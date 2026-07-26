Товарищеские матчи, 25 июля. Шахтер сыграл спарринг, длившийся 60 минут

Европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к старту национальных чемпионатов.

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.

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Донецкий Шахтер в Словении сыграл вничью спарринг с саудовским клубом Аль-Ула (0:0). Формат был необычным: два тайма по 30 минут. Горняки не реализовали несколько выгодных моментов, чтобы открыть счет. Клуб Аль-Ула выступает во втором дивизионе чемпионата Саудовской Аравии. Команду возглавляет известный португальский специалист Жозе Пезейру. 26 июля горняки на выезде проведут товарищеский матч с турецким клубом Бурсаспор.

Клуб Левый Берег дома проиграл товарищеский матч команде Кривбасс из Кривого Рога (3:5). Голы забили: Венделл, 2, Назар Волошин, 48, Роман Гереш, 89 – Шакеон Сатчвелл, 10, Джовани Эрберт, 38, Ассан Сек, 45, Жоао Машаду, 61, Анте Бекавац, 71 (пен.).

Львовские Карпаты разными составами выиграли два спарринга против Вереса из Ровно (5:1 и 1:0). В первом матче голы забили: Ярослав Карабин, 13, Феллипе, 21, Роман Вантух, 37, Марко Сапуга, 42, Александр Дедов, 48 – игрок на просмотре, 26. Во втором матче отличился Ян Костенко, 31.

Также два товарищеских матча разными составами провели Колос Ковалевка и Черноморец Одесса (2:1 и 2:2). Голы в первом матче: Никита Бурда, Ибрахим Кане – Виталий Фарасеенко. Голы во втором матче: Ирги Касалла, Ардит Тахири – Данило Чебоненко, Андрей Хома.

