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Испания
26 июля 2026, 22:08 |
573
0

Реал согласовал переход 19-летнего Диоманде за 100 млн евро

«РБ Лейпциг» заработал на игроке 80 млн евро за год

26 июля 2026, 22:08 |
573
0
Реал согласовал переход 19-летнего Диоманде за 100 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Ян Диоманде
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Вингер «РБ Лейпцига» Ян Диоманде переходит в «Реал». Все вопросы по трансферу улажены, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Мадридцы заплатят за игрока около 100 млн евро. Клуб Жозе Моуриньо был расторопнее «ПСЖ» и «Ливерпуля», которые также пытались заполучить 19-летнего ивуарийца.

Год назад «Леганес» продал игрока, который оценивался transfermarkt в 1,5 млн евро, в «РБ Лейпциг» за 20 млн евро. Диоманде сыграл 50 матчей в Бундеслиге, забив 16 голов и отдав 11 ассистов.

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Ян Диоманде РБ Лейпциг Реал Мадрид трансферы чемпионат Испании по футболу Ла Лига трансферы Ла Лиги Бундеслига чемпионат Германии по футболу трансферы Бундеслиги
Руслан Полищук Источник: Фабрицио Романо
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