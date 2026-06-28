Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сформирована сетка плей-офф ЧМ-2026. Определены все пары 1/16 финала
Чемпионат мира
28 июня 2026, 07:20 | Обновлено 28 июня 2026, 08:37
10438
5

Сформирована сетка плей-офф ЧМ-2026. Определены все пары 1/16 финала

На мундиале в США, Канаде и Мексики завершились все матчи группового этапа

28 июня 2026, 07:20 | Обновлено 28 июня 2026, 08:37
10438
5 Comments
Сформирована сетка плей-офф ЧМ-2026. Определены все пары 1/16 финала
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

На чемпионате мира 2026 определены все пары 1/16 финала.

С 11 по 28 июня в США, Канаде и Мексики состоялись матчи группового этапа – 48 команд боролись за выход в плей-офф.

По итогам группового этапа мундиаль покинули 16 команд.

Матчи 1/16 финала состоятся с 28 июня по 4 июля.

новость дополняется...

Пары 1/16 финала на ЧМ-2026:

  • 28.06. 22:00. ЮАР – Канада
  • 29.06. 20:00. Бразилия – Япония
  • 29.06. 23:30. Германия – Парагвай
  • 30.06. 04:00. Нидерланды – Марокко
  • 30.06. 20:00. Кот-д'Ивуар – Норвегия
  • 01.07. 00:00. Франция – Швеция
  • 01.07. 04:00. Мексика – Эквадор
  • 01.07. 19:00. Англия – ДР Конго
  • 01.07. 23:00. Бельгия – Сенегал
  • 02.07. 03:00. США – Босния и Герцеговина
  • 02.07. 22:00. Испания – Австрия
  • 03.07. 02:00. Португалия – Хорватия
  • 03.07. 06:00. Швейцария – Алжир
  • 03.07. 21:00. Австралия – Египет
  • 04.07. 01:00. Кабо-Верде – Аргентина
  • 04.07. 04:30. Колумбия – Гана

Сетка плей-офф ЧМ-2026

По теме:
ФОТО. Не Месси. Назван лучший игрок матча Иордания – Аргентина
ФОТО. Автор дубля. Определен лучший игрок матча Алжир – Австрия
Коуч сборной Португалии высказался о Роналду после матча против Колумбии
сборная Марокко по футболу сборная Англии по футболу сборная Египта по футболу сборная Франции по футболу сборная Испании по футболу сборная Германии по футболу сборная Австралии по футболу сборная Ганы по футболу сборная Украины по футболу сборная Хорватии по футболу сборная Японии по футболу сборная Турции по футболу сборная Новой Зеландии по футболу сборная Парагвая по футболу сборная Бразилии по футболу сборная Аргентины по футболу сборная Кот-д'Ивуара по футболу сборная Норвегии по футболу сборная Португалии по футболу сборная Узбекистана по футболу сборная Саудовской Аравии по футболу сборная Мексики по футболу сборная Колумбии по футболу сборная Туниса по футболу сборная Южной Кореи по футболу сборная Швеции по футболу сборная Швейцарии по футболу сборная ЮАР по футболу сборная Уругвая по футболу сборная США по футболу сборная Алжира по футболу сборная Сенегала по футболу сборная Шотландии по футболу сборная Бельгии по футболу сборная Чехии по футболу сборная Австрии по футболу сборная Канады по футболу сборная Ирана по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу сборная Катара по футболу сборная Эквадора по футболу сборная Ирака по футболу сборная Кабо-Верде по футболу сборная Иордании по футболу сборная Нидерландов по футболу сборная Панамы по футболу сборная ДР Конго по футболу сборная Кюрасао по футболу сборная Гаити по футболу ЧМ-2026 по футболу статистические расклады
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(141)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик определился с последним боем в карьере
Бокс | 27 июня 2026, 07:32 9
Усик определился с последним боем в карьере
Усик определился с последним боем в карьере

Александр хочет провести бой в США

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 июня
Футбол | 27 июня 2026, 19:27 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 июня
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 июня

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

ФОТО. Звезду Челси раскритиковали из-за новой прически
Футбол | 27.06.2026, 23:19
ФОТО. Звезду Челси раскритиковали из-за новой прически
ФОТО. Звезду Челси раскритиковали из-за новой прически
Пономаренко сказал «да». Матвей хочет покинуть Динамо и выбрал новый клуб
Футбол | 27.06.2026, 09:15
Пономаренко сказал «да». Матвей хочет покинуть Динамо и выбрал новый клуб
Пономаренко сказал «да». Матвей хочет покинуть Динамо и выбрал новый клуб
Штрафной от GOAT. Месси помог Аргентине обыграть Иорданию
Футбол | 28.06.2026, 07:06
Штрафной от GOAT. Месси помог Аргентине обыграть Иорданию
Штрафной от GOAT. Месси помог Аргентине обыграть Иорданию
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
нарешті цю порнографію під назвою груповий турнір чс 2026 завершено
Ответить
+2
у Аргентины до 1\4 нету проблем. самый легкий путь
Ответить
+1
Прекрасно,есть веселые пары,но настоящий футбол будет в следующем раунде.
Ответить
0
там українцям сьогодні за Вєчисту Краків цікавіше повболівати ;)
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
WBC вышла с заявлением об Усике. Полное разочарование
WBC вышла с заявлением об Усике. Полное разочарование
27.06.2026, 08:32
Бокс
ЧМ-2026. Определились 19 из 32 участников плей-офф: сетка турнира
ЧМ-2026. Определились 19 из 32 участников плей-офф: сетка турнира
26.06.2026, 09:00 3
Футбол
Большая сенсация. Усик может подписать грандиозное соглашение в боксе
Большая сенсация. Усик может подписать грандиозное соглашение в боксе
27.06.2026, 08:41 5
Бокс
ПСЖ принял решение по Забарному. Громкий трансфер за 90 млн евро
ПСЖ принял решение по Забарному. Громкий трансфер за 90 млн евро
27.06.2026, 08:00 5
Футбол
Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру Роман Яремчук
Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру Роман Яремчук
26.06.2026, 16:51 1
Футбол
Позор. Титул Усика отдадут россиянину
Позор. Титул Усика отдадут россиянину
27.06.2026, 21:27 12
Бокс
Усик сделал судьбоносное заявление. Анонсировал большой бой
Усик сделал судьбоносное заявление. Анонсировал большой бой
27.06.2026, 19:47 10
Бокс
Фабрицио Романо поставил точку в трансфере Довбика в известный клуб
Фабрицио Романо поставил точку в трансфере Довбика в известный клуб
27.06.2026, 07:02 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем