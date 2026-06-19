ОФИЦИАЛЬНО. Харьков подписал украинца, который покинул Динамо

Футбольный клуб «Харьков» официально подтвердил трансфер полузащитника Александра Яцыка, который в прошлом сезоне защищал цвета киевского «Динамо».

Стороны договорились о сотрудничестве на четыре года, в клубе Украинской Премьер-лиги талантливый 23-летний футболист будет выступать под восьмым номером.

Александр Александрович Яцык

Позиция – полузащитник

Дата рождения – 03 января 2003 года

Рост – 185 см. Вес – 78 кг

Яцык родился в Киеве, начал свой путь в футболе в «Смена-Оболонь», за которую в чемпионатах ДЮФЛУ провел 51 матч и отличился 17 голами.

На профессиональном уровне выступал за луганскую «Зарю» и киевское «Динамо», в составе последних сыграл 27 матчей за прошлый сезон и записал на свой счет три результативных удара.