Аль-Сайлия (Катар) – Аль-Шарджа (ОАЭ) – 1:2
  • 27.07. 20:00. Неом СК (Саудовская Аравия) – Аль-Араби (Катар) – 4:1
  • 27.07. 21:00. Галатасарай (Турция) – Венеция (Италия) – 0:3
  • 27.07. 21:45. Реддич (Англия) – Ковентри Юнайтед (Англия) – 3:1
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товарищеские матчи Галатасарай пенальти Венеция Бурак Йылмаз видео голов и обзор Лион Лаубербах Илкай Гюндоган Лерой Сане Виктор Осимхен
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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