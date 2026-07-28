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Товарищеские матчи
Челси
28.07.2026 12:45 - : -
Вестерн Сидней Уондерерс
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Товарищеские матчи
28 июля 2026, 11:23 | Обновлено 28 июля 2026, 11:24
483
0

Челси – Вестерн Сидней Уондерерс. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Поединок начнется 28 июля в 12:45 по Киеву

28 июля 2026, 11:23 | Обновлено 28 июля 2026, 11:24
483
0
Челси – Вестерн Сидней Уондерерс. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Getty Images/Global Images Ukraine
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28 июля, товарищеский матч проведут Челси – Сидней Уондерерс. Начало встречи запланировано на 12:45 по киевскому времени.

Челси

«Синие» в прошлом сезоне долгое время боролись за место в зоне Лиги чемпионов, но так провалились на финише, что откатились на десятое место, из-за чего вообще остались без еврокубков. Теперь Челси возглавляет Хаби Алонсо, известный в прошлом игрок, а также тренер, который громко о себе заявил в Байере, но при этом, у него не получилось в Реале.

Не уверен, что руководство клуба готово ждать, если у испанского специалиста сходу не получится, здесь не привыкли давать второй шанс. Меньше, чем через месяц, начинается чемпионат, поэтому идет полноценная подготовка к сезону.

Сейчас важно знать, какие футболисты уже готовы играть, а какие еще восстанавливаются после чемпионата мира.

Сидней Уондерерс

По австралийским меркам Сидней Уондерерс сейчас точно не считается грандом, хотя клуб в свое время даже выигрывал азиатскую Лигу чемпионов. Прошлый сезон «странники» полностью провалили, они стали последними в А-лиге, их отставание от ближайшего конкурента составило пять очков.

Команда уже успела сыграть один официальный матч в текущем сезоне, одолели на выезде малоизвестных Тайгрес со счетом 2:0, в рамках Кубка Австралии. Битва против английского и даже европейского гранда интересный опыт, но составить сопернику достойную конкуренцию будет крайне сложно.

Прогноз

Как показывает статистика, клубы ранее между собой никогда не играли. Конечно, Челси котируется большим фаворитом. Пусть лондонцы сыграют на выезде, возможно, основные игроки не выйдут на поле, но их класс на порядок выше, так что особых проблем не должно возникнуть. Ожидаю доминирования подопечных Алонсо, поэтому предлагаю сделать здесь ставку на успех Челси с форой -1,5 гола за 1,6.

Прогноз Sport.ua
Челси
28 июля 2026 -
12:45
Вестерн Сидней Уондерерс
Фора Челси (-1.5) 1.60 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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