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  4. Объявлена сумма, за которую Довбик перешел в Болонью
Италия
27 июля 2026, 21:10 |
694
0

Объявлена сумма, за которую Довбик перешел в Болонью

Сумма аренды составила 5 миллионов евро

27 июля 2026, 21:10 |
694
0
Объявлена сумма, за которую Довбик перешел в Болонью
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Украинский нападающий Артем Довбик близок к смене клуба в рамках трансферной сделки между «Ромой» и «Болоньей».

По информации источника, переход Довбика станет частью сделки, по которой форвард Сантьяго Кастро перейдет в римский клуб.

Сообщается, что украинец присоединится к «Болонье» на правах платной аренды. Итальянский клуб заплатит 5 миллионов евро за аренду, а также получит право выкупа футболиста за 20 миллионов евро.

В сезоне 2025/26 Артем провел 18 матчей за «Рому» во всех турнирах, забил три гола и отдал одну голевую передачу. Его контракт с римским клубом действует до лета 2029 года.

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Рома Рим Серия A трансферы Болонья чемпионат Италии по футболу аренда игрока Артем Довбик трансферы Серии A Фабрицио Романо
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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