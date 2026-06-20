ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный Николай Павлов трудоустроился в клубе УПЛ

ФК Харьков объявил о назначении легендарного тренера Николая Павлова на должность советника президента клуба. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Ради объявить, что с сегодняшнего дня Николай Петрович присоединяется к «багряно-золотой» семье и теперь будет советником по футболу президента «Харькова» Богдана Бойко», – говорится в сообщении.

Николай Павлов признался, что официально завершил тренерскую карьеру. В свое время он тренировал полтавскую Ворсклу, мариупольский Илльичевец, киевское Динамо, днепропетровский Днепр и другие команды.