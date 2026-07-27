Major League Soccer27 июля 2026, 19:29 | Обновлено 27 июля 2026, 19:34
399
1
ВИДЕО. Вратарь-герой сборной Кюрасао пропустил гол с центрального круга
Элой Ром допустил грубейшую ошибку
27 июля 2026, 19:29 | Обновлено 27 июля 2026, 19:34
399
Подпишитесь на новости Sport.ua
Чуть больше месяца назад вратарь сборной Кюрасао Элой Ром сделал 15 сейвов и помог своей команде сыграть вничью 0:0 с Эквадором на чемпионате мира.
После возвращения в МЛС Роом пропустил гол с центра поля, когда «Майами» проиграл «Тампе» во втором дивизионе американского футбола.
Голкиперу 37 лет, и о трансфере в более именитый клуб на «багаже чемпионата мира» придется забыть.
Читайте также:Герой сборной Кюрасао: «Мне нужна статуя»
ВИДЕО. Вратарь-герой сборной Кюрасао пропустил гол с центрального круга
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 27 июля 2026, 02:47 2
Юрий будет тренировать Беринчика
Футбол | 27 июля 2026, 15:21 4
Шахтер будет бороться за выход в плей-офф турнира
Футбол | 27.07.2026, 09:35
Футбол | 27.07.2026, 17:19
Футбол | 27.07.2026, 07:32
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Буває, просто розслабив булки
Популярные новости
26.07.2026, 07:02 10
26.07.2026, 09:22
26.07.2026, 10:18 1
27.07.2026, 14:33 23
27.07.2026, 02:32
26.07.2026, 02:27 10
26.07.2026, 11:07