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Лига чемпионов
26 июля 2026, 16:23 | Обновлено 26 июля 2026, 16:28
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ЦУКАНОВ: «Максимальная мечта – выиграть Лигу чемпионов с Шахтером»

Полузащитник Шахтера дал интересный ответ на вопрос о целях в команде

26 июля 2026, 16:23 | Обновлено 26 июля 2026, 16:28
306
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ЦУКАНОВ: «Максимальная мечта – выиграть Лигу чемпионов с Шахтером»
ФК Шахтер. Виктор Цуканов
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Полузащитник Шахтера Виктор Цуканов дал интересный ответ на вопрос о целях в команде.

– Какая у тебя главная цель на будущий сезон и самая большая мечта?

– Цель – выиграть с командой чемпионат и провести как можно больше матчей в составе.

А в Лиге чемпионов – пройти как можно дальше, как минимум в плей-офф. Максимальная мечта – выиграть Лигу чемпионов.

Донецкий Шахтер завершил сборы в Словении и отправился в Турцию на последний летний контрольный матч с Бурсапором.

Ранее Шахтер на сборах в Словении провел спарринги с хорватскими клубами Рудеш (5:0), Славен Белупо (2:2), Горица (2:0), а затем сыграл с саудовской командой Аль-Ула (0:0).

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Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы Виктор Цуканов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Лига чемпионов
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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Дырку от бублика вы выиграете. Даже если хоть сто браузил наберете. Вы из плей офф не выйдете. Потому, что судить вас будет в играх ЛЧ не монзулиха или ее шавки
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