Цыткин рассказал, что может помочь украинским клубам в еврокубках

Бывший вратарь «Динамо» Владимир Цыткин, впоследствии тренировавший сборные Украины разных возрастных категорий, эксклюзивно для Sport.ua рассказал, чего ожидает от наших представителей в ответных матчах второго раунда квалификации еврокубков.

«В игровой стилистике не стоит надеяться на какие-то кардинальные изменения. Все же за ту неделю, которая отделяет эти противостояния, нереально резко улучшить физические кондиции. Могут сказаться разве что исправленные ошибки и правильно выбранная тактика.

Я считаю, что даже у динамовцев, уступивших в Люблине греческому ПАОКу, есть неплохие шансы пройти дальше. Сложилось впечатление, что оборона команды из Салоник была своеобразным проходным двором, если действовать креативно и настойчиво у чужих ворот. Вспомним, как уверенно таранил оборонительные редуты греков Матвей Пономаренко. Досадно, что в последний момент ему не хватало точности.

Впрочем, на мой взгляд, очень многое будет зависеть от того, как сыграют наши вратари. В первых матчах киевлянин Руслан Нещерет и голкипер «Полесья» Георгий Бущан по крайней мере не выручили свои команды, когда те пропускали. А черкасчанин Алексей Паламарчук, хотя и сохранил ворота «сухими», тоже был не безгрешен.

Если в тылу все будет хорошо, то один из голевых моментов наши команды обязательно реализуют. Поэтому давайте будем аккуратными оптимистами. Очень надеюсь, что «Динамо», «Полесье» и ЛНЗ в гостях смогут продемонстрировать свои лучшие качества».

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