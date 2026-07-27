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ITF
27 июля 2026, 17:37 | Обновлено 27 июля 2026, 17:38
66
0

Расписание и результаты матчей украинок на турнирах WTT на 27.07-02.08

Следите за результатами украинок на турнирах WTT на этой неделе на Sport.ua

27 июля 2026, 17:37 | Обновлено 27 июля 2026, 17:38
66
0
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах WTT на 27.07-02.08
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Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисисток на турнирах Мирового тура WT с 27 июля до 2 августа.

W75 Хехинген (Германия – грунт), CTS Ladies Open Heichingen

Парный разряд

Первый круг

  • Диана Мартынов (Франция) и Анастасия Запарынюк (Украина) – Лаура Бенер (Германия) и Челси Фонтенель (Швейцария) – ТВА

W50 Кнокке-Хейст (Бельгия – грунт), Knokke Zoute Ladies Open Powered by Dassault

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Мария Андриенко – Анастасия Фирман (Украина, 13) – 1:6, 6:7 (7:9)
  • Дарья Есыпчук (Украина, 6) – Кат Коппез (Бельгия) – 2:6, 6:3, 6:0

Второй круг

  • Лиса Клейс (Бельгия) – Анастасия Фирман (Украина, 13) – 2:6, 1:6
  • Дарья Есыпчук (Украина, 6) – София Бьолэ (Франция, 16) – 27.07

Одиночный разряд

Первый круг

  • ТВА – Анастасия Фирман (Украина) –ТВА

Парный разряд

Первый круг

  • Анастасия Фирман (Украина) и Яна Оципка (Бельгия) – Валентина Иванов (Новая Зеландия) и Мари Векерле (Люксембург) – ТВА

W50 Дублин (Ирландия – ковер)

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Елизавета Труш (Украина) – Саммер Ярдли (Великобритания, 10) – 7:5, 4:6, 1:6
  • Ольга Данилова (Кипр, 2) – Анастасия Сорская (Украина) – 6:7 (5:7), 2:6
  • Хлое Кливер (Великобритания) – Алеся Рева (Украина, 9) – 2:6, 4:6

Второй круг

  • Анастасия Сорская (Украина) – Джорджина Хейс (Великобритания, 16) – 27.07
  • Седа Баслилар (Франция, 7) – Алеся Рева (Украина, 9) – 27.07

W35 Флоренс (Южная Каролина, США – хард), McLeod for Health Florence Open

Одиночный разряд

Первый круг

  • ТВА – Анита Сагдиева (Украина) –ТВА

Парный разряд

Первый круг

  • Кармен Херя (Румыния) и Анита Сагдиева (Украина, 1) – ТВА

W15 Рогаска Слатина (Словения – грунт)

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Мария Дробышева (Украина, 3) – Лена Рамхартер (Австрия) – 27.07
  • Мария Берген (Украина, 6) – Маша Вириант (Словения, уайлд-кард) – 2:6, 1:6

Одиночный разряд

Первый круг

  • Арианна Цуккини (Италия, 1) – Кристина Возняк (Украина) – ТВА
  • ТВА – Мария Лазаренко (Украина, 2) – ТВА

Парный разряд

Первый круг

  • Петя Драме (Словения) и Меган Хеусер (США) – Мария Берген (Украина) и Дарья Шубина (Узбекистан, 3) – ТВА

W15 Савитаипале (Финляндия – грунт), OP Salpa Savitaipale Open

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Теа Никчевич (Черногория, 5) – Дарья Волкова (Украина) – 6:4, 7:5

Одиночный разряд

Первый круг

  • ТВА – Елена Грекул (Украина) – ТВА

Парный разряд

Первый круг

  • Кларисса Блумквист (Финляндия) и Теа Никчевич (Черногория) – Александра Био (Бельгия) и Дарья Волкова (Украина) – ТВА
  • Челесте Фаустини (Италия) и Елена Грекул (Украина) – Эмира Дьябате (Кот-д'Ивуар) и Манон Фавье (Франция) – ТВА
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Александр Шарадкин
Александр Шарадкин Sport.ua
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