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Чемпионат мира
30 июня 2026, 23:42 |
365
0

Герой матча с Германией лидирует по количеству сейвов на ЧМ

Орландо Хиль лидирует с большим отрывом

30 июня 2026, 23:42 |
365
0
Герой матча с Германией лидирует по количеству сейвов на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Орландо Хиль
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Вратарь сборной Парагвая Орландо Хиль отразил пять ударов в створ от национальной команды Германии в 1/16 финала чемпионата мира и помог своей команде пройти соперника в серии 11-метровых ударов.

Всего у 26-летнего голкипера уже 24 сейва на турнире, и он лидирует по этому показателю, опередив вратаря сборной Кюрасао Элоя Рома. У Хиля есть все шансы завершить мундиаль на первом месте по числу спасений, ведь главные конкуренты уже вылетели, а у расположившегося на 10-м месте бразильца Алиссона всего 12 сейвов.

В 1/8 финала Парагвай сыграет против Франции или Швеции.

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Орландо Хиль сборная Парагвая по футболу сборная Германии по футболу ЧМ-2026 по футболу Элой Ром
Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
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