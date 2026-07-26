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WTA
26 июля 2026, 17:16 | Обновлено 26 июля 2026, 17:23
556
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Стало известно, сколько заработала Снигур за выход в финал WTA 250 в Праге

26 июля Дарья уступила Лилли Таггер и не сумела завоевать первый трофей на уровне Тура

26 июля 2026, 17:16 | Обновлено 26 июля 2026, 17:23
556
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Стало известно, сколько заработала Снигур за выход в финал WTA 250 в Праге
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур
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26 июля украинская теннисистка Дарья Снигур проиграла Лилли Таггер в финале турнира WTA 250 в Праге.

За свои выступления в столице Чехии Снигур заработала $22 125 и 163 очка. Призовые Таггер составили $37 390.

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Помимо Снигур, Украину в Праге также представила Вероника Подрез. Подрез преодолела квалификацию и уступила в первом раунде основной сетки – Вероника получила $3 065.

Снигур впервые в карьере сыграла в финале на уровне Тура.

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Дарья Снигур – Лилли Таггер. Прогноз и анонс на финал WTA 250 в Праге
Дарья Снигур Лилли Таггер Вероника Подрез призовые WTA Прага
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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