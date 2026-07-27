Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Только Ямаль был лучше. Кого хочет купить мадридский Реал?
Другие новости
27 июля 2026, 10:42 | Обновлено 27 июля 2026, 11:18
682
0

Только Ямаль был лучше. Кого хочет купить мадридский Реал?

Вспомним топ-10 футболистов сильнейших чемпионатов по количеству успешных обводок в сезоне 2025/26

27 июля 2026, 10:42 | Обновлено 27 июля 2026, 11:18
682
0
Только Ямаль был лучше. Кого хочет купить мадридский Реал?
Getty Images/Global Images Ukraine. Ян Диоманде
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

19-летний ивуарийский атакующий игрок РБ Лейпциг Ян Диоманде близок к тому, чтобы стать игроком мадридского Реала.

Молодой африканец запомнился в сезоне 2025/26 тем, что стал вторым футболистом топ-5 европейских чемпионатов по успешным обводкам соперников.

В активе Диоманде 118 подобных действий за РБ Лейпциг.

Лишь один игрок топ-5 лиг совершил большее количество обыгрышей соперников с помощью дриблинга – Ламин Ямаль из Барселоны (133).

Если ивуариец станет игроком мадридцев, то в их составе будет сразу три игрока из топ-5 данного рейтинга сезона 2025/26. Винисиус Жуниор совершил 87 обводок (третье место), Килиан Мбаппе – 78 (пятое место).

Игроки топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством успешных обводок в сезоне 2025/26

  • 133 – Ламин Ямаль (Барселона)
  • 118 – Ян Диоманде (РБ Лейпциг)
  • 87 – Винисиус Жуниор (Реал)
  • 84 – Жереми Доку (Манчестер Сити)
  • 78 – Килиан Мбаппе (Реал)
  • 78 – Кенан Йылдыз (Ювентус)
  • 77 – Янн Гбохо (Тулуза)
  • 75 – Виктор Муньос (Осасуна)
  • 73 – Илиман Ндиае (Эвертон)
  • 70 – Марко Палестра (Кальяри)
По теме:
Алонсо объяснил, зачем Челси приобрел игрока за 138 миллионов евро
Королевский аппетит. Реал попытается провернуть трансфер игрока Интера
Фабрицио Романо подтвердил. Довбик согласился на переход в клуб Серии А
статистика Ян Диоманде трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги чемпионат Германии по футболу Бундеслига чемпионат Испании по футболу Ла Лига РБ Лейпциг Реал Мадрид Ламин Ямаль
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Nagoya basho. Аонишики в третий раз выиграл Кубок императора
Другие виды | 26 июля 2026, 12:33 28
Nagoya basho. Аонишики в третий раз выиграл Кубок императора
Nagoya basho. Аонишики в третий раз выиграл Кубок императора

Даниил Явгусишин стал победителем четвертого в 2026 году императорского гранд-турнира по сумо

Известный арбитр, отсудивший финал ЧМ-2026, неожиданно завершил карьеру
Футбол | 27 июля 2026, 10:23 0
Известный арбитр, отсудивший финал ЧМ-2026, неожиданно завершил карьеру
Известный арбитр, отсудивший финал ЧМ-2026, неожиданно завершил карьеру

Славко Винчич попрощался с футболом

Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
Футбол | 27.07.2026, 04:48
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
Сборная Аргентины выступила с официальным заявлением о Месси
Футбол | 27.07.2026, 02:32
Сборная Аргентины выступила с официальным заявлением о Месси
Сборная Аргентины выступила с официальным заявлением о Месси
Сиренко одержал сумасшедшую победу, брутально нокаутировав Отто Валлина!
Бокс | 27.07.2026, 03:37
Сиренко одержал сумасшедшую победу, брутально нокаутировав Отто Валлина!
Сиренко одержал сумасшедшую победу, брутально нокаутировав Отто Валлина!
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сборная Украины уничтожила Австрию и завоевала путевку в финал Евро
Сборная Украины уничтожила Австрию и завоевала путевку в финал Евро
25.07.2026, 10:22
Футбол
Жирона получила официальный запрос по Ванату
Жирона получила официальный запрос по Ванату
26.07.2026, 09:02 12
Футбол
Тайсон Фьюри стал обладателем титула в супертяжелом весе, победив Ваха
Тайсон Фьюри стал обладателем титула в супертяжелом весе, победив Ваха
25.07.2026, 08:47 8
Бокс
Сборная Украины победила Италию и стала чемпионами Европы!
Сборная Украины победила Италию и стала чемпионами Европы!
26.07.2026, 02:27 10
Футбол
Нокаут на глазах Усика! Хижняк уничтожил соперника на шоу Джошуа
Нокаут на глазах Усика! Хижняк уничтожил соперника на шоу Джошуа
25.07.2026, 19:40 19
Бокс
Турки Аль-Шейх отреагировал на безумную победу Хижняка нокаутом
Турки Аль-Шейх отреагировал на безумную победу Хижняка нокаутом
26.07.2026, 11:07
Бокс
Динамо получило предложение по суперталанту. Костюк принял решение
Динамо получило предложение по суперталанту. Костюк принял решение
25.07.2026, 09:57 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем