Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило игрока в аренду в клуб УПЛ
Украина. Премьер лига
26 июля 2026, 16:16 | Обновлено 26 июля 2026, 17:05
2340
1

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило игрока в аренду в клуб УПЛ

Андрей Маткевич проведет сезон 2026/27 в «Оболони»

26 июля 2026, 16:16 | Обновлено 26 июля 2026, 17:05
2340
1 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило игрока в аренду в клуб УПЛ
ФК Оболонь. Андрей Маткевич
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

21-летний вингер «Динамо» Андрей Маткевич станет игроком «Оболони» на сезон 2026/27.

Футболист проведёт следующую кампанию в составе «пивоваров» на правах годичной аренды. За «Оболонь» Маткевич будет играть под 7-м номером.

Андрей уже присоединился к лагерю «Оболони» и даже принял участие в товарищеском матче против «Чернигова» (3:2), где оно оформил гол и ассист.

На взрослом уровне Маткевич дебютировал во время выступлений за луганскую «Зарю» на протяжении 2025 года: 12 матчей и результативная передача.

Вторую часть сезона 2025/26 Андрей провел в «Эпицентре» на правах аренды, сыграв 7 матчей.

Летом Маткевич вернулся в расположение «Динамо», но главный тренер Игорь Костюк не вписал Андрея в свои планы.

Среди достижений Маткевича – две золотые медали чемпионата Украины U-19 и бронза чемпионата Европы со сборной Украины U-19.

По теме:
Джеко определился с клубом, в котором продолжит карьеру
У ПАОКа есть проблемы. Участник ЧМ-2026 может не сыграть против Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион мира 2022 вернулся домой. Дебют уже состоялся
Оболонь Киев Андрей Маткевич трансферы аренда игрока Динамо Киев трансферы УПЛ
Андрей Витренко Источник: ФК Оболонь
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Nagoya basho. Аонишики в третий раз выиграл Кубок императора
Другие виды | 26 июля 2026, 12:33 23
Nagoya basho. Аонишики в третий раз выиграл Кубок императора
Nagoya basho. Аонишики в третий раз выиграл Кубок императора

Даниил Явгусишин стал победителем четвертого в 2026 году императорского гранд-турнира по сумо

Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Кристиан Пренга
Бокс | 26 июля 2026, 01:00 2
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Кристиан Пренга
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Кристиан Пренга

Поединок состоится 25 июля в Саудовской Аравии

Энтони Джошуа – Кристиан Пренга. Все результаты шоу в Саудовской Аравии
Бокс | 26.07.2026, 09:22
Энтони Джошуа – Кристиан Пренга. Все результаты шоу в Саудовской Аравии
Энтони Джошуа – Кристиан Пренга. Все результаты шоу в Саудовской Аравии
Динамо получило отказ от футболиста. Он не хочет играть в Украине
Футбол | 26.07.2026, 11:44
Динамо получило отказ от футболиста. Он не хочет играть в Украине
Динамо получило отказ от футболиста. Он не хочет играть в Украине
Лос-Анджелес с очередным голом Сона и Чеберко в составе разгромил Спортинг
Футбол | 26.07.2026, 16:31
Лос-Анджелес с очередным голом Сона и Чеберко в составе разгромил Спортинг
Лос-Анджелес с очередным голом Сона и Чеберко в составе разгромил Спортинг
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
А когда  была игра с Черноморцем?
Ответить
0
Популярные новости
Конфликт в Испании. Виктор Цыганков поставил ультиматум Жироне
Конфликт в Испании. Виктор Цыганков поставил ультиматум Жироне
25.07.2026, 12:12 37
Футбол
Знаменитый клуб решил купить Довбика у Ромы за 20 миллионов евро
Знаменитый клуб решил купить Довбика у Ромы за 20 миллионов евро
25.07.2026, 07:22 7
Футбол
Тайсон Фьюри разбил и заставил капитулировать Мариуша Ваха в Таиланде
Тайсон Фьюри разбил и заставил капитулировать Мариуша Ваха в Таиланде
24.07.2026, 19:39 19
Бокс
Шахтер узнал ужасную новость перед началом Лиги чемпионов
Шахтер узнал ужасную новость перед началом Лиги чемпионов
25.07.2026, 07:06 14
Футбол
Энтони Джошуа – Кристиан Пренга. Видео нокаута
Энтони Джошуа – Кристиан Пренга. Видео нокаута
26.07.2026, 02:25
Бокс
Лицо и эмоции Усика после сенсационной победы Хижняка нокаутом
Лицо и эмоции Усика после сенсационной победы Хижняка нокаутом
26.07.2026, 08:32 1
Бокс
Сборная Украины победила Италию и стала чемпионами Европы!
Сборная Украины победила Италию и стала чемпионами Европы!
26.07.2026, 02:27 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем