Расписание и результаты матчей украинок на турнирах WTT на 27.07-02.08
Следите за результатами украинок на турнирах WTT на этой неделе на Sport.ua
Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисисток на турнирах Мирового тура WT с 27 июля до 2 августа.
W75 Хехинген (Германия – грунт), CTS Ladies Open Heichingen
Парный разряд
Первый круг
- Диана Мартынов (Франция) и Анастасия Запарынюк (Украина) – Лаура Бенер (Германия) и Челси Фонтенель (Швейцария) – ТВА
W50 Кнокке-Хейст (Бельгия – грунт), Knokke Zoute Ladies Open Powered by Dassault
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Мария Андриенко – Анастасия Фирман (Украина, 13) – 1:6, 6:7 (7:9)
- Дарья Есыпчук (Украина, 6) – Кат Коппез (Бельгия) – 2:6, 6:3, 6:0
Второй круг
- Лиса Клейс (Бельгия) – Анастасия Фирман (Украина, 13) – 2:6, 1:6
- Дарья Есыпчук (Украина, 6) – София Бьолэ (Франция, 16) – 27.07
Одиночный разряд
Первый круг
- ТВА – Анастасия Фирман (Украина) –ТВА
Парный разряд
Первый круг
- Анастасия Фирман (Украина) и Яна Оципка (Бельгия) – Валентина Иванов (Новая Зеландия) и Мари Векерле (Люксембург) – ТВА
W50 Дублин (Ирландия – ковер)
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Елизавета Труш (Украина) – Саммер Ярдли (Великобритания, 10) – 7:5, 4:6, 1:6
- Ольга Данилова (Кипр, 2) – Анастасия Сорская (Украина) – 6:7 (5:7), 2:6
- Хлое Кливер (Великобритания) – Алеся Рева (Украина, 9) – 2:6, 4:6
Второй круг
- Анастасия Сорская (Украина) – Джорджина Хейс (Великобритания, 16) – 27.07
- Седа Баслилар (Франция, 7) – Алеся Рева (Украина, 9) – 27.07
W35 Флоренс (Южная Каролина, США – хард), McLeod for Health Florence Open
Одиночный разряд
Первый круг
- ТВА – Анита Сагдиева (Украина) –ТВА
Парный разряд
Первый круг
- Кармен Херя (Румыния) и Анита Сагдиева (Украина, 1) – ТВА
W15 Рогаска Слатина (Словения – грунт)
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Мария Дробышева (Украина, 3) – Лена Рамхартер (Австрия) – 27.07
- Мария Берген (Украина, 6) – Маша Вириант (Словения, уайлд-кард) – 2:6, 1:6
Одиночный разряд
Первый круг
- Арианна Цуккини (Италия, 1) – Кристина Возняк (Украина) – ТВА
- ТВА – Мария Лазаренко (Украина, 2) – ТВА
Парный разряд
Первый круг
- Петя Драме (Словения) и Меган Хеусер (США) – Мария Берген (Украина) и Дарья Шубина (Узбекистан, 3) – ТВА
W15 Савитаипале (Финляндия – грунт), OP Salpa Savitaipale Open
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Теа Никчевич (Черногория, 5) – Дарья Волкова (Украина) – 6:4, 7:5
Одиночный разряд
Первый круг
- ТВА – Елена Грекул (Украина) – ТВА
Парный разряд
Первый круг
- Кларисса Блумквист (Финляндия) и Теа Никчевич (Черногория) – Александра Био (Бельгия) и Дарья Волкова (Украина) – ТВА
- Челесте Фаустини (Италия) и Елена Грекул (Украина) – Эмира Дьябате (Кот-д'Ивуар) и Манон Фавье (Франция) – ТВА
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