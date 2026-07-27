Только Ямаль был лучше. Кого хочет купить мадридский Реал?
Вспомним топ-10 футболистов сильнейших чемпионатов по количеству успешных обводок в сезоне 2025/26
19-летний ивуарийский атакующий игрок РБ Лейпциг Ян Диоманде близок к тому, чтобы стать игроком мадридского Реала.
Молодой африканец запомнился в сезоне 2025/26 тем, что стал вторым футболистом топ-5 европейских чемпионатов по успешным обводкам соперников.
В активе Диоманде 118 подобных действий за РБ Лейпциг.
Лишь один игрок топ-5 лиг совершил большее количество обыгрышей соперников с помощью дриблинга – Ламин Ямаль из Барселоны (133).
Если ивуариец станет игроком мадридцев, то в их составе будет сразу три игрока из топ-5 данного рейтинга сезона 2025/26. Винисиус Жуниор совершил 87 обводок (третье место), Килиан Мбаппе – 78 (пятое место).
Игроки топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством успешных обводок в сезоне 2025/26
- 133 – Ламин Ямаль (Барселона)
- 118 – Ян Диоманде (РБ Лейпциг)
- 87 – Винисиус Жуниор (Реал)
- 84 – Жереми Доку (Манчестер Сити)
- 78 – Килиан Мбаппе (Реал)
- 78 – Кенан Йылдыз (Ювентус)
- 77 – Янн Гбохо (Тулуза)
- 75 – Виктор Муньос (Осасуна)
- 73 – Илиман Ндиае (Эвертон)
- 70 – Марко Палестра (Кальяри)
Most take-ons completed in Europe’s top five leagues in 2025/26:— Squawka (@Squawka) July 26, 2026
◎ 133 - Lamine Yamal
◉ 118 - Yan Diomande
◉ 87 - Vinicius Junior
◎ 84 - Jeremy Doku
◉ 78 - Kylian Mbappe
◎ 78 - Kenan Yildiz
Real Madrid will have three of the top six next season. 👀 https://t.co/ogXgv5mYH1 pic.twitter.com/pkAkXNnQBT
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