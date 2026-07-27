Расписание и результаты матчей украинок на турнирах WTT на 27.07-02.08

Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисисток на турнирах Мирового тура WT с 27 июля до 2 августа.

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