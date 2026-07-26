Николай ПАВЛОВ: «Никогда не работал так, как тренеры Харькова»

Советник по футболу президента «Харькова» Николай Павлов потрясен работой тренеров «горожан» на сборах.

«То, как работает тренерский штаб, я никогда не работал. Во-первых, у меня не было возможности иметь все эти гаджеты, такие комнаты, где они собираются перед игрой, видео. И столько аналитиков, они такие профессиональные, я вижу. Мне это нравится, я учусь», – заявил Павлов.

72-летний специалист не тренирует с 2015 года. Ранее он возглавлял «Таврию», «Днепр», «Динамо», сборную Украины и другие команды.