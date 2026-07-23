ПСЖ заключает рекордную сделку на 120 миллионов по молодой звезде Лейпцига
Ян Диоманде хочет перебраться в Париж
Переговоры между ПСЖ и «РБ Лейпциг» по поводу 19-летнего ивуарийского вингера Яна Диоманде зашли в тупик, что беспокоит представителей игрока.
Представители футболиста настаивают, что парижане действовали более решительно, в то время как немецкий клуб требует от них 120 миллионов евро за трансфер молодого таланта. Это рекордная сумма для «РБ Лейпциг», который ранее не продавал игроков за такие деньги. В то же время за ситуацией следят «Ливерпуль», «Арсенал» и «Манчестер Сити», которые также заинтересованы в услугах Диоманде.
В прошлом сезоне ивуариец принял участие в 36 матчах в составе «Ред Булл», забил 13 голов и отдал 10 голевых передач. Его контракт рассчитан до 2030 года.
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