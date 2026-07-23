Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСЖ заключает рекордную сделку на 120 миллионов по молодой звезде Лейпцига
Франция
23 июля 2026, 13:41 |
708
0

ПСЖ заключает рекордную сделку на 120 миллионов по молодой звезде Лейпцига

Ян Диоманде хочет перебраться в Париж

23 июля 2026, 13:41 |
708
0
ПСЖ заключает рекордную сделку на 120 миллионов по молодой звезде Лейпцига
Getty Images/Global Images Ukraine. Ян Диоманде
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Переговоры между ПСЖ и «РБ Лейпциг» по поводу 19-летнего ивуарийского вингера Яна Диоманде зашли в тупик, что беспокоит представителей игрока.

Представители футболиста настаивают, что парижане действовали более решительно, в то время как немецкий клуб требует от них 120 миллионов евро за трансфер молодого таланта. Это рекордная сумма для «РБ Лейпциг», который ранее не продавал игроков за такие деньги. В то же время за ситуацией следят «Ливерпуль», «Арсенал» и «Манчестер Сити», которые также заинтересованы в услугах Диоманде.

В прошлом сезоне ивуариец принял участие в 36 матчах в составе «Ред Булл», забил 13 голов и отдал 10 голевых передач. Его контракт рассчитан до 2030 года.

По теме:
На Рэшфорда нашёлся солидный покупатель, но МЮ он не нравится
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок сборной Франции и Челси удивил новым клубом
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона оформила трансфер, подписав звездного вингера
Ян Диоманде РБ Лейпциг ПСЖ трансферы чемпионат Франции по футболу чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Андрей Плыгун Источник: Sport Bild
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Как Матвей Пономаренко подписывал новый контракт с Динамо
Футбол | 23 июля 2026, 12:12 0
ФОТО. Как Матвей Пономаренко подписывал новый контракт с Динамо
ФОТО. Как Матвей Пономаренко подписывал новый контракт с Динамо

Украинский форвард получил соглашение, которое будет действовать 5 лет

ФИФА представила символическую сборную мира по версии болельщиков
Футбол | 22 июля 2026, 19:22 7
ФИФА представила символическую сборную мира по версии болельщиков
ФИФА представила символическую сборную мира по версии болельщиков

В виртуальной команде сильнейших чуть меньше испанцев

Энтони ДЖОШУА: «Сейчас это лучший боксер в мире»
Бокс | 23.07.2026, 06:02
Энтони ДЖОШУА: «Сейчас это лучший боксер в мире»
Энтони ДЖОШУА: «Сейчас это лучший боксер в мире»
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Кристиан Пренга
Бокс | 23.07.2026, 12:15
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Кристиан Пренга
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Кристиан Пренга
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо приняло решение о будущем Пономаренко
Футбол | 23.07.2026, 09:10
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо приняло решение о будущем Пономаренко
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо приняло решение о будущем Пономаренко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик объявил решение о своем будущем
Усик объявил решение о своем будущем
22.07.2026, 07:58
Бокс
Определилось будущее Артема Довбика
Определилось будущее Артема Довбика
22.07.2026, 06:02 7
Футбол
Александр Усик выступил с заявлением о братьях Кличко
Александр Усик выступил с заявлением о братьях Кличко
21.07.2026, 10:47 1
Бокс
Месси позвонил Ямалю после финала ЧМ-2026 и сделал заявление
Месси позвонил Ямалю после финала ЧМ-2026 и сделал заявление
23.07.2026, 05:32 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен новый тренер молодежной сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен новый тренер молодежной сборной Украины
22.07.2026, 14:21 8
Футбол
Тьерри АНРИ: «Он виноват в поражении Аргентины в финале ЧМ-2026»
Тьерри АНРИ: «Он виноват в поражении Аргентины в финале ЧМ-2026»
21.07.2026, 10:13 7
Футбол
Фьюри объявил имя соперника Усика для последнего боя
Фьюри объявил имя соперника Усика для последнего боя
22.07.2026, 06:32
Бокс
Цыганков сказал «да». Виктор выбрал себе новый клуб
Цыганков сказал «да». Виктор выбрал себе новый клуб
22.07.2026, 09:48 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем