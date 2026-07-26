Испания26 июля 2026, 22:08 |
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Реал согласовал переход 19-летнего Диоманде за 100 млн евро
«РБ Лейпциг» заработал на игроке 80 млн евро за год
26 июля 2026, 22:08 |
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Вингер «РБ Лейпцига» Ян Диоманде переходит в «Реал». Все вопросы по трансферу улажены, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Мадридцы заплатят за игрока около 100 млн евро. Клуб Жозе Моуриньо был расторопнее «ПСЖ» и «Ливерпуля», которые также пытались заполучить 19-летнего ивуарийца.
Год назад «Леганес» продал игрока, который оценивался transfermarkt в 1,5 млн евро, в «РБ Лейпциг» за 20 млн евро. Диоманде сыграл 50 матчей в Бундеслиге, забив 16 голов и отдав 11 ассистов.
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