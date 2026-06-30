Герой матча с Германией лидирует по количеству сейвов на ЧМ

Вратарь сборной Парагвая Орландо Хиль отразил пять ударов в створ от национальной команды Германии в 1/16 финала чемпионата мира и помог своей команде пройти соперника в серии 11-метровых ударов.

Всего у 26-летнего голкипера уже 24 сейва на турнире, и он лидирует по этому показателю, опередив вратаря сборной Кюрасао Элоя Рома. У Хиля есть все шансы завершить мундиаль на первом месте по числу спасений, ведь главные конкуренты уже вылетели, а у расположившегося на 10-м месте бразильца Алиссона всего 12 сейвов.

В 1/8 финала Парагвай сыграет против Франции или Швеции.