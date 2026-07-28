Товарищеские матчи, 27 июля. Фиаско команды Сане, Гюндогана и Осимхена
Команды провели контрольные поединки, готовясь к старту чемпионата
Европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к старту национальных чемпионатов.
Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.
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В австрийском Линце турецкий Галатасарай проиграл итальянской Венеции со счетом 0:3. Счет открыл Джон Йебоа (71 мин), а затем Лион Лаубербах оформил дубль (75 мин с пенальти и 90+2 мин).
За турецкий клуб сыграли звездные футболисты Илкай Гюндоган и Виктор Осимхен, которого заменил Лерой Сане. Бурак Йылмаз не реализовал пенальти на 90-й минуте.
Товарищеские матчи. 27 июля 2026
- 27.07. 01:30. Портленд Хартс оф Пайн (США) – Сарасота Парадайз (США) – 1:2
- 27.07. 13:00. Термалица (Польша) – Неа Саламина (Кипр) – 1:1
- 27.07. 14:00. Мамелоди Сандаунз (ЮАР) – МК Алжир (Алжир) – 1:1
- 27.07. 17:00. Аль-Хор (Катар) – Аль-Фуджейра (ОАЭ) – 1:2
- 27.07. 18:00. Аль-Рияд (Саудовская Аравия) – Аль-Гарафа (Катар) – 2:2
- 27.07. 18:30. Аль-Сайлия (Катар) – Аль-Шарджа (ОАЭ) – 1:2
- 27.07. 20:00. Неом СК (Саудовская Аравия) – Аль-Араби (Катар) – 4:1
- 27.07. 21:00. Галатасарай (Турция) – Венеция (Италия) – 0:3
- 27.07. 21:45. Реддич (Англия) – Ковентри Юнайтед (Англия) – 3:1
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