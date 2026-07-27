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Major League Soccer
27 июля 2026, 19:29 | Обновлено 27 июля 2026, 19:34
399
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ВИДЕО. Вратарь-герой сборной Кюрасао пропустил гол с центрального круга

Элой Ром допустил грубейшую ошибку

27 июля 2026, 19:29 | Обновлено 27 июля 2026, 19:34
399
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ВИДЕО. Вратарь-герой сборной Кюрасао пропустил гол с центрального круга
Getty Images/Global Images Ukraine. Элой Ром
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Чуть больше месяца назад вратарь сборной Кюрасао Элой Ром сделал 15 сейвов и помог своей команде сыграть вничью 0:0 с Эквадором на чемпионате мира.

После возвращения в МЛС Роом пропустил гол с центра поля, когда «Майами» проиграл «Тампе» во втором дивизионе американского футбола.

Голкиперу 37 лет, и о трансфере в более именитый клуб на «багаже чемпионата мира» придется забыть.

ВИДЕО. Вратарь-герой сборной Кюрасао пропустил гол с центрального круга

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Элой Ром сборная Кюрасао по футболу видео
Руслан Полищук Источник: Instagram
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