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Украина. Премьер лига
19 июня 2026, 10:31 | Обновлено 19 июня 2026, 11:17
1028
0

ОФИЦИАЛЬНО. Харьков подписал украинца, который покинул Динамо

Клуб Украинской Премьер-лиги подтвердил переход 23-летнего полузащитника Александра Яцыка

19 июня 2026, 10:31 | Обновлено 19 июня 2026, 11:17
1028
0
ОФИЦИАЛЬНО. Харьков подписал украинца, который покинул Динамо
ФК Харьков. Александр Яцык (слева)
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Футбольный клуб «Харьков» официально подтвердил трансфер полузащитника Александра Яцыка, который в прошлом сезоне защищал цвета киевского «Динамо».

Стороны договорились о сотрудничестве на четыре года, в клубе Украинской Премьер-лиги талантливый 23-летний футболист будет выступать под восьмым номером.

Александр Александрович Яцык

  • Позиция – полузащитник
  • Дата рождения – 03 января 2003 года
  • Рост – 185 см. Вес – 78 кг

Яцык родился в Киеве, начал свой путь в футболе в «Смена-Оболонь», за которую в чемпионатах ДЮФЛУ провел 51 матч и отличился 17 голами.

На профессиональном уровне выступал за луганскую «Зарю» и киевское «Динамо», в составе последних сыграл 27 матчей за прошлый сезон и записал на свой счет три результативных удара.

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Харьков Динамо Киев Александр Яцык трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
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