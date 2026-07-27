Только Ямаль был лучше. Кого хочет купить мадридский Реал?

19-летний ивуарийский атакующий игрок РБ Лейпциг Ян Диоманде близок к тому, чтобы стать игроком мадридского Реала.

Молодой африканец запомнился в сезоне 2025/26 тем, что стал вторым футболистом топ-5 европейских чемпионатов по успешным обводкам соперников.

В активе Диоманде 118 подобных действий за РБ Лейпциг.

Лишь один игрок топ-5 лиг совершил большее количество обыгрышей соперников с помощью дриблинга – Ламин Ямаль из Барселоны (133).

Если ивуариец станет игроком мадридцев, то в их составе будет сразу три игрока из топ-5 данного рейтинга сезона 2025/26. Винисиус Жуниор совершил 87 обводок (третье место), Килиан Мбаппе – 78 (пятое место).

Игроки топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством успешных обводок в сезоне 2025/26

133 – Ламин Ямаль (Барселона)

118 – Ян Диоманде (РБ Лейпциг)

87 – Винисиус Жуниор (Реал)

84 – Жереми Доку (Манчестер Сити)

78 – Килиан Мбаппе (Реал)

78 – Кенан Йылдыз (Ювентус)

77 – Янн Гбохо (Тулуза)

75 – Виктор Муньос (Осасуна)

73 – Илиман Ндиае (Эвертон)

70 – Марко Палестра (Кальяри)