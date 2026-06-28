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Чемпионат мира
28 июня 2026, 07:10 | Обновлено 28 июня 2026, 08:10
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Турнирные таблицы ЧМ-2026. Завершен групповой этап: кто вышел в плей-офф?

С 28 июня на мундиале начинаются матчи на выбывание, плей-офф стартует с 1/16 финала

28 июня 2026, 07:10 | Обновлено 28 июня 2026, 08:10
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Турнирные таблицы ЧМ-2026. Завершен групповой этап: кто вышел в плей-офф?
Getty Images/Global Images Ukraine
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На чемпионате мира 2026 завершены все матчи группового этапа.

С 11 по 28 июня в США, Канаде и Мексике были сыграны поединки трех туров в 12 группах. Из 48 команд участие на мундиале продолжат 32 сборные.

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В 1/16 финала прошли 12 победителей квартетов, 12 команд со вторых мест, а также 8 лучших сборных, занявших третьи места.

Плей-офф (поединки на выбывание) стартует уже 28 июня. Матчи 1/16 финала продлятся до 4 июля.

Итоги группового этапа ЧМ-2026:

  • Группа A: Мексика (9), Южная Африка (4), Южная Корея (3), Чехия (1)
  • Группа B: Швейцария (7), Канада (4), Босния и Герцеговина (4), Катар (1)
  • Группа C: Бразилия (7), Марокко (7), Шотландия (3), Гаити (0)
  • Группа D: США (6), Австралия (4), Парагвай (4), Турция (0)
  • Группа E: Германия (6), Кот-д'Ивуар (6), Эквадор (4), Кюрасао (1)
  • Группа F: Нидерланды (7), Япония (5), Швеция (4), Тунис (0)
  • Группа G: Бельгия (5), Египет (4), Иран (3), Новая Зеландия (1)
  • Группа H: Испания (7), Кабо-Верде (3), Уругвай (2), Саудовская Аравия (2)
  • Группа I: Франция (9), Норвегия (6), Сенегал (3), Ирак (0)
  • Группа J: Аргентина (9), Австрия (4), Алжир (4), Иордания (0)
  • Группа K: Колумбия (7), Португалия (5), ДР Конго (4), Узбекистан (0)
  • Группа L: Англия (7), Хорватия (6), Гана (4), Панама (0)

Команды, которые вышли в плей-офф:

  • Первое место: Мексика, Швейцария, Бразилия, США, Германия, Нидерланды, Бельгия, Испания, Франция, Аргентина, Колумбия, Англия
  • Второе место: Южная Африка, Канада, Марокко, Австралия, Кот-д'Ивуар, Япония, Египет, Кабо-Верде, Норвегия, Австрия, Португалия, Хорватия
  • Третье место: ДР Конго, Швеция, Гана, Эквадор, Босния и Герцеговина, Алжир, Парагвай, Сенегал

Команды, которые покинули мундиаль:

  • Южная Корея, Чехия, Катар, Шотландия, Гаити, Турция, Кюрасао, Тунис, Иран, Новая Зеландия, Уругвай, Саудовская Аравия, Ирак, Иордания, Узбекистан, Панама

Итоговые турнирные таблицы чемпионата мира 2026

Результаты всех матчей 3-го тура ЧМ-2026:

Группа A

  • 25.06. 04:00. Чехия – Мексика – 0:3
  • 25.06. 04:00. ЮАР – Южная Корея – 1:0

Группа B

  • 24.06. 22:00. Швейцария – Канада – 2:1
  • 24.06. 22:00. Босния и Герцеговина – Катар – 3:1

Группа C

  • 25.06. 01:00. Шотландия – Бразилия – 0:3
  • 25.06. 01:00. Марокко – Гаити – 4:2

Группа D

  • 26.06. 05:00. Турция – США – 3:2
  • 26.06. 05:00. Парагвай – Австралия – 0:0

Группа E

  • 25.06. 23:00. Эквадор – Германия – 2:1
  • 25.06. 23:00. Кюрасао – Кот-д’Ивуар – 0:2

Группа F

  • 26.06. 02:00. Тунис – Нидерланды – 1:3
  • 26.06. 02:00. Япония – Швеция – 1:1

Группа G

  • 27.06. 06:00. Новая Зеландия – Бельгия – 1:5
  • 27.06. 06:00. Египет – Иран – 1:1

Группа H

  • 27.06. 03:00. Уругвай – Испания – 0:1
  • 27.06. 03:00. Кабо-Верде – Саудовская Аравия – 0:0

Группа I

  • 26.06. 22:00. Норвегия – Франция – 1:4
  • 26.06. 22:00. Сенегал – Ирак – 5:0

Группа J

  • 28.06. 05:00. Иордания – Аргентина – 1:3
  • 28.06. 05:00. Алжир – Австрия – 3:3

Группа K

  • 28.06. 02:30. Колумбия – Португалия – 0:0
  • 28.06. 02:30. ДР Конго – Узбекистан – 3:1

Группа L

  • 28.06. 00:00. Панама – Англия – 0:2
  • 28.06. 00:00. Хорватия – Гана – 2:1

Сетка плей-офф ЧМ-2026

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Головний підсумок, що збірна террористів Ірану все ж їде додому.
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0
Одна з найбільших несподіванок, що Уругвай їде додому...
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