Товариські матчі. 25 липня 2026

25.07. 09:00. Саппоро (Япония) – Нагоя (Япония) – 1:0

25.07. 10:00. Полокване Сити (ЮАР) – Сехухуне (ЮАР) – 0:1

25.07. 10:30. Балеарес (Испания) – Мальорка B (Испания) – 2:1

25.07. 11:00. Адмира Прага (Чехия) – Яблонец B (Чехия) – 0:2

25.07. 11:00. Аритма Прага (Чехия) – Бенатки (Чехия) – 1:0

25.07. 11:00. АСА Тыргу-Муреш (Румыния) – Глория Быстрица (Румыния) – 0:2

25.07. 11:00. Бакэу (Румыния) – Тыргу-Секуеск (Румыния) – 4:0

25.07. 11:00. Варта Познань II (Польша) – Котвица Курник (Польша) – 0:1

25.07. 11:00. Высоке Мито (Чехия) – Градец-Кралове B (Чехия) – 2:1

25.07. 11:00. Голден Эрроуз (ЮАР) – Милфорд (ЮАР) – 0:1

25.07. 11:00. Дубрава (Хорватия) – Кустошия (Хорватия) – 0:1

25.07. 11:00. Эльденсе (Испания) – Аль-Эттифак (Саудовская Аравия) – 3:1

25.07. 11:00. Карловац (Хорватия) – НК Крка (Словения) – 2:1

25.07. 11:00. Карпаты (Украина) – Верес (Украина) – 5:1

25.07. 11:00. Кралув-Двур (Чехия) – Запы (Чехия) – 2:1

25.07. 11:00. Красно (Словакия) – Карвина B (Чехия) – 2:1

25.07. 11:00. КСС Слатина (Румыния) – Тунари (Румыния) – 6:0

25.07. 11:00. Мацумото Ямага (Япония) – Кофу (Япония) – 3:0

25.07. 11:00. Млада Болеслав B (Чехия) – Влтавин (Чехия) – 1:1

25.07. 11:00. Младост Ждралови (Хорватия) – Трнье (Хорватия) – 2:2

25.07. 11:00. Пеликан (Польша) – Мщоновянка (Польша) – 1:0

25.07. 11:00. Пршибрам B (Чехия) – Славия Прага U20 (Чехия) – 1:1

25.07. 11:00. Редник Крижевци (Хорватия) – Ярун (Хорватия) – 1:1

25.07. 11:00. Спишска-Нова-Вес (Словакия) – Попрад (Словакия) – 1:0

25.07. 11:00. Стяуа Бухарест (Румыния) – Попешть-Леордень (Румыния) – 1:0

25.07. 11:00. Уэска (Испания) – Петру Атлетику (Ангола) – 1:0

25.07. 11:00. Фамаликан (Португалия) – Тондела (Португалия) – 1:0

25.07. 11:15. Брандис-над-Лабем (Чехия) – Пржеперже (Чехия) – 1:4

25.07. 11:15. Глинско (Чехия) – Усти-над-Орлици (Чехия) – 2:4

25.07. 11:15. Повлтавска ФА (Чехия) – Космоносы (Чехия) – 2:1

25.07. 11:15. Словацко B (Чехия) – Злин B (Чехия) – 2:1

25.07. 11:15. Турнов (Чехия) – Либерец B (Чехия) – 2:3

25.07. 11:30. Эспаньол (Испания) – Сабадель (Испания) – 1:1

25.07. 11:30. Жирона (Испания) – Алавес (Испания) – 0:1

25.07. 11:30. Млава (Польша) – Висла Добжинь (Польша) – 2:0

25.07. 11:30. Пьештяны (Словакия) – Товарники (Словакия) – 6:1

25.07. 11:30. Ружомберок B (Словакия) – Тренчин B (Словакия) – 3:1

25.07. 11:30. Хомутов (Чехия) – Дукла Прага B (Чехия) – 1:2

25.07. 11:30. Штубай (Австрия) – Тироль (Ам.) (Австрия) – 3:1

25.07. 12:00. Левый Берег (Украина) – Кривбасс (Украина) – 3:5

25.07. 12:00. Варта Гожув (Польша) – Свиноуйсьце (Польша) – 1:1

25.07. 12:00. Варта Серадз (Польша) – Сокол Александрув-Лодзь (Польша) – 3:0

25.07. 12:00. Версаль (Франция) – Флери-Мерожис (Франция) – 2:1

25.07. 12:00. ГКС Катовице II (Польша) – Виктория Ченстохова (Польша) – 7:0

25.07. 12:00. Хёрсхольм-Уссерёд (Дания) – Роскилле (Дания) – 3:3

25.07. 12:00. Гочалковице-Здруй (Польша) – Висляны Скавина (Польша) – 1:2

25.07. 12:00. Гром Новый Став (Польша) – Эльблонг (Польша) – 1:1

25.07. 12:00. Элана Торунь (Польша) – Мустанг Осташево (Польша) – 6:1

25.07. 12:00. Еленя-Гура (Польша) – Медзь Легница II (Польша) – 1:3

25.07. 12:00. Зюдтироль (Италия) – Кайзерслаутерн (Германия) – 0:0

