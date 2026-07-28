ВИДЕО. Дастан Сатпаев забил гол через 7 минут после дебюта за Челси
Казахский форвард отличился в товарищеской игре против Вестерн Сидней Уондерерс
28 июля лондонский Челси проводит товарищеский поединок против австралийской команды Вестерн Сидней Уондерерс.
В стартовом составе пенсионеров вышел 17-летний казахский форвард Дастан Сатпаев, для которого это дебют за столичный английский клуб.
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Уже на 7-й минуте встречи Сатпаев после передачи от Райана Кавума-Маккуина поразил ворота соперников точным ударом в ближний верхний угол.
Дастан присоединился к Челси этим летом из Кайрата Алматы. О трансфере Сатпаева стало известно еще зимой 2025 года – контракт был подписан и оставалось ждать лишь 18-летия игрока. 12 августа Сатпаев станет совершеннолетним.
Челси проводит подготовку к предстоящему сезону АПЛ. В Сиднее пенсионеры также сыграют с Тоттенхэмом (1 августа).
ВИДЕО. Дастан Сатпаев забил гол через 7 минут после дебюта за Челси
Our first goal of 26/27! 😍— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 28, 2026
ФОТО. Дастан Сатпаев дебютировал за Челси и забил гол спустя 7 минут
SATPAYEV! 🇰🇿— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 28, 2026
🔵 1-0 🔴 [6] pic.twitter.com/J7iM6jHV29
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