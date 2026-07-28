Челси – Вестерн Сидней Уондерерс – 6:4. Хет-трик Жоао Педро. Видео голов
Смотрите видеообзор товарищеского матча – дебютного для Хаби Алонсо в Челси
28 июля Челси и Вестерн Сидней Уондерерс провели товарищеский матч на стадионе Аккор в Сиднее – игра завершилась со счетом 6:4 в пользу пенсионеров.
Хет-трик в составе лондонской команды оформил Жоао Педро. По одному голу также забили Дастан Сатпаев, Дариу Эссугу и Джейми Байно-Гиттенс.
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На посту главного тренера Челси дебютировал известный 44-летний испанский специалист Хаби Алонсо.
Товарищеский матч. 28 июля
Челси – Вестерн Сидней Уондерерс – 6:4
Голы: Сатпаев, 6, Эссугу, 38, Байно-Гиттенс, 66, Жоао Педро, 80, 85, 89 – Пантазопулос, 14, Хаммонд, 32, Скиклуна, 62, Луал, 78
Видеообзор матча
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