25.07. 12:00. Изолатор Богухвала (Польша) – Стропков (Словакия) – 2:1

25.07. 12:00. Кортрейк (Бельгия) – Кнокке (Бельгия) – 4:1

25.07. 12:00. Котвица Курник (Польша) – Уния Сважендз (Польша) – 1:2

25.07. 12:00. Лаваль (Франция) – Конкарно (Франция) – 1:2

25.07. 12:00. Лутон (Англия) – Аль-Холуд (Саудовская Аравия) – 2:0

25.07. 12:00. Лученец (Словакия) – Локомотив Кошице (Словакия) – 0:1

25.07. 12:00. Маастрихт (Нидерланды) – СК Беверен (Бельгия) – 3:4

25.07. 12:00. Несбю (Дания) – Миддельфарт (Дания) – 0:1

25.07. 12:00. Олава (Польша) – Ныса (Польша) – 1:2

25.07. 12:00. Олд Бойз (Швейцария) – Дорнах (Швейцария) – 2:0

25.07. 12:00. Радомско (Польша) – Рендзины (Польша) – 0:1

25.07. 12:00. Реал Овьедо B (Испания) – Реал Авилес (Испания) – 0:0

25.07. 12:00. Стилон Гожув (Польша) – Царына Губин (Польша) – 1:1

25.07. 12:00. Тондела (Португалия) – Бейра-Мар (Португалия) – 1:2

25.07. 12:30. Гетман Замосць (Польша) – Любачув (Польша) – 2:2

25.07. 12:30. Мафра (Португалия) – Алверка (Португалия) – 1:0

25.07. 12:30. Неа Саламина (Кипр) – Радомяк Радом (Польша) – 3:2

25.07. 12:30. Порту B (Португалия) – Академика (Португалия) – 1:3

25.07. 12:30. РБ Лейпциг (Германия) – Ингольштадт (Германия) – 1:0

25.07. 12:30. Соузенсе (Португалия) – Униау Ламаш (Португалия) – 2:1

25.07. 12:30. Феррейра (Португалия) – АФС (Португалия) – 0:2

25.07. 12:30. Шавиш (Португалия) – Гимарайнш B (Португалия) – 2:3

25.07. 13:00. Альбирекс Ниигата (Япония) – Монтедио Ямагата (Япония) – 3:4

25.07. 13:00. Антверпен (Бельгия) – Льерс СК (Бельгия) – 1:1

25.07. 13:00. Брюль (Швейцария) – Дитикон (Швейцария) – 3:0

25.07. 13:00. Видзев Лодзь II (Польша) – БКС Спарта Катовице (Польша) – 0:5

25.07. 13:00. Гроссаспах (Германия) – Дармштадт (Германия) – 2:7

25.07. 13:00. Карпаты (Украина) – Верес (Украина) – 1:0

25.07. 13:00. Ключборк (Польша) – Ракув II (Польша) – 3:1

25.07. 13:00. Ключевия Старгард (Польша) – Полония Слубице (Польша) – 2:1

25.07. 13:00. Ланс (Франция) – Шарлеруа (Бельгия) – 2:2

25.07. 13:00. Магеси (ЮАР) – Венда (ЮАР) – 1:0

25.07. 13:00. Мехтерсхайм (Германия) – Вальдорф (Германия) – 2:5

25.07. 13:00. Пеликан (Польша) – Кутно (Польша) – 1:3

25.07. 13:00. Санта-Клара (Португалия) – Арока (Португалия) – 3:0

25.07. 13:00. Скиве (Дания) – ВСК Орхус (Дания) – 0:1

25.07. 13:00. Тистед (Дания) – Брабранн (Дания) – 2:1

25.07. 13:00. Фрайбург II (Германия) – Хоффенхайм II (Германия) – 3:0

25.07. 13:00. Фрем (Дания) – Фремад Амагер (Дания) – 1:0

25.07. 13:00. Хемик Быдгощ (Польша) – Стомил Ольштын (Польша) – 3:1

25.07. 13:00. Ярослав (Польша) – Моравия Моравица (Польша) – 3:2

25.07. 13:30. Млава (Польша) – Гутник Варшава (Польша) – 4:2

25.07. 14:00. Алмере Сити (Нидерланды) – Осс (Нидерланды) – 8:4

25.07. 14:00. Арланда (Швеция) – Ханинге (Швеция) – 6:1

25.07. 14:00. Бренсхей (Дания) – Хеллеруп (Дания) – 2:2

25.07. 14:00. Бяла-Подляска (Польша) – Ягеллония II (Польша) – 3:4

25.07. 14:00. Вердер (Германия) – Бохум (Германия) – 2:0

25.07. 14:00. Генк U23 (Бельгия) – ФК Эйндховен (Нидерланды) – 4:2

25.07. 14:00. Хольштайн Киль II (Германия) – Аймбюттелер (Германия) – 3:1

25.07. 14:00. Дрезден (Германия) – Энерги Коттбус (Германия) – 1:2

25.07. 14:00. Дурбан Сити (ЮАР) – Ричардс Бей (ЮАР) – 1:1 (пен. 4:5)

