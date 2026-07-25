Не хватило опыта. Полесье-2 не удержало победу над ФК ЮКСА

В субботу, 25 июля, «Полесье-2» провело свой первый матч в Первой лиге. Соперником житомирской команды в матче 1-го тура нового чемпионата стал ФК ЮКСА.

«Полесье-2» открыло счет уже на 6-й минуте. Максим Грищенко замкнул прострел с левого фланга.

На 14-й минуте Грищенко оформил дубль. Игрок «Полесья-2» точно пробил головой после навеса Александра Иванова.

ЮКСА перехватила инициативу и на 34-й минуте отыграла один мяч. Роман Ювхимец забил после подачи углового.

«Полесье-2» могло быстро восстановить преимущество в счете, однако голкипер ЮКСА Вадим Ющищин парировал пенальти.

После перерыва атаковали обе команды. ЮКСА старалась отыграться, а «Полесье-2» – сделать разницу более комфортной.

Удача улыбнулась команде гостей. На 85-й минуте новичок ФК ЮКСА Алексей Хобленко сумел протолкнуть мяч в ворота.

Первая лига. 1-й тур. 25 июля

«Полесье-2» (Житомир) – ЮКСА (Тарасовка) – 2:2

Голы: Грищенко, 6, 14 – Ювхимец, 35, Хобленко, 85

Видеозапись матча