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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный Николай Павлов трудоустроился в клубе УПЛ
Украина. Премьер лига
20 июня 2026, 09:12 |
1500
0

ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный Николай Павлов трудоустроился в клубе УПЛ

ФК Харьков продолжает удивлять назначениями

20 июня 2026, 09:12 |
1500
0
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный Николай Павлов трудоустроился в клубе УПЛ
ФК Харьков. Николай Павлов
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ФК Харьков объявил о назначении легендарного тренера Николая Павлова на должность советника президента клуба. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Ради объявить, что с сегодняшнего дня Николай Петрович присоединяется к «багряно-золотой» семье и теперь будет советником по футболу президента «Харькова» Богдана Бойко», – говорится в сообщении.

Николай Павлов признался, что официально завершил тренерскую карьеру. В свое время он тренировал полтавскую Ворсклу, мариупольский Илльичевец, киевское Динамо, днепропетровский Днепр и другие команды.

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Николай Павлов Богдан Бойко Харьков Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Металлист 1925
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