25.07. 14:00. Дюссельдорф (Германия) – Боруссия Дортмунд (Германия) – 2:1

25.07. 14:00. Йонг Спарта Роттердам (Нид.) – Йонг АЗ Алкмар (Нид.) – 2:3

25.07. 14:00. Колос (Украина) – Черноморец (Украина) – 2:1

25.07. 14:00. Мойзельвиц (Германия) – Фульда-Ленерц (Германия) – 3:3

25.07. 14:00. Нествед (Дания) – Б-93 (Дания) – 1:1

25.07. 14:00. Торки (Англия) – Кардифф U21 (Уэльс) – 5:0

25.07. 14:00. Тролльхеттан (Швеция) – Стенунгсунд (Швеция) – 3:1

25.07. 14:00. ФА 2000 (Дания) – Русенгорд (Швеция) – 2:0

25.07. 14:00. Харрогейт (Англия) – Донкастер (Англия) – 2:2

25.07. 14:00. Херенвен (Нидерланды) – Левен (Бельгия) – 4:4

25.07. 14:00. Хесслехольм ИФ (Швеция) – Олимпик (Швеция) – 1:2

25.07. 14:00. Штайнбах Хайгер (Германия) – Зиген (Германия) – 2:8

25.07. 14:30. Хайденхайм (Германия) – Гамбург (Германия) – 1:3

25.07. 14:30. Гейтсхед (Англия) – Ньюкасл Юнайтед (Англия) – 1:1

25.07. 14:30. Дюнкерк (Франция) – Вестерло (Бельгия) – 3:1

25.07. 15:00. Айнтрахт Франкфурт II (Германия) – Оберхаузен (Германия) – 2:2

25.07. 15:00. Аугсбург (Германия) – Саарбрюккен (Германия) – 1:1

25.07. 15:00. Брайтлингси (Англия) – Эйвли (Англия) – 1:5

25.07. 15:00. Бусько-Здруй (Польша) – Термалика II (Польша) – 6:1

25.07. 15:00. Визела (Португалия) – Брага B (Португалия) – 2:3

25.07. 15:00. Уиком (Англия) – Йовил (Англия) – 3:2

25.07. 15:00. Виллем II (Нидерланды) – Мехелен (Бельгия) – 1:0

25.07. 15:00. Вислока Дембица (Польша) – Сталь Жешув II (Польша) – 1:0

25.07. 15:00. Вормс (Германия) – Зандхаузен (Германия) – 3:6

25.07. 15:00. Ганза Росток II (Германия) – Тодесфельде (Германия) – 0:3

25.07. 15:00. Ганновер II (Германия) – ТСФ Хавельзе (Германия) – 3:1

25.07. 15:00. Эштон Таун (Англия) – Аннан (Шотландия) – 3:2

25.07. 15:00. Жил Висенте (Португалия) – Морейренсе (Португалия) – 2:2

25.07. 15:00. Заглембе Сосновец (Польша) – Сленза Вроцлав (Польша) – 1:1

25.07. 15:00. Заглембе II (Польша) – Пардубице B (Чехия) – 0:5

25.07. 15:00. Кайзерслаутерн II (Германия) – Боннер (Германия) – 1:0

25.07. 15:00. Калиш (Польша) – Лех Познань II (Польша) – 2:2

25.07. 15:00. Кворн (Англия) – Харборо (Англия) – 2:2

25.07. 15:00. Кристианстад (Швеция) – Лилла Торг (Швеция) – 2:2

25.07. 15:00. Локомотива Загреб (Хорватия) – Штурм Грац II (Австрия) – 4:0

25.07. 15:00. Лузитания (Португалия) – Академику Визеу (Португалия) – 1:0

25.07. 15:00. Мец (Франция) – Ситтард (Нидерланды) – 3:1

25.07. 15:00. Мидлсбро (Англия) – Хаддерсфилд (Англия) – 1:3

25.07. 15:00. Неймеген (Нидерланды) – Эльферсберг (Германия) – 0:1

25.07. 15:00. Падерборн II (Германия) – Ольденбург (Германия) – 5:1

25.07. 15:00. РВ Эссен (Германия) – Боруссия Менхенгладбах (Германия) – 1:2

25.07. 15:00. Реден (Германия) – Йеддело (Германия) – 5:2

25.07. 15:00. Редингхаузен (Германия) – Кассель (Германия) – 2:1

