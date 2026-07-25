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Первая лига
Полесье-2
25.07.2026 16:00 – FT 2 : 2
ЮКСА
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Украина. Первая лига
25 июля 2026, 18:03 | Обновлено 25 июля 2026, 18:28
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Не хватило опыта. Полесье-2 не удержало победу над ФК ЮКСА

Поединок «Полесье-2» – ЮКСА завершился со счетом 2:2

25 июля 2026, 18:03 | Обновлено 25 июля 2026, 18:28
160
0
Не хватило опыта. Полесье-2 не удержало победу над ФК ЮКСА
ФК ЮКСА
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В субботу, 25 июля, «Полесье-2» провело свой первый матч в Первой лиге. Соперником житомирской команды в матче 1-го тура нового чемпионата стал ФК ЮКСА.

«Полесье-2» открыло счет уже на 6-й минуте. Максим Грищенко замкнул прострел с левого фланга.

На 14-й минуте Грищенко оформил дубль. Игрок «Полесья-2» точно пробил головой после навеса Александра Иванова.

ЮКСА перехватила инициативу и на 34-й минуте отыграла один мяч. Роман Ювхимец забил после подачи углового.

«Полесье-2» могло быстро восстановить преимущество в счете, однако голкипер ЮКСА Вадим Ющищин парировал пенальти.

После перерыва атаковали обе команды. ЮКСА старалась отыграться, а «Полесье-2» – сделать разницу более комфортной.

Удача улыбнулась команде гостей. На 85-й минуте новичок ФК ЮКСА Алексей Хобленко сумел протолкнуть мяч в ворота.

Первая лига. 1-й тур. 25 июля

«Полесье-2» (Житомир) – ЮКСА (Тарасовка) – 2:2

Голы: Грищенко, 6, 14 – Ювхимец, 35, Хобленко, 85

Видеозапись матча

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Хобленко (ЮКСА).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Ювхимец (ЮКСА).
13’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Полесье-2.
4’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Полесье-2.
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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Полесье-2 Житомир ЮКСА Тарасовка Роман Ювхимец Алексей Хобленко
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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