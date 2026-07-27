ITF27 июля 2026, 15:57 | Обновлено 27 июля 2026, 15:58
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Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах WTT на 27.07–02.08
Следите за результатами украинцев на турнирах WTT на этой неделе на Sport.ua
27 июля 2026, 15:57 | Обновлено 27 июля 2026, 15:58
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Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов на турнирах Мирового тура WT с 27 июля до 2 августа
М25 Больцано (Италия – грунт), Sparkasse Alperia Trophy
Одиночный разряд
Первый круг
- ТВА – Владислав Орлов (Украина) – ТВА
М25 Эдвардсвилл (Иллинойс, США – хард)
Одиночный разряд, квалификация
Второй круг
- Константин Звягинцев (Украина) – Илия Палавестра (США, 13) – 0:6, 1:6
М25 Питешти (Румыния – грунт)
Одиночный разряд
Первый круг
- ТВА – Александр Овчаренко (Украина) – ТВА
М15 Вельс (Австрия – грунт), EWW-Open 2026
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Георгий Шилов (Украина, 2) – Давид Валлехнер (Австрия) – 6:2. 6:1
Второй круг
- Георгий Шилов (Украина, 2) – Карел Фроемел (Чехия) – 27.07
М15 Астана (Казахстан – хард), M15 Astana Asu Open 1
Одиночный разряд
Первый круг
- Амир Омарханов (Каазахстан, 4) – Владимир Якубенко (Украина) – 28.07
М15 Куршумлийска Баня (Сербия – грунт)
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Иван Ангелов (Украина) – Леонаардо Каттанео (Италия, 11) – 3:6, 3:6
М15 Бали (Индонезия – хард), Amman Men's World Tennis Championship
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Михаил Решетняк (Украина) – Бадер Идрис (Саудоввска Аравия) – 0:6, 0:6
- Вадим Коновчук (Украина) – Танапатт Нирундорн (Тайланд) – 0:6 RET
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