25.07. 15:00. Реймс (Франция) – Серкль Брюгге (Бельгия) – 3:0

25.07. 15:00. Суиндон (Англия) – Бристоль Сити (Англия) – 1:3

25.07. 15:00. Скарборо (Англия) – Барнсли (Англия) – 0:2

25.07. 15:00. Сундбю (Дания) – Рингстед (Дания) – 2:1

25.07. 15:00. ФСФ Франкфурт (Германия) – Кельн II (Германия) – 2:1

25.07. 15:00. Фулхэм (Англия) – Норвич (Англия) – 0:2

25.07. 15:00. Хануэлл Таун (Англия) – Олдершот (Англия) – 0:2

25.07. 15:00. Штендаль (Германия) – МСФ Нойруппин (Германия) – 3:2

25.07. 15:00. Штутгарт Киккерс (Германия) – Регенсбург (Германия) – 1:2

25.07. 15:30. Варегем (Бельгия) – Спарта Роттердам (Нидерланды) – 3:2

25.07. 15:30. Дордрехт (Нидерланды) – Аль-Халидж (Саудовская Аравия) – 2:2

25.07. 15:30. РААЛ Ла-Лувьер (Бельгия) – Самсунспор (Турция) – 0:0

25.07. 16:00. АЗ Алкмар (Нидерланды) – Олимпиакос (Греция) – 3:2

25.07. 16:00. Анже (Франция) – Кретей (Франция) – 2:1

25.07. 16:00. Арминия Билефельд (Германия) – Дуйсбург (Германия) – 1:1

25.07. 16:00. Баден (Швейцария) – Кройцлинген (Швейцария) – 1:2

25.07. 16:00. Уотфорд (Англия) – Ганза Росток (Германия) – 3:0

25.07. 16:00. Гронинген (Нидерланды) – Волос (Греция) – 0:0

25.07. 16:00. Де Графсхап (Нидерланды) – Кифисия (Греция) – 4:2

25.07. 16:00. Карау Эли (Уэльс) – Барнстапл (Англия) – 4:4

25.07. 16:00. Киккерс Оффенбах (Германия) – Байер (Германия) – 1:3

25.07. 16:00. Килберрак Юнайтед (Ирландия) – Портадаун (Сев. Ирландия) – 0:3

25.07. 16:00. Клиторпс (Англия) – Гримсби Боро (Англия) – 2:2

25.07. 16:00. Колос (Украина) – Черноморец (Украина) – 2:2

25.07. 16:00. Лландадно (Уэльс) – Кидсгроув (Англия) – 5:0

25.07. 16:00. Магеси (ЮАР) – Сехухуне (ЮАР) – 0:1

25.07. 16:00. Майнц (Германия) – Хольштайн Киль (Германия) – 3:0

25.07. 16:00. Меппен (Германия) – Шальке II (Германия) – 8:0

25.07. 16:00. Мойола (Сев. Ирландия) – Крузейдерс (Сев. Ирландия) – 2:1

25.07. 16:00. Падова (Италия) – Оспиталетто (Италия) – 1:3

25.07. 16:00. Портстюарт (Сев. Ирландия) – Баллимена (Сев. Ирландия) – 1:5

25.07. 16:00. Ульм (Германия) – Штутгарт II (Германия) – 0:4

25.07. 16:00. Херефорд (Англия) – Солихалл (Англия) – 0:3

25.07. 16:00. Холленбах (Германия) – Штутгарт (Германия) – 0:5

25.07. 16:15. Дрезден (Германия) – Энерги Коттбус (Германия) – 2:1

25.07. 16:30. Арвайлер (Германия) – Айнтрахт Трир (Германия) – 0:1

25.07. 16:30. Веен (Германия) – Бавария (Германия) – 2:1

25.07. 16:30. Хаверфордвест (Уэльс) – Лланелли (Уэльс) – 8:0

25.07. 17:00. Аль-Джазира (ОАЭ) – Сент-Трюйден (Бельгия) – 0:0

25.07. 17:00. АФК Эскильстуна (Швеция) – Карлберг (Швеция) – 1:2

25.07. 17:00. Барнет (Англия) – Оксфорд Юнайтед (Англия) – 1:2

25.07. 17:00. Барроу (Англия) – Блэкпул (Англия) – 2:0

25.07. 17:00. Бат (Англия) – Ньюпорт (Уэльс) – 2:2

25.07. 17:00. Берри (Уэльс) – Глостер (Англия) – 0:1

