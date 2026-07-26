Украина. Премьер лига26 июля 2026, 23:34 |
261
0
Николай ПАВЛОВ: «Никогда не работал так, как тренеры Харькова»
Советник по футболу президента «Харькова» оценил работу тренеров
26 июля 2026, 23:34 |
261
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
Советник по футболу президента «Харькова» Николай Павлов потрясен работой тренеров «горожан» на сборах.
«То, как работает тренерский штаб, я никогда не работал. Во-первых, у меня не было возможности иметь все эти гаджеты, такие комнаты, где они собираются перед игрой, видео. И столько аналитиков, они такие профессиональные, я вижу. Мне это нравится, я учусь», – заявил Павлов.
72-летний специалист не тренирует с 2015 года. Ранее он возглавлял «Таврию», «Днепр», «Динамо», сборную Украины и другие команды.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 26 июля 2026, 02:25 0
Британец победил албанца во втором раунде
Футбол | 26 июля 2026, 11:44 30
Ореч отказался переходить в столичный клуб
Теннис | 26.07.2026, 16:39
Бокс | 26.07.2026, 01:40
Футбол | 26.07.2026, 23:11
Комментарии 0
Популярные новости
26.07.2026, 09:22
26.07.2026, 02:27 8
26.07.2026, 12:33 28
26.07.2026, 07:02 10
26.07.2026, 13:08 5
25.07.2026, 07:22 7
25.07.2026, 07:59 21