Реал согласовал переход 19-летнего Диоманде за 100 млн евро

Вингер «РБ Лейпцига» Ян Диоманде переходит в «Реал». Все вопросы по трансферу улажены, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Мадридцы заплатят за игрока около 100 млн евро. Клуб Жозе Моуриньо был расторопнее «ПСЖ» и «Ливерпуля», которые также пытались заполучить 19-летнего ивуарийца.

Год назад «Леганес» продал игрока, который оценивался transfermarkt в 1,5 млн евро, в «РБ Лейпциг» за 20 млн евро. Диоманде сыграл 50 матчей в Бундеслиге, забив 16 голов и отдав 11 ассистов.