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30 июня 2026, 05:17 | Обновлено 30 июня 2026, 05:19
714
0

Новый герой ЧМ. 4 года назад он продавал вещи, а теперь выбил Германию

Орландо Хиль прошел сложный путь

30 июня 2026, 05:17 | Обновлено 30 июня 2026, 05:19
714
0
Новый герой ЧМ. 4 года назад он продавал вещи, а теперь выбил Германию
Getty Images/Global Images Ukraine. Орландо Хиль
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Вратарь сборной Парагвая Орландо Хиль стал одним из главных героев чемпионата мира-2026.

В матче 1/16 финала против Германии основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти Парагвай победил 4:3. Хиль отразил удары Кая Хаверца и Ника Вольтемаде, помог своей команде сенсационно выбить четырехкратных чемпионов мира.

История 26-летнего голкипера впечатляет еще больше. По информации La Gazzetta dello Sport, четыре года назад Хиль был вынужден продавать одежду, обувь, футболки и другие вещи, чтобы поддерживать семью. Его сын Лаутаро имел проблемы со здоровьем, а вратарь не мог покрывать все расходы без дополнительных жертв.

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Хиль даже продал футболку, в которой выступал за сборную Парагвая U-20 на чемпионате Южной Америки в 2019 году. Теперь именно он стал героем нации после одной из самых громких сенсаций ЧМ-2026.

Интересно, что ранее легендарный парагвайский вратарь Хосе Луис Чилаверт критиковал Хиля, назвав его «немым». Но после матча с Германией голкипер ответил лучшим способом – игрой на поле.

Парагвай вышел в 1/8 финала чемпионата мира, где сыграет с победителем пары Франция – Швеция.

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Максим Лапченко Источник: La Gazzetta dello Sport
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