25.07. 17:00. Болонья (Италия) – Ираклис (Греция) – 2:0

25.07. 17:00. Болтон (Англия) – Эвертон (Англия) – 0:0

25.07. 17:00. Бостон (Англия) – Питерборо (Англия) – 1:0

25.07. 17:00. Брейнтри (Англия) – Колчестер U21 (Англия) – 4:0

25.07. 17:00. Бромли (Англия) – Кристал Пэлас (Англия) – 3:0

25.07. 17:00. Бромсгроув (Англия) – Трефелин (Уэльс) – 8:0

25.07. 17:00. Бюль (Швейцария) – Амикаль Сен-Пре (Швейцария) – 1:3

25.07. 17:00. Уэлдстон (Англия) – Милтон Кинс Донс (Англия) – 2:0

25.07. 17:00. Вестон-сьюпер-Мэр (Англия) – Эксетер (Англия) – 0:2

25.07. 17:00. Уимблдон (Англия) – Чарльтон (Англия) – 2:0

25.07. 17:00. Уимборн (Англия) – Мейденхед (Англия) – 1:1

25.07. 17:00. Уокинг (Англия) – Рединг (Англия) – 0:2

25.07. 17:00. Уорксоп (Англия) – Гарфорт (Англия) – 4:0

25.07. 17:00. Уоррингтон (Англия) – Саутпорт (Англия) – 2:3

25.07. 17:00. Гоу Эхед Иглс (Нидерланды) – ОФИ (Греция) – 4:0

25.07. 17:00. Гренобль (Франция) – Труа (Франция) – 0:3

25.07. 17:00. Дандела (Сев. Ирландия) – Бангор (Сев. Ирландия) – 1:1

25.07. 17:00. Дувр (Англия) – Берджесс Хилл (Англия) – 1:0

25.07. 17:00. Энна (Сев. Ирландия) – Баллимакеш (Сев. Ирландия) – 5:2

25.07. 17:00. Истли (Англия) – Кроули (Англия) – 0:1

25.07. 17:00. Карлтон Таун (Англия) – Метлок (Англия) – 1:4

25.07. 17:00. Кэнви (Англия) – Брентвуд (Англия) – 3:4

25.07. 17:00. Керзон Эштон (Англия) – Клитеро (Англия) – 1:1

25.07. 17:00. Кингстониан (Англия) – Бертон (Англия) – 4:3

25.07. 17:00. Клифтонвилл (Сев. Ирландия) – Алвечерч (Англия) – 1:2

25.07. 17:00. Колвин-Бей (Уэльс) – Бутл (Англия) – 1:0

25.07. 17:00. Конкорд (Англия) – Гастингс (Англия) – 4:0

25.07. 17:00. Кортрейк (Бельгия) – Амьен (Франция) – 1:1

25.07. 17:00. КПР (Англия) – Фиорентина (Италия) – 3:2

25.07. 17:00. Кру (Англия) – Бирмингем (Англия) – 1:2

25.07. 17:00. Лезерхед (Англия) – Эшфорд Таун (Англия) – 1:1

25.07. 17:00. Лечче (Италия) – Истра 1961 (Хорватия) – 2:2

25.07. 17:00. Льюис (Англия) – Доркинг (Англия) – 1:2

25.07. 17:00. Мангейм (Германия) – Триглав (Словения) – 4:1

25.07. 17:00. Марин (Англия) – Престон (Англия) – 3:0

25.07. 17:00. Мейдстон (Англия) – Эшфорд Юнайтед (Англия) – 4:0

25.07. 17:00. Моссли (Англия) – Эмли (Англия) – 1:0

25.07. 17:00. Оксфорд Сити (Англия) – Уолтон энд Хершем (Англия) – 1:2

25.07. 17:00. Олтринчем (Англия) – Маклсфилд (Англия) – 2:5

25.07. 17:00. Палермо (Италия) – Нюрнберг (Германия) – 2:2

25.07. 17:00. Ранкорн Линнетс (Англия) – Эштон Юнайтед (Англия) – 2:4

25.07. 17:00. Ротерем (Англия) – Шеффилд Юнайтед (Англия) – 0:2

25.07. 17:00. Рочдейл (Англия) – Фарнем (Англия) – 2:2

25.07. 17:00. Сабинов (Словакия) – Чаня (Словакия) – 7:1

25.07. 17:00. Саттон (Англия) – Хоршем (Англия) – 2:0

25.07. 17:00. Саутенд (Англия) – Лейтон Ориент (Англия) – 1:1 (пен. 4:5)

