Чуть больше месяца назад вратарь сборной Кюрасао Элой Ром сделал 15 сейвов и помог своей команде сыграть вничью 0:0 с Эквадором на чемпионате мира.

После возвращения в МЛС Роом пропустил гол с центра поля, когда «Майами» проиграл «Тампе» во втором дивизионе американского футбола.

Голкиперу 37 лет, и о трансфере в более именитый клуб на «багаже чемпионата мира» придется забыть.

ВИДЕО. Вратарь-герой сборной Кюрасао пропустил гол с центрального круга