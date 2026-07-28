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Челси
28.07.2026 12:45 - : -
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28 июля 2026, 13:02 | Обновлено 28 июля 2026, 13:55
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ВИДЕО. Дастан Сатпаев забил гол через 7 минут после дебюта за Челси

Казахский форвард отличился в товарищеской игре против Вестерн Сидней Уондерерс

28 июля 2026, 13:02 | Обновлено 28 июля 2026, 13:55
921
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ВИДЕО. Дастан Сатпаев забил гол через 7 минут после дебюта за Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Дастан Сатпаев
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28 июля лондонский Челси проводит товарищеский поединок против австралийской команды Вестерн Сидней Уондерерс.

В стартовом составе пенсионеров вышел 17-летний казахский форвард Дастан Сатпаев, для которого это дебют за столичный английский клуб.

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Уже на 7-й минуте встречи Сатпаев после передачи от Райана Кавума-Маккуина поразил ворота соперников точным ударом в ближний верхний угол.

Дастан присоединился к Челси этим летом из Кайрата Алматы. О трансфере Сатпаева стало известно еще зимой 2025 года – контракт был подписан и оставалось ждать лишь 18-летия игрока. 12 августа Сатпаев станет совершеннолетним.

Челси проводит подготовку к предстоящему сезону АПЛ. В Сиднее пенсионеры также сыграют с Тоттенхэмом (1 августа).

ВИДЕО. Дастан Сатпаев забил гол через 7 минут после дебюта за Челси

ФОТО. Дастан Сатпаев дебютировал за Челси и забил гол спустя 7 минут

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Дастан Сатпаев видео голов и обзор Челси товарищеские матчи дебют
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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17 лет, показательно. это не Мудрик который разогнался бы и убежал вместе с мячом за пределы футбольного поля
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