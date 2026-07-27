Объявлена сумма, за которую Довбик перешел в Болонью

Украинский нападающий Артем Довбик близок к смене клуба в рамках трансферной сделки между «Ромой» и «Болоньей».

По информации источника, переход Довбика станет частью сделки, по которой форвард Сантьяго Кастро перейдет в римский клуб.

Сообщается, что украинец присоединится к «Болонье» на правах платной аренды. Итальянский клуб заплатит 5 миллионов евро за аренду, а также получит право выкупа футболиста за 20 миллионов евро.

В сезоне 2025/26 Артем провел 18 матчей за «Рому» во всех турнирах, забил три гола и отдал одну голевую передачу. Его контракт с римским клубом действует до лета 2029 года.