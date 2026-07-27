Товарищеские матчи, 26 июля. Шахтер сыграл на переполненной арене в Бурсе

Европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к старту национальных чемпионатов.

Ниже представлены результаты товарищеских матчей дня.

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В одном из товарищеских поединков вничью сыграли турецкий Бурсаспор и донецкий Шахтер (0:0).

Игра состоялась на стадионе Centennial Atatürk Stadium в турецком городе Бурса. Матч посетили более 40 тысяч зрителей.

Товарищеские матчи. 26 июля 2026

26.07. 06:00. Окленд (Новая Зеландия) – Тоттенхэм (Англия) – 0:2

26.07. 10:00. Урарту (Армения) – Сюник (Армения) – 1:1

26.07. 11:00. Леванте (Испания) – Аль-Кадисия (Саудовская Аравия) – 1:0

26.07. 11:15. Моторлет Прага (Чехия) – Нератовице (Чехия) – 0:1

26.07. 12:00. Санкт-Пельтен (Ам.) (Австрия) – СФ Донау (Австрия) – 2:2

26.07. 12:00. Стандард (Бельгия) – Серен Юнайтед (Бельгия) – 2:1

26.07. 12:30. Ягеллония (Польша) – ЛКС Ломжа (Польша) – 1:0

26.07. 14:00. Аален (Германия) – Саарбрюккен (Германия) – 1:1

26.07. 14:00. Гимарайнш (Португалия) – Ноттингем (Англия) – 1:1

26.07. 14:00. Лупо-Мартини Вольфсбург (Германия) – Шёнинген (Германия) – 0:2

26.07. 15:00. Айнтрахт Нордерштедт (Германия) – Санкт-Паули II (Германия) – 1:1

26.07. 15:00. Аякс (Нидерланды) – Бернли (Англия) – 2:1

26.07. 15:00. Боннер (Германия) – Юрдинген (Германия) – 1:3

26.07. 15:00. Ваттеншайд (Германия) – Германия Ратинген (Германия) – 1:3

26.07. 15:00. Гезтепе (Турция) – Рудеш (Хорватия) – 1:1

26.07. 15:00. Корона Кельце (Польша) – Арис (Кипр) – 1:0

26.07. 15:00. Меербуш (Германия) – Хильден (Германия) – 0:4

26.07. 15:00. Фейеноорд (Нидерланды) – Райо Вальекано (Испания) – 2:1

26.07. 15:00. Ферль (Германия) – Бремер (Германия) – 6:1

26.07. 15:30. Женесс Канах (Люксембург) – Эттельбрюк (Люксембург) – 1:3

26.07. 16:00. Бергиш Гладбах (Германия) – Юхен-Гарцвайлер (Германия) – 4:1

26.07. 16:00. Боруссия Дортмунд II (Германия) – Йонг Утрехт (Нидерланды) – 5:1

26.07. 16:00. Зволле (Нидерланды) – АЕК (Греция) – 2:3

26.07. 16:30. Трабзонспор (Турция) – Айнтрахт Франкфурт (Германия) – 0:3

26.07. 17:00. Аль-Шабаб (Саудовская Аравия) – Аль-Наср (ОАЭ) – 1:0

26.07. 17:00. Керьенг (Люксембург) – Дюделанж (Люксембург) – 2:0

26.07. 17:00. Клайдбанк (Шотландия) – Партик (Шотландия) – 2:2

26.07. 17:00. Патхум Тхани Юнайтед (Таиланд) – Бурирам Юнайтед (Таиланд) – 0:3

26.07. 17:30. Карлсруэ (Германия) – Интер (Италия) – 1:2

26.07. 18:00. Виктория Роспорт (Люксембург) – Мариска Мерш (Люксембург) – 1:1

26.07. 18:00. РВ Кобленц (Германия) – Зигбургер (Германия) – 6:1

26.07. 18:00. Рейнджерс (Шотландия) – Вест Хэм (Англия) – 0:0

26.07. 18:00. Роданж (Люксембург) – Мамер (Люксембург) – 4:0

26.07. 18:00. Умео (Швеция) – Тефтео ИК (Швеция) – 1:0

26.07. 18:00. Камьяни (Северная Македония) – Тетекс (Северная Македония) – 2:0

26.07. 18:30. Канны (Франция) – Рома (Италия) – 3:3

26.07. 18:30. Мантова (Италия) – Амброзиана (Италия) – 7:0

26.07. 18:30. Новара (Италия) – Интер U23 (Италия) – 2:1

26.07. 18:30. Потенца (Италия) – Юве Стабия (Италия) – 0:4

26.07. 19:00. Беселидья Лежа (Албания) – Отрант (Черногория) – 3:1

26.07. 19:00. Бурсаспор (Турция) – Шахтер Донецк (Украина) – 0:0

26.07. 19:00. Козенца (Италия) – Морроне (Италия) – 2:0

26.07. 19:00. Лацио (Италия) – Фламиния (Италия) – 6:0

26.07. 19:00. Младост (Черногория) – Ловчен (Черногория) – 1:1

26.07. 19:00. Наполи (Италия) – Каррарезе (Италия) – 2:0

26.07. 19:00. Остиамаре (Италия) – Беневенто (Италия) – 0:2

26.07. 19:00. Пиза (Италия) – Про Верчелли (Италия) – 0:1

26.07. 19:00. Скендербеу (Албания) – Партизани (Албания) – 0:2

26.07. 19:00. Слобода (Сербия) – Единство (Черногория) – 0:1

26.07. 19:30. Ком Подгорица (Черногория) – Биело Брдо (Хорватия) – 0:0

26.07. 19:30. Фрозиноне (Италия) – Асколи (Италия) – 1:0

26.07. 21:00. Аталанта (Италия) – Ареццо (Италия) – 3:2

26.07. 21:30. Марино (Испания) – Тенерифе (Испания) – 0:6

26.07. 21:30. Самбенедеттезе (Италия) – Авеллино (Италия) – 0:5

26.07. 22:00. Севилья (Испания) – Сеута (Испания) – 2:1

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