Не хватило опыта. Полесье-2 не удержало победу над ФК ЮКСА
Поединок «Полесье-2» – ЮКСА завершился со счетом 2:2
В субботу, 25 июля, «Полесье-2» провело свой первый матч в Первой лиге. Соперником житомирской команды в матче 1-го тура нового чемпионата стал ФК ЮКСА.
«Полесье-2» открыло счет уже на 6-й минуте. Максим Грищенко замкнул прострел с левого фланга.
На 14-й минуте Грищенко оформил дубль. Игрок «Полесья-2» точно пробил головой после навеса Александра Иванова.
ЮКСА перехватила инициативу и на 34-й минуте отыграла один мяч. Роман Ювхимец забил после подачи углового.
«Полесье-2» могло быстро восстановить преимущество в счете, однако голкипер ЮКСА Вадим Ющищин парировал пенальти.
После перерыва атаковали обе команды. ЮКСА старалась отыграться, а «Полесье-2» – сделать разницу более комфортной.
Удача улыбнулась команде гостей. На 85-й минуте новичок ФК ЮКСА Алексей Хобленко сумел протолкнуть мяч в ворота.
Первая лига. 1-й тур. 25 июля
«Полесье-2» (Житомир) – ЮКСА (Тарасовка) – 2:2
Голы: Грищенко, 6, 14 – Ювхимец, 35, Хобленко, 85
Видеозапись матча
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