28 июля лондонский Челси проводит товарищеский поединок против австралийской команды Вестерн Сидней Уондерерс.

В стартовом составе пенсионеров вышел 17-летний казахский форвард Дастан Сатпаев, для которого это дебют за столичный английский клуб.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Уже на 7-й минуте встречи Сатпаев после передачи от Райана Кавума-Маккуина поразил ворота соперников точным ударом в ближний верхний угол.

Дастан присоединился к Челси этим летом из Кайрата Алматы. О трансфере Сатпаева стало известно еще зимой 2025 года – контракт был подписан и оставалось ждать лишь 18-летия игрока. 12 августа Сатпаев станет совершеннолетним.

Челси проводит подготовку к предстоящему сезону АПЛ. В Сиднее пенсионеры также сыграют с Тоттенхэмом (1 августа).

ВИДЕО. Дастан Сатпаев забил гол через 7 минут после дебюта за Челси

Our first goal of 26/27! 😍 — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 28, 2026

ФОТО. Дастан Сатпаев дебютировал за Челси и забил гол спустя 7 минут

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine