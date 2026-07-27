Итальянская Венеция на нейтральном поле разгромила турецкий Галатасарай

Вечером 27 июля состоялся товарищеский матч во время предсезонной подготовки команд.

На нейтральном поле в австрийском Линце турецкий Галатасарай потерпел разгромное поражение от итальянской Венеции со счетом 0:3.

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После безголевого первого тайма итальянский клуб забил трижды после перерыва.

На 71-й минуте счет открыл Джон Йебоа, на 75-й Лион Лаубербах реализовал пенальти, а уже в компенсированное время оформил дубль после передачи Йебоа.

В конце встречи Галатасарай получил шанс забить гол престижа, однако Бурак Йылмаз не реализовал пенальти на 90-й минуте.

За турецкий клуб сыграли звездные новички Илкай Гюндоган и Виктор Осимхен, которые вышли в стартовом составе и были заменены на 62-й и 79-й минутах соответственно.

Товарищеский матч. 27 июля. Линц (Австрия)

Галатасарай (Турция) – Венеция (Италия) – 0:3

Голы: Джон Йебоа, 71, Лион Лаубербах, 75 (пен), 90+2

Нереализованный пенальти: Бурак Йылмаз, 90 (Галатасарай)

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