Чемпионат мира28 июня 2026, 07:20 | Обновлено 28 июня 2026, 08:37
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Сформирована сетка плей-офф ЧМ-2026. Определены все пары 1/16 финала
На мундиале в США, Канаде и Мексики завершились все матчи группового этапа
28 июня 2026, 07:20 | Обновлено 28 июня 2026, 08:37
10438
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На чемпионате мира 2026 определены все пары 1/16 финала.
С 11 по 28 июня в США, Канаде и Мексики состоялись матчи группового этапа – 48 команд боролись за выход в плей-офф.
По итогам группового этапа мундиаль покинули 16 команд.
Матчи 1/16 финала состоятся с 28 июня по 4 июля.
новость дополняется...
Пары 1/16 финала на ЧМ-2026:
- 28.06. 22:00. ЮАР – Канада
- 29.06. 20:00. Бразилия – Япония
- 29.06. 23:30. Германия – Парагвай
- 30.06. 04:00. Нидерланды – Марокко
- 30.06. 20:00. Кот-д'Ивуар – Норвегия
- 01.07. 00:00. Франция – Швеция
- 01.07. 04:00. Мексика – Эквадор
- 01.07. 19:00. Англия – ДР Конго
- 01.07. 23:00. Бельгия – Сенегал
- 02.07. 03:00. США – Босния и Герцеговина
- 02.07. 22:00. Испания – Австрия
- 03.07. 02:00. Португалия – Хорватия
- 03.07. 06:00. Швейцария – Алжир
- 03.07. 21:00. Австралия – Египет
- 04.07. 01:00. Кабо-Верде – Аргентина
- 04.07. 04:30. Колумбия – Гана
Сетка плей-офф ЧМ-2026
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Комментарии 5
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нарешті цю порнографію під назвою груповий турнір чс 2026 завершено
у Аргентины до 1\4 нету проблем. самый легкий путь
Прекрасно,есть веселые пары,но настоящий футбол будет в следующем раунде.
там українцям сьогодні за Вєчисту Краків цікавіше повболівати ;)
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