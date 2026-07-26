ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило игрока в аренду в клуб УПЛ

21-летний вингер «Динамо» Андрей Маткевич станет игроком «Оболони» на сезон 2026/27.

Футболист проведёт следующую кампанию в составе «пивоваров» на правах годичной аренды. За «Оболонь» Маткевич будет играть под 7-м номером.

Андрей уже присоединился к лагерю «Оболони» и даже принял участие в товарищеском матче против «Чернигова» (3:2), где оно оформил гол и ассист.

На взрослом уровне Маткевич дебютировал во время выступлений за луганскую «Зарю» на протяжении 2025 года: 12 матчей и результативная передача.

Вторую часть сезона 2025/26 Андрей провел в «Эпицентре» на правах аренды, сыграв 7 матчей.

Летом Маткевич вернулся в расположение «Динамо», но главный тренер Игорь Костюк не вписал Андрея в свои планы.

Среди достижений Маткевича – две золотые медали чемпионата Украины U-19 и бронза чемпионата Европы со сборной Украины U-19.