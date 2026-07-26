ЦУКАНОВ: «Максимальная мечта – выиграть Лигу чемпионов с Шахтером»
Полузащитник Шахтера дал интересный ответ на вопрос о целях в команде
Полузащитник Шахтера Виктор Цуканов дал интересный ответ на вопрос о целях в команде.
– Какая у тебя главная цель на будущий сезон и самая большая мечта?
– Цель – выиграть с командой чемпионат и провести как можно больше матчей в составе.
А в Лиге чемпионов – пройти как можно дальше, как минимум в плей-офф. Максимальная мечта – выиграть Лигу чемпионов.
Донецкий Шахтер завершил сборы в Словении и отправился в Турцию на последний летний контрольный матч с Бурсапором.
Ранее Шахтер на сборах в Словении провел спарринги с хорватскими клубами Рудеш (5:0), Славен Белупо (2:2), Горица (2:0), а затем сыграл с саудовской командой Аль-Ула (0:0).
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