25.07. 17:00. Селтик (Шотландия) – Милан (Италия) – 2:2

25.07. 17:00. Соллентуна (Швеция) – Стоксунд (Швеция) – 1:1

25.07. 17:00. Солфорд (Англия) – Данди Юнайтед (Шотландия) – 3:2

25.07. 17:00. Спеннимур (Англия) – Галифакс (Англия) – 1:3

25.07. 17:00. Спортинг Локерен (Бельгия) – НАК Бреда (Нидерланды) – 1:2

25.07. 17:00. Стейлибридж (Англия) – Лик (Англия) – 1:1

25.07. 17:00. Стивенидж (Англия) – Миллуолл (Англия) – 1:0

25.07. 17:00. Стретфорд (Англия) – Киддерминстер (Англия) – 0:5

25.07. 17:00. Телфорд (Англия) – Уолсолл (Англия) – 1:0

25.07. 17:00. Тонбридж (Англия) – Далвич Хэмлет (Англия) – 3:1

25.07. 17:00. Труро (Англия) – Плимут (Англия) – 0:1

25.07. 17:00. Фавершем (Англия) – Дартфорд (Англия) – 0:2

25.07. 17:00. Файлд (Англия) – Уиган (Англия) – 0:3

25.07. 17:00. Форест Грин (Англия) – Кардифф (Уэльс) – 1:5

25.07. 17:00. Фроум (Англия) – Солсбери (Англия) – 3:0

25.07. 17:00. Ханворт (Англия) – Велвин Гарден (Англия) – 5:2

25.07. 17:00. Харланд энд Вулфф (С. Ирландия) – Данганнон (С. Ирландия) – 1:1

25.07. 17:00. Харлоу (Англия) – Маргаретсбери (Англия) – 3:0

25.07. 17:00. Хартлпул (Англия) – Гримсби (Англия) – 0:3

25.07. 17:00. Хавант энд У. (Англия) – Богнор Реджис (Англия) – 1:4

25.07. 17:00. Хейлсовен (Англия) – Тамворт (Англия) – 2:2

25.07. 17:00. Хорнчерч (Англия) – Тоттенхэм U21 (Англия) – 3:1

25.07. 17:00. Чертси (Англия) – Хэмптон энд Ричмонд (Англия) – 1:1

25.07. 17:00. Чорли (Англия) – Аккрингтон (Англия) – 0:3

25.07. 17:00. Шальке (Германия) – Окаяма (Япония) – 3:1

25.07. 17:00. Шифнал Таун (Англия) – Рашолл (Англия) – 1:2

25.07. 17:00. Шолинг (Англия) – Фолкстон (Англия) – 1:0

25.07. 17:00. Шрусбери (Англия) – Вест Бромвич (Англия) – 1:4

25.07. 18:00. Борац 1926 (Сербия) – Графичар Белград (Сербия) – 3:0

25.07. 18:00. Булонь (Франция) – Руан (Франция) – 0:1

25.07. 18:00. Уиком (Англия) – Портсмут (Англия) – 3:1

25.07. 18:00. Гейнсборо (Англия) – Донкастер (Англия) – 0:0

25.07. 18:00. Генгам (Франция) – Лорьян (Франция) – 0:2

25.07. 18:00. Дженоа (Италия) – Виченца Виртус (Италия) – 2:2

25.07. 18:00. Кан (Франция) – Аль-Вакра (Катар) – 4:1

25.07. 18:00. Кевийи Руан (Франция) – Авранш (Франция) – 1:1

25.07. 18:00. Ле-Ман (Франция) – Нант (Франция) – 1:0

25.07. 18:00. Ливорно (Италия) – Гивиборго (Италия) – 1:1

25.07. 18:00. Медзь Легница II (Польша) – Лехия Дзержонюв (Польша) – 4:3

25.07. 18:00. Нидеркорн (Люксембург) – Виртон (Бельгия) – 1:1

25.07. 18:00. Рояль Юнион СЖ (Бельгия) – Лилль (Франция) – 2:1

25.07. 18:00. Таверн (Швейцария) – Парадизо (Швейцария) – 2:2

25.07. 18:00. Торино (Италия) – Читтаделла (Италия) – 0:1

25.07. 18:00. Ллапи (Косово) – Лирия (Косово) – 0:0

25.07. 18:30. Ареццо (Италия) – Фольгоре Каратезе (Италия) – 1:1

25.07. 18:30. Валвейк (Нидерланды) – Бохум II (Германия) – 0:2

25.07. 18:30. Верона (Италия) – Доломити-Беллунези (Италия) – 1:0

25.07. 18:30. Кожуф Гевгелия (Сев. Македония) – Новаци (Сев. Македония) – 1:0

25.07. 18:30. Коньяспор (Турция) – Халл (Англия) – 0:3

25.07. 18:30. Лачи (Албания) – Кукеси (Албания) – 3:1

25.07. 18:30. Омония Арадипу (Кипр) – Кармиотисса (Кипр) – 3:4

25.07. 18:30. Рец (Австрия) – Штаммерсдорф (Австрия) – 2:1

25.07. 18:30. Сарраз-Эклепен (Швейцария) – Бавуа (Швейцария) – 0:8

25.07. 18:30. Хомбург (Германия) – Ройтлинген (Германия) – 4:1

25.07. 18:30. Шаффхаузен (Швейцария) – Санкт-Галлен II (Швейцария) – 2:4

25.07. 19:00. Белупо (Хорватия) – Сесвете (Хорватия) – 4:0

25.07. 19:00. Бербур (Люксембург) – Женесс Эш (Люксембург) – 2:4

25.07. 19:00. Вильц (Люксембург) – Эйпен (Бельгия) – 0:9

