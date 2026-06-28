Турнирные таблицы ЧМ-2026. Завершен групповой этап: кто вышел в плей-офф?
С 28 июня на мундиале начинаются матчи на выбывание, плей-офф стартует с 1/16 финала
На чемпионате мира 2026 завершены все матчи группового этапа.
С 11 по 28 июня в США, Канаде и Мексике были сыграны поединки трех туров в 12 группах. Из 48 команд участие на мундиале продолжат 32 сборные.
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В 1/16 финала прошли 12 победителей квартетов, 12 команд со вторых мест, а также 8 лучших сборных, занявших третьи места.
Плей-офф (поединки на выбывание) стартует уже 28 июня. Матчи 1/16 финала продлятся до 4 июля.
Итоги группового этапа ЧМ-2026:
- Группа A: Мексика (9), Южная Африка (4), Южная Корея (3), Чехия (1)
- Группа B: Швейцария (7), Канада (4), Босния и Герцеговина (4), Катар (1)
- Группа C: Бразилия (7), Марокко (7), Шотландия (3), Гаити (0)
- Группа D: США (6), Австралия (4), Парагвай (4), Турция (0)
- Группа E: Германия (6), Кот-д'Ивуар (6), Эквадор (4), Кюрасао (1)
- Группа F: Нидерланды (7), Япония (5), Швеция (4), Тунис (0)
- Группа G: Бельгия (5), Египет (4), Иран (3), Новая Зеландия (1)
- Группа H: Испания (7), Кабо-Верде (3), Уругвай (2), Саудовская Аравия (2)
- Группа I: Франция (9), Норвегия (6), Сенегал (3), Ирак (0)
- Группа J: Аргентина (9), Австрия (4), Алжир (4), Иордания (0)
- Группа K: Колумбия (7), Португалия (5), ДР Конго (4), Узбекистан (0)
- Группа L: Англия (7), Хорватия (6), Гана (4), Панама (0)
Команды, которые вышли в плей-офф:
- Первое место: Мексика, Швейцария, Бразилия, США, Германия, Нидерланды, Бельгия, Испания, Франция, Аргентина, Колумбия, Англия
- Второе место: Южная Африка, Канада, Марокко, Австралия, Кот-д'Ивуар, Япония, Египет, Кабо-Верде, Норвегия, Австрия, Португалия, Хорватия
- Третье место: ДР Конго, Швеция, Гана, Эквадор, Босния и Герцеговина, Алжир, Парагвай, Сенегал
Команды, которые покинули мундиаль:
- Южная Корея, Чехия, Катар, Шотландия, Гаити, Турция, Кюрасао, Тунис, Иран, Новая Зеландия, Уругвай, Саудовская Аравия, Ирак, Иордания, Узбекистан, Панама
Итоговые турнирные таблицы чемпионата мира 2026
Результаты всех матчей 3-го тура ЧМ-2026:
Группа A
- 25.06. 04:00. Чехия – Мексика – 0:3
- 25.06. 04:00. ЮАР – Южная Корея – 1:0
Группа B
- 24.06. 22:00. Швейцария – Канада – 2:1
- 24.06. 22:00. Босния и Герцеговина – Катар – 3:1
Группа C
- 25.06. 01:00. Шотландия – Бразилия – 0:3
- 25.06. 01:00. Марокко – Гаити – 4:2
Группа D
- 26.06. 05:00. Турция – США – 3:2
- 26.06. 05:00. Парагвай – Австралия – 0:0
Группа E
- 25.06. 23:00. Эквадор – Германия – 2:1
- 25.06. 23:00. Кюрасао – Кот-д’Ивуар – 0:2
Группа F
- 26.06. 02:00. Тунис – Нидерланды – 1:3
- 26.06. 02:00. Япония – Швеция – 1:1
Группа G
- 27.06. 06:00. Новая Зеландия – Бельгия – 1:5
- 27.06. 06:00. Египет – Иран – 1:1
Группа H
- 27.06. 03:00. Уругвай – Испания – 0:1
- 27.06. 03:00. Кабо-Верде – Саудовская Аравия – 0:0
Группа I
- 26.06. 22:00. Норвегия – Франция – 1:4
- 26.06. 22:00. Сенегал – Ирак – 5:0
Группа J
- 28.06. 05:00. Иордания – Аргентина – 1:3
- 28.06. 05:00. Алжир – Австрия – 3:3
Группа K
- 28.06. 02:30. Колумбия – Португалия – 0:0
- 28.06. 02:30. ДР Конго – Узбекистан – 3:1
Группа L
- 28.06. 00:00. Панама – Англия – 0:2
- 28.06. 00:00. Хорватия – Гана – 2:1
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