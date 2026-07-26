ЦУКАНОВ: «У Шахтера остался один спарринг, и мы будем готовы к сезону»
Молодой хавбек Шахтера поделился впечатлениями от игры с клубом Аль-Ула
Полузащитник Шахтера Виктор Цуканов проанализировал спарринг с саудовским клубом Аль-Ула (0:0) и поделился впечатлениями от межсезонья.
– Виктор, как бы ты мог подвести итог этого контрольного матча и чего команде не хватило для победы?
– Что касается матча, то мы ничего не дали создать сопернику, сами имели несколько моментов, много полумоментов, но где-то не хватило лучшего игрового тонуса. Однако спарринги для этого и нужны – чтобы в будущем в чемпионате мы были уже полностью готовы.
– Говорил ли Арда Туран что-то после матча? Ведь мы заметили, что в перерыве он проводил беседы с игроками. Какие вообще его выводы после этой игры?
– Сразу после матча разговора пока не было. А в перерыве тренер сказал, что не следует терять простые мячи и нужно прибавлять в темпе.
– Как для тебя прошли эти сборы? Показалось, что для тебя они были довольно удачными.
– Удачными они или нет, увидим уже в чемпионате. А так, конечно, я доволен – во всех матчах принимал участие и рад как своей работе, так и доверию тренерского штаба.
– Чувствуешь ли, что сейчас стал сильнее, чем даже полгода назад на зимних сборах?
– Да, конечно, чувствую, что с каждым днем расту именно в этой команде – рядом с сильными специалистами и сильными партнерами.
– Как оцениваешь готовность Шахтера к старту сезона?
– По моему мнению, команда полностью готова. Осталась последняя игра, и мне кажется, мы будем полностью готовы к старту чемпионата.
– Какая у тебя главная цель на будущий сезон и самая большая мечта?
– Цель – выиграть с командой чемпионат и провести как можно больше матчей в составе, а в Лиге чемпионов – пройти как можно дальше, как минимум в плей-офф. Максимальная мечта – выиграть Лигу чемпионов.
Видео товарищеского матча. Шахтер – Аль-Ула – 0:0
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший чемпион мира дважды падал, но сумел нокаутировать соперника во втором раунде
Поединок состоится 25 июля в Саудовской Аравии