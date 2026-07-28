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Товарищеские матчи
Челси
28.07.2026 12:45 – FT 6 : 4
Вестерн Сидней Уондерерс
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Товарищеские матчи
28 июля 2026, 17:25 | Обновлено 28 июля 2026, 18:05
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Челси – Вестерн Сидней Уондерерс – 6:4. Хет-трик Жоао Педро. Видео голов

Смотрите видеообзор товарищеского матча – дебютного для Хаби Алонсо в Челси

28 июля 2026, 17:25 | Обновлено 28 июля 2026, 18:05
387
0
Челси – Вестерн Сидней Уондерерс – 6:4. Хет-трик Жоао Педро. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine
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28 июля Челси и Вестерн Сидней Уондерерс провели товарищеский матч на стадионе Аккор в Сиднее – игра завершилась со счетом 6:4 в пользу пенсионеров.

Хет-трик в составе лондонской команды оформил Жоао Педро. По одному голу также забили Дастан Сатпаев, Дариу Эссугу и Джейми Байно-Гиттенс.

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На посту главного тренера Челси дебютировал известный 44-летний испанский специалист Хаби Алонсо.

Товарищеский матч. 28 июля

Челси – Вестерн Сидней Уондерерс – 6:4

Голы: Сатпаев, 6, Эссугу, 38, Байно-Гиттенс, 66, Жоао Педро, 80, 85, 89 – Пантазопулос, 14, Хаммонд, 32, Скиклуна, 62, Луал, 78

Видеообзор матча

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Вестерн Сидней Уондерерс товарищеские матчи Хаби Алонсо дебют Челси Жоао Педро Жункейра Джейми Байно-Гиттенс Дариу Эссугу Дастан Сатпаев хет-трик видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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