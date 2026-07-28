Хет-трик Жоао Педро. Безумный дебют Алонсо: Челси выиграл матч на 10 голов

28 июля лондонский Челси одержал непростую победу над командой Вестерн Сидней Уондерерс.

Встреча прошла на стадионе Аккор в Сиднее и завершилась со счетом 6:4 в пользу пенсионеров.

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На посту главного тренера пенсионеров дебютировал испанский специалист Хаби Алонсо, который покинул мадридский Реал в январе 2026 года.

Победу для Челси принес Жоао Педро, который начал поединок в резерве, вышел на поле на 63-й минуте и успел оформить хет-трик. В составе английского коллектива голами также отличились Дастан Сатпаев (дебют), Дариу Эссугу и Джейми Байно-Гиттенс.

За австралийскую команду по одному мячу забили Энтони Пантазопулос, Эйдан Хэммонд, Дилан Скиклуна и Аван Луал.

Сидней трижды вел в счете (2:1, 3:2, 4:3), но Жоао Педро, который к хет-трику также добавил ассист на Байно-Гиттенса, перевернул игру.

Челси проводит подготовку к новому сезону АПЛ. Вместе с Вестерн Сидней Уондерерс, Тоттенхэмом и Сиднеем лондонцы участвуют в неофициальном турнире Sydney Super Cup. 1 августа подопечные Хаби Алонсо сыграют контрольный поединок проти шпор.

Товарищеский матч. 28 июля

Челси – Вестерн Сидней Уондерерс – 6:4

Голы: Сатпаев, 6, Эссугу, 38, Байно-Гиттенс, 66, Жоао Педро, 80, 85, 89 – Пантазопулос, 14, Хаммонд, 32, Скиклуна, 62, Луал, 78

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