25.07. 19:00. Вулверхэмптон (Англия) – Реал Сосьедад (Испания) – 1:2

25.07. 19:00. Гавр (Франция) – Ред Стар (Франция) – 2:1

25.07. 19:00. Эмполи (Италия) – Энтелла (Италия) – 1:0

25.07. 19:00. Золотурн (Швейцария) – Люцерн II (Швейцария) – 1:3

25.07. 19:00. Клермон (Франция) – Монпелье (Франция) – 0:1

25.07. 19:00. Марсель (Франция) – Ницца (Франция) – 0:3

25.07. 19:00. Модена (Италия) – Больцано (Италия) – 5:0

25.07. 19:00. Напредак (Сербия) – Дубочица (Сербия) – 1:0

25.07. 19:00. Нойзидль (Австрия) – Динамо Гельфорт (Австрия) – 2:3

25.07. 19:00. Осер (Франция) – Орлеан (Франция) – 1:2

25.07. 19:00. Осиек (Хорватия) – Ризеспор (Турция) – 1:3

25.07. 19:00. Отрант (Черногория) – Влазния (Албания) – 2:1

25.07. 19:00. Пиза (Италия) – Ювентус U23 (Италия) – 1:1

25.07. 19:00. Поградец (Албания) – Беса Кавая (Албания) – 1:1

25.07. 19:00. ПСВ (Нидерланды) – Вильярреал (Испания) – 1:3

25.07. 19:00. Ренн (Франция) – Брюгге (Бельгия) – 2:1

25.07. 19:00. Слобода (Босния и Герц.) – Звиезда 09 (Босния и Герц.) – 6:0

25.07. 19:00. Солин (Хорватия) – Посушье (Босния и Герц.) – 1:0

25.07. 19:00. Сошо (Франция) – Дижон (Франция) – 0:3

25.07. 19:00. Сулов (Польша) – Польковице (Польша) – 2:1

25.07. 19:00. Тонгерен (Бельгия) – Хасселт (Бельгия) – 0:10

25.07. 19:00. Тренто (Италия) – Сассуоло (Италия) – 2:0

25.07. 19:00. Шахтер (Украина) – Аль-Ула (Саудовская Аравия) – 0:0

25.07. 19:00. Штети (Чехия) – Усти-над-Лабем B (Чехия) – 5:0

25.07. 19:15. Биркиркара (Мальта) – Слима (Мальта) – 2:3

25.07. 19:30. Бургос (Испания) – Атлетик B (Испания) – 1:1

25.07. 19:30. Ориент (Хорватия) – Врхника (Словения) – 3:1

25.07. 19:30. Павия (Италия) – Альбинолеффе (Италия) – 0:4

25.07. 19:30. Шарлеруа (Бельгия) – Серен Юнайтед (Бельгия) – 2:1

25.07. 20:00. Атлетик (Испания) – Эйбар (Испания) – 2:2

25.07. 20:00. Бенфика B (Португалия) – Мерида (Испания) – 4:0

25.07. 20:00. Будучност (Черногория) – Искра (Черногория) – 2:0

25.07. 20:00. Вальядолид (Испания) – Хетафе (Испания) – 0:0

25.07. 20:00. Венло (Нидерланды) – Фортуна Кельн (Германия) – 0:1

25.07. 20:00. Эвай (Бельгия) – РФК Льеж (Бельгия) – 0:7

25.07. 20:00. КД Кория (Испания) – Кордоба B (Испания) – 3:1

25.07. 20:00. Лас-Пальмас (Испания) – Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) – 1:2

25.07. 20:00. Луго (Испания) – Сельта B (Испания) – 1:1

25.07. 20:00. Малага (Испания) – Лестер (Англия) – 3:3

25.07. 20:00. Мальорка (Испания) – Аль-Фатех (Саудовская Аравия) – 3:0

25.07. 20:00. Реал Сосьедад B (Испания) – По (Франция) – 4:0

25.07. 20:00. Сельта (Испания) – Спортинг Хихон (Испания) – 1:0

25.07. 20:00. Страсбур (Франция) – Блэкберн (Англия) – 0:2

25.07. 20:00. Тулуза (Франция) – Родез (Франция) – 1:1

25.07. 20:30. Л'Эскала (Испания) – Эспаньол B (Испания) – 0:1

25.07. 20:30. Реал Овьедо (Испания) – Депортиво (Испания) – 0:0

25.07. 21:00. Агилас (Испания) – Альмерия (Испания) – 0:1

25.07. 21:00. Валенсия (Испания) – Кастельон (Испания) – 1:2

25.07. 21:00. Гранада (Испания) – Бетис (Испания) – 1:0

25.07. 21:00. Эшторил (Португалия) – Торреэнсе (Португалия) – 0:0

25.07. 21:00. Кадис (Испания) – Кордоба (Испания) – 0:1

25.07. 21:00. Порт Вейл (Англия) – Мурсия (Испания) – 1:0

25.07. 21:00. Стандард (Бельгия) – Ювентус (Италия) – 0:1

25.07. 21:00. Химнастик (Испания) – Андорра (Андорра) – 0:2

25.07. 21:30. Марсашлокк (Мальта) – Заббар (Мальта) – 0:0

25.07. 21:30. Спортинг (Португалия) – Монако (Франция) – 2:0

25.07. 22:00. Порту (Португалия) – Астон Вилла (Англия) – 2:1

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