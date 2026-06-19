ОФИЦИАЛЬНО. Харьков подписал украинца, который покинул Динамо
Клуб Украинской Премьер-лиги подтвердил переход 23-летнего полузащитника Александра Яцыка
Футбольный клуб «Харьков» официально подтвердил трансфер полузащитника Александра Яцыка, который в прошлом сезоне защищал цвета киевского «Динамо».
Стороны договорились о сотрудничестве на четыре года, в клубе Украинской Премьер-лиги талантливый 23-летний футболист будет выступать под восьмым номером.
Александр Александрович Яцык
- Позиция – полузащитник
- Дата рождения – 03 января 2003 года
- Рост – 185 см. Вес – 78 кг
Яцык родился в Киеве, начал свой путь в футболе в «Смена-Оболонь», за которую в чемпионатах ДЮФЛУ провел 51 матч и отличился 17 голами.
На профессиональном уровне выступал за луганскую «Зарю» и киевское «Динамо», в составе последних сыграл 27 матчей за прошлый сезон и записал на свой счет три результативных удара.
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