Стало известно, сколько заработала Снигур за выход в финал WTA 250 в Праге

26 июля украинская теннисистка Дарья Снигур проиграла Лилли Таггер в финале турнира WTA 250 в Праге.

За свои выступления в столице Чехии Снигур заработала $22 125 и 163 очка. Призовые Таггер составили $37 390.

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Помимо Снигур, Украину в Праге также представила Вероника Подрез. Подрез преодолела квалификацию и уступила в первом раунде основной сетки – Вероника получила $3 065.

Снигур впервые в карьере сыграла в финале на уровне Тура.