ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило игрока в аренду в клуб УПЛ
Андрей Маткевич проведет сезон 2026/27 в «Оболони»
21-летний вингер «Динамо» Андрей Маткевич станет игроком «Оболони» на сезон 2026/27.
Футболист проведёт следующую кампанию в составе «пивоваров» на правах годичной аренды. За «Оболонь» Маткевич будет играть под 7-м номером.
Андрей уже присоединился к лагерю «Оболони» и даже принял участие в товарищеском матче против «Чернигова» (3:2), где оно оформил гол и ассист.
На взрослом уровне Маткевич дебютировал во время выступлений за луганскую «Зарю» на протяжении 2025 года: 12 матчей и результативная передача.
Вторую часть сезона 2025/26 Андрей провел в «Эпицентре» на правах аренды, сыграв 7 матчей.
Летом Маткевич вернулся в расположение «Динамо», но главный тренер Игорь Костюк не вписал Андрея в свои планы.
Среди достижений Маткевича – две золотые медали чемпионата Украины U-19 и бронза чемпионата Европы со сборной Украины U-19.
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