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  4. ЦУКАНОВ: «У Шахтера остался один спарринг, и мы будем готовы к сезону»
Украина. Премьер лига
26 июля 2026, 14:49 | Обновлено 26 июля 2026, 14:51
203
0

ЦУКАНОВ: «У Шахтера остался один спарринг, и мы будем готовы к сезону»

Молодой хавбек Шахтера поделился впечатлениями от игры с клубом Аль-Ула

26 июля 2026, 14:49 | Обновлено 26 июля 2026, 14:51
203
0
ЦУКАНОВ: «У Шахтера остался один спарринг, и мы будем готовы к сезону»
ФК Шахтер. Виктор Цуканов
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Полузащитник Шахтера Виктор Цуканов проанализировал спарринг с саудовским клубом Аль-Ула (0:0) и поделился впечатлениями от межсезонья.

– Виктор, как бы ты мог подвести итог этого контрольного матча и чего команде не хватило для победы?

– Что касается матча, то мы ничего не дали создать сопернику, сами имели несколько моментов, много полумоментов, но где-то не хватило лучшего игрового тонуса. Однако спарринги для этого и нужны – чтобы в будущем в чемпионате мы были уже полностью готовы.

– Говорил ли Арда Туран что-то после матча? Ведь мы заметили, что в перерыве он проводил беседы с игроками. Какие вообще его выводы после этой игры?

– Сразу после матча разговора пока не было. А в перерыве тренер сказал, что не следует терять простые мячи и нужно прибавлять в темпе.

– Как для тебя прошли эти сборы? Показалось, что для тебя они были довольно удачными.

– Удачными они или нет, увидим уже в чемпионате. А так, конечно, я доволен – во всех матчах принимал участие и рад как своей работе, так и доверию тренерского штаба.

– Чувствуешь ли, что сейчас стал сильнее, чем даже полгода назад на зимних сборах?

– Да, конечно, чувствую, что с каждым днем расту именно в этой команде – рядом с сильными специалистами и сильными партнерами.

– Как оцениваешь готовность Шахтера к старту сезона?

– По моему мнению, команда полностью готова. Осталась последняя игра, и мне кажется, мы будем полностью готовы к старту чемпионата.

– Какая у тебя главная цель на будущий сезон и самая большая мечта?

– Цель – выиграть с командой чемпионат и провести как можно больше матчей в составе, а в Лиге чемпионов – пройти как можно дальше, как минимум в плей-офф. Максимальная мечта – выиграть Лигу чемпионов.

Видео товарищеского матча. Шахтер – Аль-Ула – 0:0

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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