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ITF
27 июля 2026, 15:57 | Обновлено 27 июля 2026, 15:58
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0

Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах WTT на 27.07–02.08

Следите за результатами украинцев на турнирах WTT на этой неделе на Sport.ua

27 июля 2026, 15:57 | Обновлено 27 июля 2026, 15:58
61
0
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах WTT на 27.07–02.08
billiejeankingcup.com
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Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов на турнирах Мирового тура WT с 27 июля до 2 августа

М25 Больцано (Италия – грунт), Sparkasse Alperia Trophy

Одиночный разряд

Первый круг

  • ТВА – Владислав Орлов (Украина) – ТВА

М25 Эдвардсвилл (Иллинойс, США – хард)

Одиночный разряд, квалификация

Второй круг

  • Константин Звягинцев (Украина) – Илия Палавестра (США, 13) – 0:6, 1:6

М25 Питешти (Румыния – грунт)

Одиночный разряд

Первый круг

  • ТВА – Александр Овчаренко (Украина) – ТВА

М15 Вельс (Австрия – грунт), EWW-Open 2026

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Георгий Шилов (Украина, 2) – Давид Валлехнер (Австрия) – 6:2. 6:1

Второй круг

  • Георгий Шилов (Украина, 2) – Карел Фроемел (Чехия) – 27.07

М15 Астана (Казахстан – хард), M15 Astana Asu Open 1

Одиночный разряд

Первый круг

  • Амир Омарханов (Каазахстан, 4) – Владимир Якубенко (Украина) – 28.07

М15 Куршумлийска Баня (Сербия – грунт)

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Иван Ангелов (Украина) – Леонаардо Каттанео (Италия, 11) – 3:6, 3:6

М15 Бали (Индонезия – хард), Amman Men's World Tennis Championship

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Михаил Решетняк (Украина) – Бадер Идрис (Саудоввска Аравия) – 0:6, 0:6
  • Вадим Коновчук (Украина) – Танапатт Нирундорн (Тайланд) – 0:6 RET

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Александр Шарадкин
Александр Шарадкин Sport.ua
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