ПСЖ заключает рекордную сделку на 120 миллионов по молодой звезде Лейпцига

Переговоры между ПСЖ и «РБ Лейпциг» по поводу 19-летнего ивуарийского вингера Яна Диоманде зашли в тупик, что беспокоит представителей игрока.

Представители футболиста настаивают, что парижане действовали более решительно, в то время как немецкий клуб требует от них 120 миллионов евро за трансфер молодого таланта. Это рекордная сумма для «РБ Лейпциг», который ранее не продавал игроков за такие деньги. В то же время за ситуацией следят «Ливерпуль», «Арсенал» и «Манчестер Сити», которые также заинтересованы в услугах Диоманде.

В прошлом сезоне ивуариец принял участие в 36 матчах в составе «Ред Булл», забил 13 голов и отдал 10 голевых передач. Его контракт рассчитан до 2030 года.