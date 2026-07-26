Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Цыткин рассказал, что может помочь украинским клубам в еврокубках
Лига Европы
26 июля 2026, 19:31 | Обновлено 26 июля 2026, 19:32
462
0

Цыткин рассказал, что может помочь украинским клубам в еврокубках

Экс-тренер сборных Украины оценил шансы «Динамо», «Полесья» и ЛНЗ

26 июля 2026, 19:31 | Обновлено 26 июля 2026, 19:32
462
0
Цыткин рассказал, что может помочь украинским клубам в еврокубках
ФК Динамо
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Бывший вратарь «Динамо» Владимир Цыткин, впоследствии тренировавший сборные Украины разных возрастных категорий, эксклюзивно для Sport.ua рассказал, чего ожидает от наших представителей в ответных матчах второго раунда квалификации еврокубков.

«В игровой стилистике не стоит надеяться на какие-то кардинальные изменения. Все же за ту неделю, которая отделяет эти противостояния, нереально резко улучшить физические кондиции. Могут сказаться разве что исправленные ошибки и правильно выбранная тактика.

Я считаю, что даже у динамовцев, уступивших в Люблине греческому ПАОКу, есть неплохие шансы пройти дальше. Сложилось впечатление, что оборона команды из Салоник была своеобразным проходным двором, если действовать креативно и настойчиво у чужих ворот. Вспомним, как уверенно таранил оборонительные редуты греков Матвей Пономаренко. Досадно, что в последний момент ему не хватало точности.

Впрочем, на мой взгляд, очень многое будет зависеть от того, как сыграют наши вратари. В первых матчах киевлянин Руслан Нещерет и голкипер «Полесья» Георгий Бущан по крайней мере не выручили свои команды, когда те пропускали. А черкасчанин Алексей Паламарчук, хотя и сохранил ворота «сухими», тоже был не безгрешен.

Если в тылу все будет хорошо, то один из голевых моментов наши команды обязательно реализуют. Поэтому давайте будем аккуратными оптимистами. Очень надеюсь, что «Динамо», «Полесье» и ЛНЗ в гостях смогут продемонстрировать свои лучшие качества».

Ранее «Динамо» отпустило игрока в аренду в клуб УПЛ.

По теме:
Копенгаген выдал голевой матч перед дуэлью с Полесьем в ЛК
Вингер из Англии. ПАОК получил усиление перед матчем с Динамо
После словенского сбора у Зари возникли кадровые потери
Динамо Киев ПАОК Копенгаген Лига Европы Гент Полесье Житомир Лига конференций Динамо - ПАОК ЛНЗ Черкассы инсайд Мнение эксперта ЛНЗ - Гент Полесье - Копенгаген Владимир Цыткин
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Британский журналист рассказал, сколько Ливерпуль заплатит за Забарного
Футбол | 26 июля 2026, 20:06 1
Британский журналист рассказал, сколько Ливерпуль заплатит за Забарного
Британский журналист рассказал, сколько Ливерпуль заплатит за Забарного

Крис Паяк считает, что украинец будет стоить недорого

Энтони Джошуа – Кристиан Пренга. Все результаты шоу в Саудовской Аравии
Бокс | 26 июля 2026, 09:22 0
Энтони Джошуа – Кристиан Пренга. Все результаты шоу в Саудовской Аравии
Энтони Джошуа – Кристиан Пренга. Все результаты шоу в Саудовской Аравии

Бывший чемпион мира дважды падал, но сумел нокаутировать соперника во втором раунде

Сборная Украины победила Италию и стала чемпионами Европы!
Футбол | 26.07.2026, 02:27
Сборная Украины победила Италию и стала чемпионами Европы!
Сборная Украины победила Италию и стала чемпионами Европы!
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Кристиан Пренга
Бокс | 26.07.2026, 01:00
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Кристиан Пренга
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Кристиан Пренга
ЦУКАНОВ: «Максимальная мечта – выиграть Лигу чемпионов с Шахтером»
Футбол | 26.07.2026, 16:23
ЦУКАНОВ: «Максимальная мечта – выиграть Лигу чемпионов с Шахтером»
ЦУКАНОВ: «Максимальная мечта – выиграть Лигу чемпионов с Шахтером»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тайсон Фьюри разбил и заставил капитулировать Мариуша Ваха в Таиланде
Тайсон Фьюри разбил и заставил капитулировать Мариуша Ваха в Таиланде
24.07.2026, 19:39 19
Бокс
Энтони Джошуа – Кристиан Пренга. Видео нокаута
Энтони Джошуа – Кристиан Пренга. Видео нокаута
26.07.2026, 02:25
Бокс
Сборная Украины уничтожила Австрию и завоевала путевку в финал Евро
Сборная Украины уничтожила Австрию и завоевала путевку в финал Евро
25.07.2026, 10:22
Футбол
Месси окончательно определился с будущим после поражения в финале ЧМ-2026
Месси окончательно определился с будущим после поражения в финале ЧМ-2026
25.07.2026, 07:02 2
Футбол
ФОТО. 23 млн человек требуют пожизненно отстранить Аргентину от ЧМ
ФОТО. 23 млн человек требуют пожизненно отстранить Аргентину от ЧМ
25.07.2026, 01:07 30
Футбол
Nagoya basho. Аонишики в третий раз выиграл Кубок императора
Nagoya basho. Аонишики в третий раз выиграл Кубок императора
26.07.2026, 12:33 24
Другие виды
Тайсон Фьюри стал обладателем титула в супертяжелом весе, победив Ваха
Тайсон Фьюри стал обладателем титула в супертяжелом весе, победив Ваха
25.07.2026, 08:47 7
Бокс
Конфликт в Испании. Виктор Цыганков поставил ультиматум Жироне
Конфликт в Испании. Виктор Цыганков поставил ультиматум Жироне
25.07.2026, 12:12 37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем